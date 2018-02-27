Методы детектирования сендбоксов так же востребованы у разработчиков защит, как и методы антиотладки: если программа работает в изолированной среде, это может означать, что ее поведение хотят исследовать реверсеры или вирусные аналитики, либо это означает, что наша программа изолирована защитными средствами решений internet security. Так или иначе, определение факта изоляции программы — полезный навык, который помогает и разработчикам защит, и вирмейкерам. В этой статье я покажу, как распознавать sandbox-изоляцию и запуск под гипервизорами разных типов.

INFO Sandbox (песочница) — изолированная программная среда, в которой задается и контролируется набор ресурсов для запущенной внутри нее программы. Как правило, ограничиваются и фильтруются вызовы WinAPI, которые отвечают за доступ к оборудованию, процессорным ядрам, определение размера памяти, а также доступ к сети и привилегированным средствам операционной системы. Сендбоксинг часто используется для запуска небезопасного кода и для анализа программ.

Есть ли надежные средства детекта песочниц и виртуалок? Однозначных нет, приходится использовать принцип экспертной системы

Для некоторых есть, причем заложенные самим производителем

Да, например, Virtual PC выполняет недействительные для реального процессора команды с опкодами 0x0F, 0x3F и т.д.

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Проверяем запущенные процессы

Если виды песочниц нам приблизительно известны, то это облегчит детектирование. Можно просто поискать сендбоксы в списке выполняющихся процессов. Для этого используем функцию, которая перечислит все процессы и определит PID нужного по названию.

DWORD getPIDproc(char * pProcName) { HANDLE pHandle = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0); if(pHandle == NULL) return 0; PROCESSENTRY32 ProcessEntry; DWORD pid; ProcessEntry.dwSize = sizeof(ProcessEntry); bool Loop = Process32First(pHandle, &ProcessEntry); if(Loop == NULL) return 0; while (Loop) { if (strstr(ProcessEntry.szExeFile, pProcName)) { pid = ProcessEntry.th32ProcessID; CloseHandle(pHandle); return pid; } Loop = Process32Next(pHandle, &ProcessEntry); } return 0; }

Детект песочницы Comodo Internet Security:

if(getPIDproc("cmdvirth.exe")) std::cout << "Comodo sandbox detected!

";

Процесс cmdvirth.exe обеспечивает виртуализацию в Comodo Internet Security. По тому же принципу можно задетектить песочницу Sandboxie:

if(getPIDproc("SbieSvc.exe")) std::cout << "Sandboxie detected!

";

Я думаю, что принцип понятен. 🙂 Если процесс не будет найден, функция вернет 0, и условие if не будет выполнено. Также функция вернет 0, если возникнут проблемы с получением первого процесса в системном снапшоте функцией Process32First либо с получением самого снапшота функцией CreateToolhelp32Snapshot .

Проверяем подключенные модули в нашем адресном пространстве

Другая интересная идея — просмотреть подключенные модули в адресном пространстве нашей программы на предмет известных модулей песочниц. Сделаем это напрямую из нашего процесса при помощи WinAPI-функции GetModuleHandle :

BOOL checkLoadedDll(LPCWSTR pDllName) { HMODULE hDll = GetModuleHandle(pDllName); if(hDll) return TRUE; }

Проверка на песочницу Comodo Internet Security:

if (checkLoadedDll(L"cmdvrt64.dll")) std::cout << "Comodo sandbox detected!

";

Или проверим на Sandboxie:

if (checkLoadedDll(L"sbiedll.dll")) std::cout << "Sandboxie detected!

";

Функция GetModuleHandle() проверяет наличие DLL в адресном пространстве вызывающего процесса. Если функция не находит модуль, то возвращает ноль, условие не срабатывает.

Чтобы узнать список подключенных модулей в стороннем процессе, нужно получить его хендл, вызвав функцию WinAPI OpenProcess , затем перечислить все подключенные к процессу модули с помощью функции EnumProcessModules (в нее следует передать полученный хендл) и, наконец, получить название модуля с помощью функции WinAPI GetModuleFileNameEx .