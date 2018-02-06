В каждую эпоху были свои сказания о рыцарях и драконах, героях и злодеях. Сегодня их место заняли хакеры в белом и черном. О них слагают легенды, им посвящают книги и называют новыми властителями техногенного мира. Давай вместе разберемся, какие из страхов перед хакерами оправданны, а для каких пока нет подтверждений.

Подглядывание через камеры и публикация интимных фотографий

Пожалуй, ни один современный фильм не обходится без эпизода взлома камер наблюдения. Кажется, что это занимает секунды и позволяет иметь глаза повсюду. Мы уже писали подробную статью о том, как в действительности перехватывают доступ к веб- и IP-камерам. Если кратко, то это две совершенно разные технические задачи. Складывается впечатление, что сейчас становится все популярнее другое направление — взламывать смартфоны, чтобы жертву фотографировать и записывать на видео, особенно в интимные моменты жизни.

В прошлом году специалисты Palo Alto Networks обнаружили троян SpyDealer, который (в добавок к стандартному набору функций) снимает своих жертв, используя обе камеры смартфона, а заодно делает скриншоты. Такие зловреды обычно относят к инструментам для продвинутых целенаправленных атак (APT). Поэтому шанс заразиться им у звезды телешоу очень высокий, а у какого-нибудь Васи из Нижнего Гадюкино — минимальный. Скорее он станет жертвой «пугача».

Есть целый класс угроз под названием scareware . Они берут на испуг, часто не представляя реальной опасности. Например, вот такое замечательное письмо заставило преждевременно… поседеть многих парней из Австралии. В нем утверждалось, что жертву засняли встроенной веб-камерой во время просмотра сайтов для взрослых. Если в течение суток вымогателю не перечислить энную сумму в биткойнах, то всем контактам из его адресной книги будет отправлено занятное видео. Конечно, никакого подглядывающего трояна не было, но если мы считаем что-то реальным, то оно становится реальным по своим последствиям. Особо впечатлительные отправили выкуп.

Утечки приватных фото непосредственно со смартфонов и из облачных хранилищ происходят настолько регулярно, что им посвящены специальные разделы на порталах с «клубничкой». Однако целенаправленные атаки в этих случаях скорее исключение, чем правило.

В случае известных людей всегда есть подозрение о контролируемой утечке как пиар-акции. Например, бразильская модель Жизель Бюндхен на «слитых хакерами» фотографиях выглядит откровенно позирующей, да и сам стиль этих кадров мало отличается от ее привычных фотосессий. Такие «секретные» снимки — хороший способ подогреть интерес публики к своей персоне.

Однако бывают и сливы, очень похожие на настоящие. К примеру, интимные фото Аманды Сайфред — это именно любительские кадры, где актриса часто представлена не в лучшем амплуа. Подобные снимки могли сделать ее (бывший) парень или (завистливая) подруга, чтобы затем использовать их в качестве порномести. Так или иначе, пикантные снимки превратили Аманду в одну из самых обсуждаемых актрис в прошлом году, и тут интересен итоговый результат.

Если раньше подобное считалось несмываемым позором и концом карьеры (в монастырь или в петлю), то сегодня это дает хайп на короткое время и быстро смывается волной других скандальных событий. Уже через неделю-две всем будет безразлично, кто там мелькнул в кадре голым задом.

Кража данных с мобильных девайсов

Интересно проследить за тем, как развивались угрозы для смартфонов и планшетов. Поначалу мы встречали довольно примитивные зловреды для гаджетов, действовавшие аналогично своим десктопным собратьям: они воровали пароли, показывали навязчивую рекламу, блокировали устройства и вымогали деньги.

Однако вскоре смартфоны породили новые векторы атак: вирусные подписки на платные услуги, дозвон и рассылку SMS на короткие номера и, наконец, подглядывание через камеры с последующим шантажом. Впрочем, это все тоже были цветочки.

Сейчас мобильные устройства стали для хакеров приоритетной целью, поскольку их память содержит уйму конфиденциальных данных о самой жертве и ее окружении. Появляются трояны столь высокого уровня, что их разработка явно велась по заказу спецслужб.

Например, ряд очень характерных функций есть у зловреда Skygofree, заражающего мобильники с ОС Android. В частности, он отправляет копии переписки в соцсетях, контролирует перемещения смартфонов и автоматически включает прослушку, когда их географические координаты соответствуют заданным. Например, когда один смартфон оказался в комнате переговоров или рядом со смартфоном другого собеседника, за которым ведется слежка.

Также Skygofree принудительно включает Wi-Fi и самостоятельно выполняет подключение к хотспотам типа «злой двойник», которые контролирует атакующая сторона. Общее число шпионских функций у Skygofree составляет почти полсотни. Предположительно за его созданием стоит итальянская фирма Negg International, разрабатывающая софт для NSA и GCHQ. Понятно, что им сложно противостоять, но «сложно» еще не означает «бесполезно».

Все могут короли?

Многие считают, что им нечего скрывать от всеведущих спецслужб, а известные методы защиты данных все равно от них не спасут. Отчасти такое отношение формируют сами ведомства, но IRL их возможности тоже далеко не безграничны. NSA, CIA, FBI и другие страшные трехбуквенные организации состоят из рядовых сотрудников, которые, простите за резкость, регулярно лажают.

Например, NSA случайно удалила разведданные за семь лет, а группировка Crackas With Attitude в 2015–2016 годах получила доступ к аккаунтам руководителей почти всех федеральных ведомств США. Только один ее представитель — Justin «D3F4ULT» Liverman лично поимел директоров ФБР и ЦРУ, как написано в обвинительном заключении: «…длительно терроризируя их и их семьи разглашением конфиденциальной информации, полученной в результате незаконного доступа к онлайновым аккаунтам потерпевших».

Это не Ливерман оказался сильнее спецслужб, а их главы наплевали на элементарные правила безопасности, пользуясь для работы публичными сервисами (вроде AOL Mail), которые не ломал только ленивый.

Еще бытует мнение, что шифруй не шифруй, а все равно получишь… доступ. Конечно, под пытками вспоминают даже те пароли, которые и не знали, но не всегда столь грубые методы доступны. Просто посмотри, сколько негодования каждый раз вызывает у ФБР очередной смартфон с функцией полного шифрования данных. К примеру, в ноябре 2017 года на допросе «техасского стрелка», убившего 26 человек, следствие застряло из-за того, что он отказался разблокировать свой смартфон.

Как же быть с историями о взломе? Все успешные «взломы» последних смартфонов достигались косвенными методами. Например, через бэкапы облачных копий, авторизацию с залогиненных в ту же учетку ноутбуков… или старым и совсем недобрым ректотермальным криптоанализом.

Когда бэкапов нет, а пытать некого, ФБР ищет профессиональных охотников за уязвимостями, поскольку само не располагает достаточно квалифицированными кадрами. Например, в 2016 году бюро заплатило 1,3 миллиона долларов за уязвимость нулевого дня. Она позволила вскрыть iPhone 5c, найденный у ликвидированного в ходе спецоперации террориста Сайеда Ризвана Фарука. Тогда Apple не смогла (или не захотела) помочь забраться в айфон, а в новых моделях закрыла эту уязвимость.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что из-за шифрования бюро не смогло получить данные почти с семи тысяч мобильных устройств, которые изъяло у подозреваемых в 2017 году. Может, шифрование и не панацея, но оно точно усложняет задачу сбора доказательств. Просто не все криптосистемы одинаково полезны, а принципиальные отличия в подходах к шифрованию данных на смартфоне описаны здесь.