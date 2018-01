Сегодня в выпуске: безопасность домашних голосовых ассистентов и других умных гаджетов, безопасность приложений, использующих датчик отпечатка пальца, история создания Magisk, рассказанная автором проекта. А также: внутренности Instant Apps, введение в Android Architecture Components, по-настоящему впечатляющие трюки в Kotlin и свежая подборка библиотек.

Инструменты

blackhat-arsenal-tools — коллекция всех инструментов, показанных в рамках Black Hat Arsenal начиная с 2011 года;

poc-exp — коллекция эксплоитов и PoC для различных Android-уязвимостей;

AndroTickler — метаинструмент анализа Android-приложений, позволяющий получить исчерпывающую информацию о приложении, декомпилировать его, найти строки, URL, компоненты баз данных; плюс интеграция с Frida;

Most usable tools for iOS penetration testing — список самых полезных приложений для пентеста iOS.

Почитать

Уязвимости домашних голосовых ассистентов

The Insecurity of Home Digital Voice Assistants — исследование, посвященное безопасности домашнего голосового ассистента Amazon Echo, а также других подобных ассистентов (Google Home, Apple HomePod).

В нашей стране не многие слышали об этих устройствах, но они очень популярны в США. Amazon продала более пяти миллионов колонок Amazon Echo, а количество ее скиллов (возможностей, которые доступны посредством голоса) уже перевалило за десять тысяч. С помощью Amazon Echo можно совершать интернет-покупки, заказывать еду, открывать двери, включать свет и делать огромное количество других вещей. Получив контроль над этим устройством, злоумышленник может открыть дверь в квартиру (если она оборудована смарт-замком, подключенным к устройству) или выполнить от его имени заказ в интернет-магазине.

При всех своих возможностях Amazon Echo очень слабо защищены. Единственный метод аутентификации, который они используют, — это своего рода парольная фраза (по умолчанию Alexa), после произнесения которой устройство просыпается и переходит в режим прослушивания команды. Неважно, кто и каким голосом произнес эту фразу, главное, чтобы громкость была не ниже 60 dB, а система распознавания голоса ее поняла.

Более того, Amazon Echo не различает присутствие человека в помещении и реагирует на любой голос, вне зависимости от того, кому он принадлежит: человеку, телевизору, смартфону, Bluetooth-колонке или говорящей собаке. Авторы исследования провели тест и выяснили, что Amazon Echo прекрасно распознает команды, произнесенные синтезированным голосом (на разных скоростях) Bluetooth-колонкой, расположенной на расстоянии до восьми метров.

В качестве метода борьбы с уязвимостями авторы предлагают использовать технологию VSButton. Несмотря на название, она не имеет ничего общего с физическими кнопками, но позволяет регистрировать искажения электромагнитных волн человеческим телом. С помощью этого метода можно выявить движение в помещении и таким образом определить присутствие человека. При этом VSButton не отдельное устройство, а может быть интегрирована в Amazon Echo с помощью обновления программного обеспечения.

О (не)безопасности IoT

IDIoT: Securing the Internet of Things like it’s 1994 — ресерч, посвященный безопасности IoT-устройств. По оценкам авторов, к 2020 году к интернету будет подключено более двадцати миллиардов разнообразных устройств, начиная от веб-камер и заканчивая холодильниками и стиральными машинами. И если учесть тотальную небезопасность текущих устройств, это может стать настолько серьезной проблемой, что бот Mirai, не так давно заваливший пол-интернета с помощью веб-камер, покажется детской игрушкой.

IT-специалисты предлагают разные решения этой проблемы, но пока ни одно из них не может быть воплощено в жизнь даже на небольшом числе устройств. IoT развивается очень быстро, поэтому компании-производители ставят на первое место скорость выпуска устройства на рынок, жертвуя безопасностью. Попытки стандартизации протоколов доступа к устройствам проваливаются одна за другой по причине инертности и стремления компаний протолкнуть свой стандарт. SDN-решения вроде специальных мидлбоксов, которые должны соединять IoT-устройства с внешним миром, никому не нужны. Попытки регулировать рынок IoT заканчиваются на бюрократическом выяснении отношений и бесконечном разбирательстве, кто и как должен его регулировать.

Документ интересен именно описанием текущей ситуации. Решение авторов, под названием IDIoT, — это довольно топорный сетевой фильтр, который пропускает наружу и внутрь локальной сети только тот трафик, который реально нужен девайсу, и отсекает все остальное. К примеру, веб-камера будет способна загружать видео на удаленный сервер, но не сможет «отключить» интернет UDP-запросами к корневым DNS-серверам. Решение может быть как софтверное, устанавливаемое на роутер или телефон, так и железное, например Raspberry Pi со специальной прошивкой.

13 функций, исчезнувших из Android

Android nostalgia: 13 once-trumpeted features that quietly faded away — интересная статья о технологиях, которые когда-то были в Android, но теперь удалены. Из наиболее печальных потерь:

виджеты на экране блокировки. Появились в Android 4.2 и сразу получили поддержку в лице виджета DashClock, написанного одним из сотрудников Google. Через два года столь давно ожидаемая функция исчезла;

планшетный интерфейс. В Android 3.0, выпущенном исключительно для планшетов, был реализован прекрасный интерфейс в стиле десктопа. Нижнюю часть экрана занимала строка с традиционными кнопками навигации слева и часами с «треем» справа. Клик по часам открывал быстрые настройки и панель уведомлений. В Android 4.2 этот интерфейс сменился на телефонный;

живые папки. В Android 1.5 появилась весьма интересная функция, позволяющая упаковать в папку любую информацию. Приложения могли предоставлять реализацию папок, содержащих, к примеру, email-адреса, номера телефонов, заметки и многое другое. Функция была удалена в Android 3.0 в угоду виджетам.

История создания Magisk

The Magisk Story — история создания Magisk, написанная автором проекта. Magisk — едва ли не самый популярный сегодня менеджер прав root, а также система модификации Android без внесения изменений в системный раздел (если по-простому: он модифицирует boot-раздел и во время загрузки вносит изменения поверх system-раздела без его модификации, это называется systemless). Наиболее интересные выдержки:

Magisk был создан под впечатлением от SuperSU для Android 6.0 (в котором впервые появился режим systemless). Автор пытался заставить режим systemless работать не только в отношении root-доступа, но и для установки Xposed, в результате чего родился новый проект;

Magisk использует довольно простой трюк: он внедряет себя в boot-скрипт и на стадии загрузки post-fs-data, когда все файловые системы уже подключены, но Zygote не запущен (в Android Zygote фактически запускает ОС), подключает поверх файловой системы system все необходимые модификации (в Linux такое можно сделать с помощью так называемого bind mount);

популярности Magisk способствовала игра Pokemon Go, использующая в своей работе систему Google SafetyNet для проверки, что на устройстве не получены права root и не произведены модификации (в Magisk есть система обхода SafetyNet);

между Google и Magisk до сих пор идет ожесточенная борьба: первая встраивает новые правила проверок SafetyNet, второй с каждым новым релизом учится их обходить;

на первых порах развития проекта автор просил помощи у знаменитого Android-хакера и создателя SuperSU ChainFire, но тот отказал ему, сославшись на интеллектуальную собственность. Автор Magisk в результате просто украл его утилиту для патчинга правил SELinux (supolicy) и интегрировал в свой проект.

О правильном использовании датчика отпечатка пальца

Broken Fingers: On the Usage of the Fingerprint API in Android — исследование, посвященное безопасности приложений, использующих датчик отпечатка пальца. Авторы написали утилиту для анализа кода таких приложений и применили ее к 501 APK из маркета. Выводы обычны: разработчикам приложений не стоит рассчитывать, что малварь не сможет запустить свой экран поверх их, но среди подобных стандартных рассуждений особо выделяется один результат исследования.

54% приложений (включая Google Play) не генерируют и не используют открывшиеся в результате касания датчика отпечатка пальца криптографические ключи (другими словами, датчик служит только для подтверждения действия, но не для того, чтобы, например, получить доступ к ключу и затем применить его для подписи транзакции или другого действия). Это значит, что злоумышленник с правами root сможет совершить покупку, просто симулировав касание сенсора (при помощи вызова метода onAuthenticationSucceeded самого приложения).

Кодинг

Как работают Instant Apps

Inside Instant Apps — вводная статья об Instant Apps, сравнительно новой функции Android (а точнее, Google Mobile Services), позволяющей создавать «одноразовые приложения», которые можно запустить мгновенно без необходимости в установке.

Instant Apps базируются на концепции feature, когда одно комплексное приложение делится на несколько своего рода мини-приложений. Каждое такое мини-приложение может включать в себя код, ресурсы и данные, необходимые для работы только одной активности приложения. Feature может быть, к примеру, просто страницей покупки какого-либо товара. Оно имеет собственный URL, перейдя по которому пользователь мгновенно (ну или почти мгновенно) увидит определенную активность приложения.

Мини-приложения могут разделять код между собой, но размер каждого из них не должен превышать четыре мегабайта. Кроме того, они могут иметь ограниченный набор системных привилегий. Один и тот же проект можно использовать для сборки как полноценного приложения, так и набора мини-приложений или того и другого.

Класс Parcelable в одну строку

Yet Another Awesome Kotlin Feature: Parcelize — небольшая заметка о новой возможности Kotlin 1.1.4 под названием Parcelize. Суть ее в следующем: для передачи объектов между активностями в Android следует описывать эти объекты с помощью громоздкого и неудобного интерфейса Parcelable, предоставляющего возможности сериализации.

Описание одного простого объекта с помощью Parcelable может занимать десятки строк кода, большая часть которого будет иметь весьма опосредованное отношение к логике работы приложения. Parcelize позволяет описать такой объект буквально с помощью двух строк:

@Parcelize data class Student(val id: String, val name: String, val grade: String) : Parcelable

Возможность в данный момент экспериментальная, поэтому для ее использования следует добавить в build.gradle проекта такие строки:

apply plugin: 'kotlin-android-extensions' androidExtensions { experimental = true }

Простой способ создания RecyclerView с помощью Kotlin

RecyclerView plusAssign Kotlin power — статья с описанием весьма интересной техники создания RecyclerView (списка). Краткая предыстория: чтобы создать список с помощью RecyclerView, необходимо создать класс на основе RecyclerView.adapter, а также класс на основе RecyclerView.ViewHolder. Второй будет содержать описание интерфейса каждого элемента, а первый — создавать элементы списка, наполняя ViewHolder нужными данными.

Очевидно, такой способ описания списков довольно громоздкий и выматывающий, если списков будет много. Автор предлагает заменить его такой конструкцией:

recyclerView.setUp(users, R.layout.item_layout, { nameText.text = it.name surNameText.text = it.surname })

Само собой, RecyclerView не имеет метода setUp, это функция-расширение, добавленная с помощью Kotlin. И именно ее описанию посвящена статья. Все сводится к созданию универсального адаптера и универсального ViewHolder, после чего автор описывает функцию-расширение setUp, которая и подключает адаптер к RecyclerView:

fun <ITEM> RecyclerView.setUp(items: List<ITEM>, layoutResId: Int, bindHolder: View.(ITEM) → Unit, manager: RecyclerView.LayoutManager = LinearLayoutManager(this.context)): Kadapter<ITEM> { return Kadapter(items, layoutResId, { bindHolder(it) }).apply { layoutManager = manager adapter = this } }

Плюс некоторые шаманства, связанные с написанием колбэков для обработки нажатий на элементы списка.

Как Kotlin работает с коллекциями

Kotlin Collections Inside. Part 1 — исследование того, как в Kotlin работают коллекции: Collection, Set, MutableSet, List, MutableList. Интересные наблюдения:

Несмотря на то что в Kotlin есть изменяемые и неизменяемые коллекции (например, MutableList и List), на деле все коллекции изменяемые. Их можно преобразовать, если использовать из кода на Java, однако при попытке изменить тот же List из Kotlin будет выброшено исключение java.lang.UnsupportedOperationException.

Функция listOf(), предназначенная для создания списков, на самом деле создает массив Java, а затем вызывает его метод asList(), чтобы преобразовать его в ArrayList. Так что на деле тип List в Kotlin — это вполне стандартный ArrayList.

Введение в Android Architecture Components

Realtime applications using Android Architecture Components with Kotlin — хорошее и не затянутое введение в Android Architecture Components, представляющие собой реализацию паттерна Model — View — ViewModel (MVVM). AAC базируются на четырех ключевых компонентах:

Lifecycle — хранит состояния компонентов приложения (таких как активности и фрагменты) и позволяет другим компонентам реагировать на изменения состояния (например, завершить обновление местоположения при сворачивании активности);

ViewModel — хранит состояние графических элементов приложения и связывает эти элементы с моделью;

LiveData — хранит данные элементов, позволяя наблюдать за их обновлением и реагировать;

Room — обертка над SQLite, обеспечивающая более удобный доступ к данным и обновления данных в режиме реального времени.

Используя эти компоненты, можно создать приложение, в режиме реального времени обновляющее свое состояние в обе стороны: нажатие кнопки приводит к записи в базу данных, а изменение в базе данных сразу отражается на графическом интерфейсе. Ну и конечно же, его компоненты будут четко разделены.

