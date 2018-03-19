Сегодня нашим гостем стал Константин Паршин, вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Вместе мы попытались разобраться, чем и как именно «Сколково» может помочь компаниям, а также узнали о том, почему Константин Паршин считает «Сколково» уникальным проектом, не имеющим аналогов. Кроме того, мы побеседовали с представителями ряда компаний — резидентов «Сколково» и попросили их рассказать о своем личном опыте.

Мы все наслышаны о «Сколково». Давайте представим, что молодые русские ребята придумали некую крутую технологию. Зачем им приходить к вам?

Сложный вопрос. Я сам все время ищу на него правильный ответ. Прежде всего, мы ждем компании с амбициями. Амбиции компании могут находиться как на ранней, так и на зрелой стадии. На наш взгляд, «Сколково» подходит и тем и другим. Маленькой компании мы поможем финансовыми инструментами, грантами. Что касается зрелых компаний — чем помогает хороший консультант? Мы хотим быть таким хорошим консультантом. То есть помогать связями, возможностью принимать или искать нестандартные решения. Даже сам бренд «Сколково» уже помогает в определенном смысле. Профессионально, на рынке инвесторов и крупных партнеров нас воспринимают достаточно серьезно. Это большой плюс для компаний, которые проходят нашу экспертизу и серьезно с нами работают.

На сегодняшний день мы работаем более чем с 530 компаниями, и каждую неделю нам приходит еще пара десятков новых заявок, то есть идет устойчивый приток. Благодаря этому мы имеем преимущество, имеем достаточно широкий взгляд на рынок и те точки роста, которые на нем существуют.

Амбициозным компаниям важно быстро двигаться. Скорость определяется количеством решений, которые могут быть приняты за единицу времени, и процентом правильных решений от общего числа. Мы концентрируемся именно на этом и консультируем. То есть мы говорим: «Ребята, не ходите в ту область, там уже все сделали, там ничего нет. Но, знаете, у нас есть компания, которая может стать для вас отличным партнером, и вам не придется разрабатывать этот блок, вы сможете сэкономить время».

Могу привести практический пример из недавнего опыта: технологии для охраны труда. Казалось бы, нет ничего более скучного, чем инструкции по технике безопасности, но на сегодняшний день данный рынок имеет огромный потенциал с точки зрения современных технологий. Этот рынок поразительным образом «отстал». Он находится в прошлом, к примеру, относительно рынка документооборота или современных интернет-технологий. Почему так получилось? Потому что этот рынок был сильно стеснен регуляторикой. Перед тем как внедрить электронную форму оформления допуска на опасные работы на каком-либо заводе, любой руководитель подумает очень серьезно, ведь перед ним встает перспектива уголовной ответственности. Регуляторика в этой области устроена таким образом, что все не разрешенное в явной форме считается запрещенным. Это огромный груз, который тянет назад целые отрасли.

В идеальной картине мира именно для этого нужно «Сколково»: для решения сразу нескольких задач, которые, как нам кажется, никто, кроме нас, решить не способен.

Во-первых, нужно найти компании, которые разрабатывают новые технологии. Их много. Конечно, существуют уже признанные компании, как западные, так и российские, но есть и меньшие российские компании, которые тоже придумывают феноменальные вещи: от умных браслетов и очков с дополненной реальностью, которые человеку дают инструктаж, до систем, способных отслеживать по всей базе персонала обучение, сертификацию, сдачу экзаменов, идентификацию личности. Есть масса интересных проектов. Дополненная реальность, виртуальная реальность, indoor-навигация, чтобы даже на физическом объекте можно было отслеживать, куда именно человек идет и может ли он там находиться. Можно перечислять очень долго.

Во-вторых, нужно найти заказчика. Заказчики большие, а компании маленькие, они «не видят» друг друга. Но когда в одном месте собираешь много небольших, еще растущих стартапов, представители больших компаний с удовольствием приходят их послушать.

В-третьих, есть еще один очень важный компонент — это государство. У нас в государстве с регуляторикой все в порядке — ее много. Существуют нормы в области контрольно-надзорной деятельности, в области охраны труда, которые действуют еще с ранних советских времен. Но в целом государство готово меняться. Чиновники отлично улавливают общий вектор развития — это цифровая экономика. Но к сожалению, они не всегда понимают, какой тип решения должны принять именно они, чтобы потом получить одобрение, а не «наказание», ведь это большая ответственность.

Сейчас мы в «Сколково» делаем так называемую лабораторию, которую также называют песочницей или полигоном. В лице конкретных чиновников государство видит: штамп «Сколково» стоит, технологии работают, представители заказчиков все одобряют. Никаких дополнительных усилий и денежных инвестиций со стороны властей не требуется. Поэтому государство охотно идет по пути изменения соответствующих норм и требований.

Я описал синтез интересов трех сторон, но их может быть больше. Бизнес сам по себе зачастую рождается сложно, каждый участник цепочки по отдельности не обладает достаточным кругозором или ресурсами для решения различных кросс-платформенных задач. Поэтому, на мой взгляд, роль «Сколково» — агрегировать интересы государства, стартапов, инвесторов и индустриальных партнеров (наших крупных заказчиков). Именно за этим люди приходят к нам.

Могу также описать пример из моего личного опыта. Сейчас я пытаюсь «привести» к нам компанию — лидера в области видеоаналитики. Они уже сейчас на лидирующих позициях, но я очень хочу видеть этих лидеров именно в «Сколково». Я прекрасно общаюсь с этими ребятами уже более полугода, но они буквально не могут найти времени, чтобы написать для нас заявку. Через несколько месяцев после начала нашего общения они стали взаимодействовать со своими новыми заказчиками (которых ранее не было) на нашей площадке.

Дело в том, что именно в «Сколково» Ростелеком запускает свой полигон сетей пятого поколения. Пятое поколение — это интернет вещей, это принципиально другие приложения и возможности для решений в области видеоаналитики. То есть эти люди нашли для себя ответ на вопрос, зачем им нужно «Сколково».

И каков этот ответ?

Рост бизнеса. Я, возможно, слишком подробно описываю механизм работы «Сколково», но ответ здесь может быть только один: люди видят для себя возможность расти быстрее. За счет заказчиков, которых здесь можно встретить, за счет поиска партнеров, из-за которых ускоряется разработка продукта, за счет ускорения самой разработки, потому что компания получила в «Сколково» грант.

Вы сами заговорили про гранты, давайте остановимся на них подробнее. Каковы размеры грантов?

Гранты у нас бывают трех видов: маленькие, средние и крупные. Маленькие — это гранты от полутора миллионов рублей, получить их проще всего, ведь они выдаются по конкретным статьям. Например, можно получить лицензию на какую-то суперразработку. Средние гранты — это гранты с предусмотренным соинвестированием: до пяти миллионов со стороны «Сколково» и до 50% соинвестирование. Как правило, этого объема средств IT-компании достаточно для создания прототипа, минимальной версии продукта или даже для пилотной альфа-версии программы.

Но это «средние по палате» показатели. Данная структура существует при участии государства, она связана с субсидиями и средствами бюджета. То есть мы вынуждены оперировать в достаточно жестких рамках. Мы стараемся, насколько это возможно, адаптировать данные рамки к каждому конкретному проекту и найти подходящее решение. Третий диапазон грантов — это крупные гранты, суммы которых составляют от десяти миллионов (это могут быть 60, 70, 80 миллионов).

То есть максимального предела нет?

Теоретический максимум — это 300 миллионов, но на практике до 80 миллионов. Грант — это не просто смета, это обоснование. Важно обозначить определенный срок, за который проект должен быть реализован, а неистраченные или истраченные не по назначению деньги должны быть возвращены.

Расскажите о налоговых льготах в «Сколково», кому они могут быть полезны?

Я хотел бы предостеречь людей, которые собираются прийти в «Сколково» именно за налоговыми льготами. Если компанию интересуют только налоговые льготы и она признается в этом сама себе, такой проект, скорее всего, не пройдет нашу экспертизу и не сможет здесь развиваться.

Когда создавалось «Сколково», изначально во всех наших уставных документах прописывалось, что мы отдаем предпочтение компаниям, которые идут в ногу со временем и новыми технологиями. Тем, кто хочет прийти к нам, как на торговую площадку, мы объясняем, что у нас другие приоритеты. Мы заинтересованы в продуктах и технологиях, которые имеют шанс стать потенциальными лидерами российского рынка.

Здесь мы снова возвращаемся к вопросу, что такое «Сколково». Знакомиться с нашим проектом часто приезжают зарубежные посетители и гости, которые спрашивают: «Это акселератор?» Нет, это не акселератор. Также часто интересуются: «Это технопарк?» Нет, это не технопарк. В конечном итоге мы поняли, что похожего проекта больше нет нигде. Мы не нашли аналогов «Сколково». Сейчас объясню почему.

Представьте себе, что «Сколково» — это город-государство. Все соответствующие признаки у него есть: своя территория, свое федеральное законодательство, своя структура управления. Своего рода мегаполис древних времен.

Если продолжить эту аналогию, то получится, что вы — гражданин этого государства. Не всем может подойти такая роль. В «Сколково» нужно уметь извлекать пользу из нее. «Сколково» — это история про комфортную территорию (конечно, сейчас зима, и не все пока построено, но, если сейчас провести для вас экскурсию, вы меня поймете). Здесь живут люди, наши сотрудники, и они получают от этого удовольствие. «Сколково» — это другой стиль жизни.

И конечно, «Сколково» — это комьюнити. Это тоже нечто новое, потому что в целом у нас так не принято. Раньше существовали локальные закрытые городки, но сейчас подобного нет. С этой точки зрения «Сколково» возвращает нас к таким закрытым городкам, но одновременно с этим берет лучшее у зарубежного комьюнити. Находящиеся здесь люди — это единомышленники, которые разделяют нашу систему ценностей. Конечно, для некоторых людей все это неважно. Кто-то хочет жить один на своих пятнадцати сотках, кому-то этот город нужен лишь для проведения испытаний (я уже приводил пример про сети пятого поколения), но многие хотят быть частью этого города и этого комьюнити.

Очень интересный взгляд, спасибо. Приведите пример какой-то одной, конкретной компании, которая начала сотрудничать со «Сколково», после чего мощно выросла, и теперь вы ей гордитесь. Если такая есть.

Да, у меня есть такой пример — это Group-IB. У компании был очень тяжелый период, о котором Илья Сачков часто рассказывает в интервью. Именно «Сколково» помогло Group-IB получить первый грант, с помощью которого компания сумела разработать решение и выиграть тендер в Сбербанке. До этого компания находилась едва ли не на грани закрытия.

Хорошо. А был какой-либо неудачный опыт?

Знаете, это трудный вопрос. Мы общаемся с государством и с крупными заказчиками, с нами разговаривают все. В России мы выступаем в роли неких послов. Но с другой стороны, наши участники — это бизнесы. Про бизнес вообще можно рассказать много «хорошего», ведь бизнесы, как известно, «голодные, жадные и злые». Когда лично вы рассказываете кому-то о своей жизни, вы ведь не вспоминаете детский сад и как нянечка за вами убирала?

Хотите сказать, что «Сколково» — это своего рода детский сад для компаний?

Надеюсь, что нет [смеется]. Надеюсь, что мы ведем группу постарше. Многие наши участники вырастают, и им приятно возвращаться сюда. Но когда кто-нибудь спрашивает у таких компаний, крутые ли они, они отвечают: «Да, мы крутые», но «Сколково» в их ответах вообще не фигурирует.

То есть вы уже успели вырастить «неблагодарных учеников»?

На них не нужно обижаться, понимаете? Они стали успешными, это замечательно. Жаль, только если они не передадут это дальше.

Давайте поговорим о выходе на западный рынок. Существуют ли какие-то «лайфхаки», что в целом для этого нужно делать?

На западный рынок нельзя «выйти наполовину». Очень часто встречается ситуация, когда компания не сняла офис, не посадила продавца, не распечатала визитки и не создала сайт, то есть ничего нет, а вести бизнес люди предполагают «наездами». Когда у них не получается, они не могут понять, почему ничего не вышло: потому что они вели бизнес «наездами» или потому что данный рынок в принципе им не подходит. Дело в том, что даже для простого тестирования рынка на нем нужно «сесть». Возможно, это будет ошибкой, но вы никогда этого не узнаете, пока не попробуете. К сожалению, большое количество компаний вообще не готовы принимать такие решения, в итоге они остаются в замкнутой петле российского рынка, который практически не растет.

Поэтому мы в «Сколково» стремимся снижать барьеры для выхода на другие рынки и понижать связанные с этим риски. Ведь когда вы выходите на зарубежный рынок, интерес к вашей компании зачастую резко возрастает. Вдруг оказывается, что все готовы вас поддерживать, в частности инвесторы с большим интересом смотрят на компании, у которых есть перспективы такого рода. Здесь в дело вступает самовоспроизводящаяся система, но очень важно отыскать в ней правильные конфигурации, подобрать желательные партнерства и так далее. Все это необходимо серьезно «вести» дальше. Мы очень хотим, чтобы компании понимали: «Сколково» помогает масштабироваться в глобальном смысле.

О «Сколково» из первых рук

Рассказывая о «Сколково», нельзя обойтись без отзывов компаний, которым уже довелось там работать, ведь мнение, полученное «из первых рук», может быть очень полезным и информативным. Передаем слово представителям индустрии, которые лично расскажут о своих впечатлениях и успехах.

SafeTech

Денис Калемберг, генеральный директор

Наша компания занимается разработкой новых технологий подтверждения электронных транзакций в системах дистанционного банкинга и дистанционного документооборота. Опыт работы с Фондом «Сколково» у нас пока небольшой — всего полтора года, но мы уже смогли оценить полученный эффект. Его можно условно разделить на три части.

«Автоматические» налоговые льготы, которые получают все резиденты «Сколково». Они позволяют значительно сократить расходы компании, не связанные с операционной деятельностью и разработкой продуктов. Грантовая поддержка. Фонд выделяет целевые деньги на разработку и продвижение продуктов. Крайне полезная опция, при этом требующая довольно скрупулезных отчетов о тратах, но оно однозначно того стоит. Возможности «Сколково» напрямую предлагать разработки своих резидентов крупнейшим российским компаниям и корпорациям. Далеко не у каждого стартапа найдется такой хороший выход на лидеров различных отраслей.

Кроме того, «Сколково» предоставляет своим резидентам множество сервисов бесплатно или с большими скидками. Участие в международных форумах, патентная защита, поиск кадров и многое другое. Мы уже воспользовались несколькими услугами из этого списка и всегда оставались довольны уровнем профессионализма коллег.

Oz Forensics

Светлана Ефимова, исполнительный директор и совладелец

Oz Forensics — программная платформа для определения подлинности цифровых документов и фотографий, биометрической идентификации и защиты от цифрового мошенничества. Компания является победителем Innotribe Swift Challenge 2017, SLUSH Singapore 2017, Finopolis 2016, Skolkovo Cybersecurity Challenge 2016, GenerationS FinTech 2017.

С чем чаще всего сталкиваются молодые компании? С нехваткой ресурсов для дальнейшего развития. В этом отношении «Сколково» оказывает компаниям всестороннюю поддержку: это финансирование в рамках программы грантов, юридическая и инвестиционная поддержка, помощь в продвижении на рынке, налоговые льготы. Все это создает правильный климат для развития компании.

В частности, все это позволило Oz Forensics выйти на ключевых заказчиков, представить продукт в ряде зарубежных стран и получить PR-поддержку. Иметь столь сильного партнера с дополнительными ресурсами всегда ценно для компании на любом уровне ее развития.

SiteSecure

Олег Михальский, сооснователь, ментор, бизнес-ангел

Компания SiteSecure разрабатывает решения в области веб-безопасности и является резидентом «Сколково» с 2015 года. За эти несколько лет SiteSecure успела протестировать самые разные возможности Фонда.

Самый простой способ получить пользу с минимальными затратами ресурсов — это принимать участие в мероприятиях «Сколково». SiteSecure активно участвует в таких мероприятиях, как Cyber Security Day, а также выступает соорганизатором Школы кибербезопасности, проводимой Открытым университетом Сколково совместно с Московским политехническим университетом. Участие в отраслевых мероприятиях дает доступ к целевой аудитории и помогает развивать бренд. Так формируется узнаваемость, ведь твой логотип видят в группе уважаемых коллег. Участвовать в таких мероприятиях просто, эффект налицо, но это далеко не все.

Также мы три года наблюдали в динамике, как активно развивается «Сколково», и воспользовались различными возможностями. К примеру, программой микрогрантов, которая покрывает расходы на участие в мероприятиях, проводимых другими организаторами. Если повозиться с бумажками, возможно возместить расходы в сотни тысяч рублей (это окупается, даже если нанять для бумажной работы ассистента). Но это мелочи. Куда более важен тот факт, что ты получаешь доступ к качественному нетворкингу с отраслевыми экспертами и потенциальными инвесторами. Это работает очень эффективно, потому что «Сколково» нанимает людей, которые работают в индустрии много лет, это настоящие «нетворкеры 99-го уровня».

Сейчас в «Сколково» набирает обороты такая активность, как помощь в развитии бизнеса — организация доступа к ключевым заказчикам в определенных отраслях. В сущности, проект «берут за руку» и приводят к крупному потенциальному клиенту, чтобы компания могла рассказать о себе. Попасть на подобную встречу «с улицы» можно лишь при огромном везении или ценой многих усилий.

Безопасность — это высокотехнологичный и дорогостоящий продукт, и создать успешную компанию в этой сфере непросто. SiteSecure выросла в несколько раз по выручке в прошлом году, и это произошло благодаря команде, конъюнктуре рынка и поддержке партнеров и инвесторов.

Многие спрашивают нас про гранты на разработку от «Сколково». Для проектов в области информационной безопасности это очень хорошее подспорье, но у SiteSecure пока нет такого опыта, мы собираемся изучить данный вопрос в будущем.

Также в «Сколково» существуют различные налоговые льготы и дополнительные услуги, вроде недорогого патентования. Но мне кажется, о них все и так знают, а многие даже успешно пользуются.

Из очевидных минусов: «Сколково» расположено не в центре Москвы, но, к примеру, я сам живу в том направлении и поэтому не жалуюсь. 🙂

SolidSoft

Денис Гамаюнов, сооснователь и генеральный директор

Компания SolidSoft разрабатывает продукты по защите веб-приложений и их пользователей от кибератак. SolidSoft была выделена в независимую из компании SolidLab в 2014 году. Резидент «Сколково» с 2015 года.

В «Сколково» есть множество различных возможностей, многими из которых мы уже воспользовались (к примеру, у них отличный нетворкинг). Перечислю основные.

Знакомства: они знакомят вашу компанию с инвестиционными фондами и другими крупными компаниями. Именно через «Сколково» мы познакомились с фондом Almaz Capital Partners, с Ростелекомом и их фондом, а также с другими аналогичными структурами. Также нас рекомендовали представителям Rutech Ventures (это такие ребята из Лондона, которые помогают стартапам выходить на рынки UK). Благодаря этому знакомству я лично совершил довольно продуктивную поездку в Великобританию, которая в итоге была очень полезна.

Менторство: в «Сколково» компаниям помогают даже с составлением бизнес-планов, если это необходимо. Мы в SolidSoft этим пользовались и остались довольны.

Налоговые льготы: тоже очень удобный инструмент, которым мы также пользуемся.

Работа с IP: через «Сколково» SolidSoft подал уже несколько патентных заявок, и опыт в данной области у нас исключительно положительный.

Security Vision

Руслан Рахметов, генеральный директор

ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) — пионер российского сегмента IT-систем класса Security Operation Center (SOC), Governance, Risk Management and Compliance (GRC), а также Security Intelligence. На протяжении многих лет компания проводит научные исследования совместно с ведущими вузами страны (в области автоматизации процессов информационной безопасности и ее практического применения в государственном и корпоративном сегментах).

Основная ценность «Сколково» и основной вклад Фонда, на мой взгляд, заключаются в предоставляемых возможностях для стартапа. Портфель расширяется каждый год, и, поскольку наше решение Security Vision ориентировано на корпоративных заказчиков, для нас оказались особенно ценны следующие возможности:

Продвижение решения крупному бизнесу. Кураторы «Сколково» обеспечивают возможность встретиться с директорами ИТ- и ИБ-компаний, с представителями сфер инвестиций и развития и донести до них свои идеи. Для специалистов, не имеющих административного ресурса и работающих над продуктом, это крайне важно. Очень полезными могут быть и микрогранты на патенты, выставки и мероприятия, сертификацию средств. Также нельзя забывать о международном продвижении (информация и встречи с потенциальными выходами на международный рынок).

Из более обыденного, но не менее важного также можно назвать налоговые льготы и продвижение в СМИ.

Qrator Labs

Александр Лямин, основатель и генеральный директор

Qrator Labs — один из лидеров в сфере противодействия DDoS-атакам. Инновационная сеть фильтрации Qrator позволяет средним и крупным организациям проактивно, надежно и недорого защитить свои сайты даже от самых сложных и комплексных DDoS-атак.

В «Сколково» нам очень помогли и познакомили со многими крупными заказчиками (например, Ростелеком и Техносерв), а также с нашими нынешними партнерами (Ростелеком, Group-IB, Wallarm).

Также здесь существует множество внутренних и очень полезных сервисов, таких как консультации по патентованию или в области интеллектуального права.

Еще одна очень полезная особенность — это выставки, на которые «Сколково» возит вашу компанию. По стоимости посещение таких мероприятий получается очень эффективным, правда в этих вопросах всегда следует учитывать геополитику.

В сущности, «Сколково» — это реально работающая и очень «живая» экосистема. Конечно, это совсем не Кремниевая долина, однако для России это, безусловно, уникальный проект. Эдакая «клумба», на которой рядом с тобой растут твои партнеры (а иногда и конкуренты :)). Теперь ждем, когда достроят транспортный узел, — тогда станет совсем здорово.

Group-IB

Илья Сачков, СЕО

Наша компания уже почти семь лет резидент IT-кластера Фонда «Сколково». Мы с пользой потратили это время и ресурсы для разработки прорывных технологий, ставших основой для продуктов Secure Bank и Secure Portal.

Сейчас наступило время, когда деньги «лежат» не в бумажнике, а в онлайн-банке. Удаленное управление своим счетом через клиент-банковские системы и онлайн-платежи открывают широкие перспективы не только для пользователей, но и для мошенников, работающих в онлайне. Secure Bank и Secure Portal дают возможность банкам и интернет-бизнесам контролировать риски, возникающие на стороне самого слабого звена в обеспечении безопасности онлайн-платежей и интернет-бизнеса — клиентов.

В «Сколково» оценили наши идеи, и мы получили два гранта на разработку Secure Bank, продукта для защиты платежных систем. Его создание началось как НИОКР-проект и вылилось в отдельный коммерческий продукт, который уже защищает клиентов российских банков (например, 50 миллионов клиентов Сбербанка) и ретейлеров.

С начала текущего года в «Сколково» базируется еще один офис Group-IB: здесь будет работать команда, занимающаяся информационной безопасностью блокчейн-проектов и, в частности, защитой ICO (первичное размещение криптовалюты). За четыре месяца эта команда уже помогла обеспечить защиту ICO на общую сумму порядка 300 миллионов долларов. Думаю, в «Сколково» они найдут новые возможности для развития.

Почему именно «Сколково»? Там прекрасная экосистема для бизнеса, много потенциальных партнеров, интересные мероприятия и отличная атмосфера. Коллеги из «Сколково» активно помогают нам с контактами — нетворкингом, проведением конференций, а также совместным продвижением киберинноваций. Group-IB является постоянным участником Startup Village и Skolkovo Cyberday.