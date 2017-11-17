Старый новый защитник
Все новое — это хорошо ребрендированное старое. В «осеннем обновлении для дизайнеров» встроенные компоненты защиты объединили в «Центре безопасности Защитника Windows». Даже программный файрвол стал называться «Брандмауэр Защитника Windows», но эти изменения — чисто косметические. Более существенные касаются новых функций, которые мы подробнее рассмотрим ниже.
Еще один старый-новый компонент, появившийся в Redstone 3, называется «Защита от эксплоитов». Windows Defender Exploit Guard, или просто EG, включается через «Центр безопасности Защитника Windows» в разделе «Управление приложениями и браузером».
Технически Exploit Guard — это бывшая служебная программа Enhanced Mitigation Experience Toolkit со слегка выросшим набором функций и новым интерфейсом. EMET появилась еще во времена Windows Vista, теперь же ее поддержка прекращена, а Exploit Guard занял ее место. Он относится к средствам продвинутой защиты от угроз (Advanced Threat Protection), наряду с менеджером подключаемых устройств Device Guard и защитником приложений Application Guard. Злые языки поговаривают, что в Microsoft изначально хотели представить общий компонент Advanced System Security Guard, но аббревиатура вышла совсем неблагозвучной.
Защита от эксплоитов
Exploit Guard — это всего лишь инструмент снижения риска, он не избавляет от необходимости закрывать уязвимости в софте, но затрудняет их использование. В целом принцип работы Exploit Guard состоит в том, чтобы запрещать те операции, которые чаще всего используются зловредами.
Проблема в том, что многие легитимные программы тоже их используют. Более того, есть старые программы (а точнее, динамические библиотеки), которые просто перестанут работать, если задействовать в Windows новые функции контроля памяти и прочие современные средства защиты.
Поэтому настройка Exploit Guard — это такие же вилы, какими ранее было использование EMET. На моей памяти многие администраторы месяцами вникали в тонкости настроек, а затем просто прекращали использовать ограничительные функции из-за многочисленных жалоб пользователей.
Если же безопасность превыше всего и требуется закрутить гайки потуже, то самыми востребованным функциям Exploit Guard были (со времен EMET) и остаются:
- DEP (Data Execution Prevention) — предотвращение выполнения данных. Не позволяет запустить на исполнение фрагмент кода, оказавшийся в не предназначенной для этого области памяти (например, в результате ошибки переполнения стека);
- случайное перераспределение памяти — предотвращает атаку по известным адресам;
- отключение точек расширения — препятствует внедрению DLL в запускаемые процессы (см. статью про обход UAC, где этот метод широко использовался);
- команда DisallowChildProcessCreation — запрещает указанному приложению создавать дочерние процессы;
- фильтрация таблиц адресов импорта (IAF) и экспорта (EAF) — не позволяет (вредоносному) процессу выполнять перебор таблиц адресов и обращаться к странице памяти системных библиотек;
- CallerCheck — проверяет наличие прав на вызов конфиденциальных API;
- SimExec — имитация выполнения. Проверяет перед реальным исполнением кода, кому вернутся вызовы конфиденциальных API.
Команды могут быть переданы через PowerShell. Например, запрет создавать дочерние процессы выглядит так:
Set-ProcessMitigation -Name исполняемый_файл.exe
-Enable DisallowChildProcessCreation
Все x86-процессоры и чипсеты последних десяти лет выпуска поддерживают DEP на аппаратном уровне, а для совсем старых доступна программная реализация этой функции. Однако ради совместимости новых версий Windows со старым софтом Microsoft до сих пор рекомендует включать DEP в режиме «только для системных процессов». По той же причине была оставлена возможность отключать DEP для любого процесса. Все это успешно используется в техниках обхода системы предотвращения выполнения данных.
Поэтому смысл от использования Exploit Guard будет только в том случае, если есть возможность задействовать сразу несколько защитных функций, не вызывая сбой хотя бы в работе основных приложений. На практике это редко удается. Вот пример профиля EG, конвертированного из EMET, который вообще вызывает сваливание Windows 10 в BSoD. Когда-то в «Хакере» была рубрика «Западлостроение», и Exploit Guard бы в нее отлично вписался.
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