Содержание статьи
- IsDebuggerPresent() и структура PEB
- Process Environment Block
- NtGlobalFlag
- Flags и ForceFlags
- CheckRemoteDebuggerPresent() и NtQueryInformationProcess
- Тонкости NtQueryInfoProcess
- DebugObject
- ProcessDebugFlags
- Проверка родительского процесса
- TLS Callbacks
- Отладочные регистры
- NtSetInformationThread
- NtCreateThreadEx
- SeDebugPrivilege
- SetHandleInformation
- Заключение
Поскольку сейчас популярна не только архитектура x86, но и x86-64, многие старые средства обнаружения отладчиков устарели. Другие требуют корректировки, потому что жестко завязаны на смещения в архитектуре x86. В этой статье я расскажу о нескольких методах детекта отладчика и покажу код, который будет работать и на x64, и на x86.
IsDebuggerPresent() и структура PEB
Начинать говорить об антиотладке и не упомянуть о функции IsDebuggerPresent() было бы неправильно. Она универсальна, работает на разных архитектурах и очень проста в использовании. Чтобы определить отладку, достаточно одной строки кода:
if (IsDebuggerPresent()).
Что представляет собой WinAPI IsDebuggerPresent? Эта функция обращается к структуре PEB.
Process Environment Block
Блок окружения процесса (PEB) заполняется загрузчиком операционной системы, находится в адресном пространстве процесса и может быть модифицирован из режима usermode. Он содержит много полей: например, отсюда можно узнать информацию о текущем модуле, окружении и загруженных модулях. Получить структуру PEB можно, обратившись к ней напрямую по адресу
fs:[30h] для x86 и
gs:[60h] для x64.
Соответственно, если загрузить в отладчик функцию IsDebuggerPresent(), на x86-системе мы увидим:
mov eax,dword ptr fs:[30h]
movzx eax,byte ptr [eax+2]
ret
А на x64 код будет таким:
mov rax,qword ptr gs:[60h]
movzx eax,byte ptr [rax+2]
ret
Что значит
byte ptr [rax+2]? По этому смещению находится поле
BeingDebugged в структуре PEB, которое и сигнализирует нам о факте отладки. Как еще можно использовать PEB для обнаружения отладки?
NtGlobalFlag
Во время отладки система выставляет флаги
FLG_HEAP_VALIDATE_PARAMETERS,
FLG_HEAP_ENABLE_TAIL_CHECK,
FLG_HEAP_ENABLE_FREE_CHECK, в поле
NtGlobalFlag, которое находится в структуре PEB. Отладчик использует эти флаги для контроля разрушения кучи посредством переполнения. Битовая маска флагов —
0x70. Смещение
NtGlobalFlag в PEB для x86 составляет
0x68, для x64 —
0xBC. Чтобы показать пример кода детекта отладчика по
NtGlobalFlag, воспользуемся функциями intrinsics, а чтобы код был более универсальным, используем директивы препроцессора:
#ifdef _WIN64
DWORD pNtGlobalFlag = NULL;
PPEB pPeb = (PPEB)__readgsqword(0x60);
pNtGlobalFlag = *(PDWORD)((PBYTE)pPeb + 0xBC);
#else
DWORD pNtGlobalFlag = NULL;
PPEB pPeb = (PPEB)__readfsdword(0x30);
pNtGlobalFlag = *(PDWORD)((PBYTE)pPeb + 0x68);
#endif
if ((pNtGlobalFlag & 0x70) != 0) std::cout << "Debugger detected!\n";
Flags и ForceFlags
PEB также содержит указатель на структуру
_HEAP, в которой есть поля
Flags и
ForceFlags. Когда отладчик подсоединен к приложению, поля
Flags и
ForceFlags содержат признаки отладки.
ForceFlags при отладке не должно быть равно нулю, поле
Flags не должно быть равно
0x00000002:
#ifdef _WIN64
PINT64 pProcHeap = (PINT64)(__readgsqword(0x60) + 0x30); \\ Получаем структуру _HEAP через PEB
PUINT32 pFlags = (PUINT32)(*pProcHeap + 0x70); \\ Получаем Flags внутри _HEAP
PUINT32 pForceFlags = (PUINT32)(*pProcHeap + 0x74); \\ Получаем ForceFlags внутри _HEAP
#else
PPEB pPeb = (PPEB)(__readfsdword(0x30) + 0x18);
PUINT32 pFlags = (PUINT32)(*pProcessHeap + 0x40);
PUINT32 pForceFlags = (PUINT32)(*pProcessHeap + 0x44);
#endif
if (*pFlags & ~HEAP_GROWABLE || *pForceFlags != 0)
std::cout << "Debugger detected!\n";
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