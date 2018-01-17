К методам детектирования отладки прибегают многие программисты: одни хотели бы уберечь свои продукты от конкурентов, другие противостоят вирусным аналитикам или автоматическим системам распознавания малвари. Мы в подробностях рассмотрим разные методы борьбы с дебагом — от простых до довольно нетривиальных.

Поскольку сейчас популярна не только архитектура x86, но и x86-64, многие старые средства обнаружения отладчиков устарели. Другие требуют корректировки, потому что жестко завязаны на смещения в архитектуре x86. В этой статье я расскажу о нескольких методах детекта отладчика и покажу код, который будет работать и на x64, и на x86.

IsDebuggerPresent() и структура PEB

Начинать говорить об антиотладке и не упомянуть о функции IsDebuggerPresent() было бы неправильно. Она универсальна, работает на разных архитектурах и очень проста в использовании. Чтобы определить отладку, достаточно одной строки кода: if (IsDebuggerPresent()) .

Что представляет собой WinAPI IsDebuggerPresent? Эта функция обращается к структуре PEB.

Process Environment Block Блок окружения процесса (PEB) заполняется загрузчиком операционной системы, находится в адресном пространстве процесса и может быть модифицирован из режима usermode. Он содержит много полей: например, отсюда можно узнать информацию о текущем модуле, окружении и загруженных модулях. Получить структуру PEB можно, обратившись к ней напрямую по адресу fs:[30h] для x86 и gs:[60h] для x64.

Соответственно, если загрузить в отладчик функцию IsDebuggerPresent(), на x86-системе мы увидим:

mov eax,dword ptr fs:[30h] movzx eax,byte ptr [eax+2] ret

А на x64 код будет таким:

mov rax,qword ptr gs:[60h] movzx eax,byte ptr [rax+2] ret

Что значит byte ptr [rax+2] ? По этому смещению находится поле BeingDebugged в структуре PEB, которое и сигнализирует нам о факте отладки. Как еще можно использовать PEB для обнаружения отладки?

NtGlobalFlag

Во время отладки система выставляет флаги FLG_HEAP_VALIDATE_PARAMETERS , FLG_HEAP_ENABLE_TAIL_CHECK , FLG_HEAP_ENABLE_FREE_CHECK , в поле NtGlobalFlag , которое находится в структуре PEB. Отладчик использует эти флаги для контроля разрушения кучи посредством переполнения. Битовая маска флагов — 0x70 . Смещение NtGlobalFlag в PEB для x86 составляет 0x68 , для x64 — 0xBC . Чтобы показать пример кода детекта отладчика по NtGlobalFlag , воспользуемся функциями intrinsics, а чтобы код был более универсальным, используем директивы препроцессора:

#ifdef _WIN64 DWORD pNtGlobalFlag = NULL; PPEB pPeb = (PPEB)__readgsqword(0x60); pNtGlobalFlag = *(PDWORD)((PBYTE)pPeb + 0xBC); #else DWORD pNtGlobalFlag = NULL; PPEB pPeb = (PPEB)__readfsdword(0x30); pNtGlobalFlag = *(PDWORD)((PBYTE)pPeb + 0x68); #endif if ((pNtGlobalFlag & 0x70) != 0) std::cout << "Debugger detected!

";

Flags и ForceFlags

PEB также содержит указатель на структуру _HEAP , в которой есть поля Flags и ForceFlags . Когда отладчик подсоединен к приложению, поля Flags и ForceFlags содержат признаки отладки. ForceFlags при отладке не должно быть равно нулю, поле Flags не должно быть равно 0x00000002 :

#ifdef _WIN64 PINT64 pProcHeap = (PINT64)(__readgsqword(0x60) + 0x30); \\ Получаем структуру _HEAP через PEB PUINT32 pFlags = (PUINT32)(*pProcHeap + 0x70); \\ Получаем Flags внутри _HEAP PUINT32 pForceFlags = (PUINT32)(*pProcHeap + 0x74); \\ Получаем ForceFlags внутри _HEAP #else PPEB pPeb = (PPEB)(__readfsdword(0x30) + 0x18); PUINT32 pFlags = (PUINT32)(*pProcessHeap + 0x40); PUINT32 pForceFlags = (PUINT32)(*pProcessHeap + 0x44); #endif if (*pFlags & ~HEAP_GROWABLE || *pForceFlags != 0) std::cout << "Debugger detected!

";