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Подглядывание через камеры и публикация интимных фотографий
Пожалуй, ни один современный фильм не обходится без эпизода взлома камер наблюдения. Кажется, что это занимает секунды и позволяет иметь глаза повсюду. Мы уже писали подробную статью о том, как в действительности перехватывают доступ к веб- и IP-камерам. Если кратко, то это две совершенно разные технические задачи. Складывается впечатление, что сейчас становится все популярнее другое направление — взламывать смартфоны, чтобы жертву фотографировать и записывать на видео, особенно в интимные моменты жизни.
В прошлом году специалисты Palo Alto Networks обнаружили троян SpyDealer, который (в добавок к стандартному набору функций) снимает своих жертв, используя обе камеры смартфона, а заодно делает скриншоты. Такие зловреды обычно относят к инструментам для продвинутых целенаправленных атак (APT). Поэтому шанс заразиться им у звезды телешоу очень высокий, а у какого-нибудь Васи из Нижнего Гадюкино — минимальный. Скорее он станет жертвой «пугача».
Есть целый класс угроз под названием
scareware. Они берут на испуг, часто не представляя реальной опасности. Например, вот такое замечательное письмо заставило преждевременно… поседеть многих парней из Австралии. В нем утверждалось, что жертву засняли встроенной веб-камерой во время просмотра сайтов для взрослых. Если в течение суток вымогателю не перечислить энную сумму в биткойнах, то всем контактам из его адресной книги будет отправлено занятное видео. Конечно, никакого подглядывающего трояна не было, но если мы считаем что-то реальным, то оно становится реальным по своим последствиям. Особо впечатлительные отправили выкуп.
Утечки приватных фото непосредственно со смартфонов и из облачных хранилищ происходят настолько регулярно, что им посвящены специальные разделы на порталах с «клубничкой». Однако целенаправленные атаки в этих случаях скорее исключение, чем правило.
В случае известных людей всегда есть подозрение о контролируемой утечке как пиар-акции. Например, бразильская модель Жизель Бюндхен на «слитых хакерами» фотографиях выглядит откровенно позирующей, да и сам стиль этих кадров мало отличается от ее привычных фотосессий. Такие «секретные» снимки — хороший способ подогреть интерес публики к своей персоне.
Однако бывают и сливы, очень похожие на настоящие. К примеру, интимные фото Аманды Сайфред — это именно любительские кадры, где актриса часто представлена не в лучшем амплуа. Подобные снимки могли сделать ее (бывший) парень или (завистливая) подруга, чтобы затем использовать их в качестве порномести. Так или иначе, пикантные снимки превратили Аманду в одну из самых обсуждаемых актрис в прошлом году, и тут интересен итоговый результат.
Если раньше подобное считалось несмываемым позором и концом карьеры (в монастырь или в петлю), то сегодня это дает хайп на короткое время и быстро смывается волной других скандальных событий. Уже через неделю-две всем будет безразлично, кто там мелькнул в кадре голым задом.
Кража данных с мобильных девайсов
Интересно проследить за тем, как развивались угрозы для смартфонов и планшетов. Поначалу мы встречали довольно примитивные зловреды для гаджетов, действовавшие аналогично своим десктопным собратьям: они воровали пароли, показывали навязчивую рекламу, блокировали устройства и вымогали деньги.
Однако вскоре смартфоны породили новые векторы атак: вирусные подписки на платные услуги, дозвон и рассылку SMS на короткие номера и, наконец, подглядывание через камеры с последующим шантажом. Впрочем, это все тоже были цветочки.
Сейчас мобильные устройства стали для хакеров приоритетной целью, поскольку их память содержит уйму конфиденциальных данных о самой жертве и ее окружении. Появляются трояны столь высокого уровня, что их разработка явно велась по заказу спецслужб.
Например, ряд очень характерных функций есть у зловреда Skygofree, заражающего мобильники с ОС Android. В частности, он отправляет копии переписки в соцсетях, контролирует перемещения смартфонов и автоматически включает прослушку, когда их географические координаты соответствуют заданным. Например, когда один смартфон оказался в комнате переговоров или рядом со смартфоном другого собеседника, за которым ведется слежка.
Также Skygofree принудительно включает Wi-Fi и самостоятельно выполняет подключение к хотспотам типа «злой двойник», которые контролирует атакующая сторона. Общее число шпионских функций у Skygofree составляет почти полсотни. Предположительно за его созданием стоит итальянская фирма Negg International, разрабатывающая софт для NSA и GCHQ. Понятно, что им сложно противостоять, но «сложно» еще не означает «бесполезно».
Все могут короли?
Многие считают, что им нечего скрывать от всеведущих спецслужб, а известные методы защиты данных все равно от них не спасут. Отчасти такое отношение формируют сами ведомства, но IRL их возможности тоже далеко не безграничны. NSA, CIA, FBI и другие страшные трехбуквенные организации состоят из рядовых сотрудников, которые, простите за резкость, регулярно лажают.
Например, NSA случайно удалила разведданные за семь лет, а группировка Crackas With Attitude в 2015–2016 годах получила доступ к аккаунтам руководителей почти всех федеральных ведомств США. Только один ее представитель — Justin «D3F4ULT» Liverman лично поимел директоров ФБР и ЦРУ, как написано в обвинительном заключении: «…длительно терроризируя их и их семьи разглашением конфиденциальной информации, полученной в результате незаконного доступа к онлайновым аккаунтам потерпевших».
Это не Ливерман оказался сильнее спецслужб, а их главы наплевали на элементарные правила безопасности, пользуясь для работы публичными сервисами (вроде AOL Mail), которые не ломал только ленивый.
Еще бытует мнение, что шифруй не шифруй, а все равно получишь… доступ. Конечно, под пытками вспоминают даже те пароли, которые и не знали, но не всегда столь грубые методы доступны. Просто посмотри, сколько негодования каждый раз вызывает у ФБР очередной смартфон с функцией полного шифрования данных. К примеру, в ноябре 2017 года на допросе «техасского стрелка», убившего 26 человек, следствие застряло из-за того, что он отказался разблокировать свой смартфон.
Как же быть с историями о взломе? Все успешные «взломы» последних смартфонов достигались косвенными методами. Например, через бэкапы облачных копий, авторизацию с залогиненных в ту же учетку ноутбуков… или старым и совсем недобрым ректотермальным криптоанализом.
Когда бэкапов нет, а пытать некого, ФБР ищет профессиональных охотников за уязвимостями, поскольку само не располагает достаточно квалифицированными кадрами. Например, в 2016 году бюро заплатило 1,3 миллиона долларов за уязвимость нулевого дня. Она позволила вскрыть iPhone 5c, найденный у ликвидированного в ходе спецоперации террориста Сайеда Ризвана Фарука. Тогда Apple не смогла (или не захотела) помочь забраться в айфон, а в новых моделях закрыла эту уязвимость.
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что из-за шифрования бюро не смогло получить данные почти с семи тысяч мобильных устройств, которые изъяло у подозреваемых в 2017 году. Может, шифрование и не панацея, но оно точно усложняет задачу сбора доказательств. Просто не все криптосистемы одинаково полезны, а принципиальные отличия в подходах к шифрованию данных на смартфоне описаны здесь.
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