Продолжается работа над исправлением глобальных уязвимостей Meltdown и Spectre, которым подвержены практически все современные и не слишком процессоры и, следовательно, устройства.

Напомню, что суммарно в «набор» Meltdown и Spectre входят три CVE: CVE-2017-5754 (Meltdown), CVE-2017-5753 (Spectre, Variant 1) и CVE-2017-5715 (Spectre, Variant 2). Если Meltdown и Spectre, Variant 1, в теории можно исправить на уровне ОС, то полное исправление Variant 2 требует также обновления прошивки/BIOS/микрокода, из-за чего у производителей возникли многочисленные накладки.

Данные о Meltdown и Spectre раскрыли раньше запланированного срока. Официально опубликовать информацию о проблемах собирались в середине января 2018 года (обычное эмбарго длиной в 90 дней на этот раз было существенно увеличено в силу «комплексной природы уязвимостей и исправлений для них»). Однако утечка данных в СМИ произошла раньше, и в результате начало 2018 года ознаменовалось настоящей паникой среди специалистов по информационной безопасности, когда слухов было куда больше, чем фактов.

В результате почти все патчи для найденных проблем были подготовлены в спешке. Исправления оказались несовместимы с некоторыми антивирусными решениями, вызывали отказ в работе систем, провоцировали BSOD и частые перезагрузки, а также заметно снижали производительность. В итоге в конце января 2018 года компания Intel экстренно приостановила распространение исправлений для уязвимости Spectre (Variant 2), призвав пользователей и производителей железа дождаться нормально работающих версий микрокодов.

За прошедшее с тех пор время инженеры Intel успели подготовить новые микрокоды для процессоров на архитектуре Skylake, а также патчи для Kaby Lake и Coffee Lake. Обновления предназначены для шестого, седьмого и восьмого поколений продуктовой линейки Intel Core, а также процессоров Intel Core X, Intel Xeon Scalable и Intel Xeon D (последние два решения используются в основном в дата-центрах).

Затем разработчики Intel представили еще одно обновление документа Microcode Update Guidance, согласно которому новые микрокоды готовы для нескольких моделей процессоров Haswell и Broadwell. Так, исправления получат решения Broadwell с CPUID 50662, 50663, 50664, 40671, 406F1, 306D4 и 40671, а также ряд процессоров Haswell — 306C3, 4066, 306F2, 40651 и 306C3. Фактически перечисленные CPUID относятся к процессорам серий Xeon и Core.

Стоит отметить, что это далеко не последние патчи, которые придется выпустить Intel. Своего часа ждут еще 16 типов процессоров, в том числе чипы Sandy Bridge и Ivy Bridge. Точного графика выхода исправлений для них пока нет, известно лишь, что микрокоды находятся в разработке, на стадиях Pre-beta и Beta.

Сложившаяся вокруг выхода патчей ситуация возмутила не только пользователей. В конце января 2018 года члены Комитета сената США по энергетике и торговле направили официальные запросы компаниям Intel, AMD, ARM, Apple, Amazon, Google и Microsoft, силясь разобраться в хаосе, который окружал раскрытие информации об уязвимостях Spectre и Meltdown, и в причинах многочисленных накладок, возникших при выпуске исправлений.

Учитывая серьезность ситуации, члены Комитета сената США по энергетике и торговле призвали компании к ответу, требуя официальных разъяснений. Производители ответили на этот запрос еще в начале февраля 2018 года, однако их письма были обнародованы лишь сейчас.

Наиболее информативным и интересным определенно стал ответ компании Intel. В частности, представители «железного» гиганта пролили свет на весьма любопытный нюанс:

Фактически это означает, что руководство Intel сочло бесполезной помощь властей и сторонних специалистов, не поставив в известность о Spectre и Meltdown никого, кроме узкого круга лиц. Лишь преждевременная утечка информации в прессу вынудила компанию «ускорить свои планы по выпуску исправлений» и уведомить о проблемах US-CERT, CERT/CC и широкую общественность.

Также членов сената вполне оправданно волновал вопрос влияния Spectre и Meltdown на критические объекты инфраструктуры, особенно в свете того, что исследователи и производители долгое время скрывали критические уязвимости от властей. На это представители Intel ответили, что, согласно их данным, риск для промышленных систем управления весьма низок. В целом же Intel, равно как и представители других компаний, оправдывают «замалчивание» проблем Spectre и Meltdown очень просто и сообщают, что наложенное на информацию эмбарго соответствовало всем принятым в индустрии стандартным процедурам. Якобы это должно было защитить общественность от эксплуатации еще не закрытых «дырок».

Интересные факты можно встретить также и в официальных ответах других компаний. К примеру, Microsoft признала: инженеры компании заранее знали о том, что патчи для уязвимостей будут конфликтовать с некоторыми антивирусными продуктами. Компания даже пыталась предупредить производителей защитных решений, однако сделать это оказалось крайне сложно, так как нельзя было раньше времени сообщить о Meltdown и Spectre всему миру.

Весной 2017 года хакерская группа The Shadow Brokers опубликовала в открытом доступе «арсенал кибероружия», похищенный у американских спецслужб. Тогда хакеры обнародовали эксплоиты и инструменты, украденные у Equation Group — группировки, за которой стоят «правительственные хакеры» из АНБ. В результате достоянием широкой общественности стали такие опасные вещи, как эксплоит EternalBlue, направленный на эксплуатацию уязвимости в протоколе SMB (именно он использовался для распространения шифровальщика WannaCry в мае 2017 года, а затем во время атак NotPetya и Bad Rabbit).

Еще летом 2017 года специалисты компании RiskSense Шон Диллон (Sean Dillon) и Дилан Девис (Dylan Davis) сообщили, что им удалось адаптировать эксплоит EternalBlue для работы с Windows 10. Напомню, что на тот момент инструмент для использования багов в SMB уже мог применяться для атак на Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 и Windows Server 2008, хотя в некоторых случаях добиться заражения было весьма непросто. Также исследователям удалось модифицировать EternalBlue для работы с Windows 8, Windows 8.1 и Windows Server 2012.

Однако в опубликованном The Shadow Brokers дампе содержались и другие эксплоиты, чьи названия не столь известны, но потенциал тоже обширен. Все прошедшие месяцы Шон Диллон продолжал начатую в 2017 году работу и теперь сообщил об очередном успехе. Исследователю удалось скорректировать исходный код эксплоитов EternalChampion, EternalRomance и EternalSynergy таким образом, что теперь эти инструменты могут использоваться против любых версий Windows, 32-разрядных и 64-разрядных, вышедших за последние 18 лет (начиная с Windows 2000).

Диллон уже адаптировал результат своей работы для Metasploit и опубликовал исходные коды на GitHub. Так, CVE-2017-0146 (EternalChampion, EternalSynergy) позволяет спровоцировать состояние гонки через transaction-запросы, а CVE-2017-0143 (EternalRomance, EternalSynergy) эксплуатирует проблему типа type confusion между WriteAndX и transaction-запросами.

Эксперт подчеркивает, что данные инструменты были созданы исключительно в рамках научного исследования и предназначены для специалистов и разработки эффективных защитных практик. Использование этих эксплоитов для атак без явного согласия третьей стороны противозаконно, и автор не несет никакой ответственности за подобные инциденты.

Итальянская криптовалютная биржа BitGrail пострадала от рук неизвестных злоумышленников. С кошелька ресурса похитили более 17 миллионов монет Nano (XRB, ранее проект носил имя RaiBlocks), что эквивалентно примерно 180 миллионам долларов на момент публикации официального заявления об инциденте. После официального заявления Nano значительно потеряла в цене, и теперь сумма ущерба составляет примерно 145 миллионов.

Интересно, что в официальном заявлении, опубликованном компанией, отсутствуют слова «взлом» или «атака». Речь идет о многочисленных «неавторизованных транзакциях», которые выявила внутренняя проверка. Сообщается, что в результате загадочного инцидента пострадала только криптовалюта Nano, которую похитили из кошелька биржи. При этом ресурс временно приостановил все операции для всех криптовалют вообще, то есть ввести или вывести средства пока невозможно. К расследованию произошедшего уже подключились правоохранительные органы.

Основатель и владелец биржи Франческо Фирано (Francesco Firano), также известный как The Bomber, сообщил в своем Twitter, что компания не сумеет возместить похищенные средства всем пострадавшим, так как в настоящее время в распоряжении BitGrail осталось лишь 4 миллиона Nano, чья стоимость составляет примерно 40 миллионов долларов. Также Фирано отметил, что разработчики Nano не желают сотрудничать с BitGrail.

В ответ на это команда разработки Nano поспешила опубликовать свою версию случившегося в официальном блоге проекта. Дело в том, что Фирано также заявил, будто причиной инцидента мог стать некий баг в протоколе Nano. Разработчики отвергли эту теорию и заверили, что Nano в полном порядке, а проблему следует искать в ПО BitGrail.

Хуже того, разработчики предполагают, что Фирано и представители BitGrail знали о произошедшем давно, средства были похищены отнюдь не на прошлой неделе, а пользователей и команду Nano Core дезинформировали намеренно. Стоит отметить, что биржа приостановила операции с криптовалютой Nano еще в январе 2017 года, предложив пользователям конвертировать Nano в Bitcoin. Затем пользователей биржи попросили пройти верификацию, что тоже никак не помогло с выводом средств.

В своем блоге команда Nano обнародовала переписку, в которой Фирано предлагал использовать для решения возникшей проблемы хардфорк. После этого разработчики и вовсе опубликовали детальный разбор одной из «неавторизованных транзакций» и сообщили, что это представители BitGrail отказываются с ними сотрудничать, из-за чего расследование продвигается медленно.

Судя по настроениям в Сети, большинство пользователей поддерживают разработчиков Nano, тогда как BitGrail обвиняют в мошенничестве, халатности и даже в краже средств и exit scam. Кроме того, пользователи уже объединились для подачи коллективного судебного иска.

На прошедшем заседании Специального комитета по разведке сената конгресса США прозвучало весьма интересное заявление. Главы сразу шести американских ведомств, включая ФБР, АНБ и ЦРУ и Национальную разведку, заявили, что простым американским гражданам не стоит пользоваться устройствами компаний Huawei и ZTE из-за опасности шпионажа.

Директор ФБР Кристофер Рэй (Chris Wray) сообщил, что правительство «глубоко обеспокоено» рисками, которые могут возникнуть, если позволить зарубежной компании или организации, которая отчитывается правительству своей страны и не разделяет американских ценностей, занять доминирующие позиции в телекоммуникационных сетях США. Также Рэй говорил о том, что все это чревато вредоносными модификациями и хищением данных, кроме того, компания или организация в таком положении получает прекрасную возможность для скрытого шпионажа.

В своем заявлении главы спецслужб особо выделили компании Huawei и ZTE, которые, по их мнению, тесно связаны со спецслужбами КНР.

Стоит отметить, что совсем недавно компания Huawei действительно готовилась к выходу на американский рынок и, в частности, планировала заключить партнерство с телекоммуникационным оператором AT&T, однако в январе 2018 года сделка сорвалась. И, как утверждают СМИ, во многом это произошло именно из-за давления со стороны властей США.

Представители Huawei и ZTE уже выразили недоумение относительно позиции глав американских спецслужб. Так, в Huawei заявили, что продукции компании доверяют правительства и пользователи 170 стран мира и Huawei таит в себе ровно такую угрозу кибербезопасности, как и любой другой производитель в области информационно-коммуникационных технологий. «Мы предельно открыты и прозрачны во всем, что делаем», — подчеркнули представители компании.

Компания ZTE, в свою очередь, сообщила, что с гордостью представляет свои инновационные решения на американском рынке и всегда тщательно соблюдает все законы и административные правила США. Также в компании отметили, что большинство продуктов ZTE построено на основе произведенных в США чипсетов, операционных систем и других компонентов.

Популярный «пиратский» торрент-трекер SkyTorrents стал жертвой собственного успеха и был вынужден объявить о закрытии.

SkyTorrents был создан около года тому назад, и тогда операторы сервиса сразу заявили, что на их сайте не будет никакой рекламы. Хотя многие отнеслись к этому заявлению со скепсисом, трекер быстро набрал популярность, и вокруг него собралась немалая пользовательская база.

К сожалению, события развивались по сценарию, который предполагали организаторы ресурса. SkyTorrents очень быстро дошел до стадии, когда сайт начал генерировать несколько миллионов посещений в день, трафик резко вырос, а вместе с ним увеличились и расходы на содержание ресурса. Так, ежемесячные траты возросли до 1500 долларов, и, хотя администраторы SkyTorrents попытались собирать пожертвования, это не слишком помогло.

В итоге даже сами пользователи стали уговаривать операторов трекера монетизировать ресурс посредством рекламы, так как пара рекламных баннеров — ничто по сравнению с перспективой закрытия сайта. Увы, администрация SkyTorrents твердо стояла на своем, в том числе из-за того, что реклама компрометирует приватность пользователей.

Так как деньги у команды в итоге закончились, SkyTorrents все же прекратил работу, как и было обещано год назад. Однако трекер не просто ушел в офлайн. После себя операторы ресурса оставили гигантскую базу, насчитывающую около 15 миллионов торрентов. Любой желающий может загрузить 444 Гбайт torrent-файлов или скачать только хеши, которые «весят» 322 Мбайт.

Команда SkyTorrents надеется, что кто-нибудь, воспользовавшись базой ресурса, возродит трекер, продолжив развивать идею свободного от рекламы «пиратского» пространства. Впрочем, как показала практика, быть ратующим за свободу информации альтруистом — весьма накладное хобби.

«Главная особенность криптовалют — их анонимность. И я не думаю, что это хорошо. Хорошо, когда у правительств есть возможность отслеживать отмывание денежных средств, уклонение от уплаты налогов, а также спонсирование террористов. В настоящее время криптовалюты используются для покупки фентанила и других наркотиков, так что это редкая технология, которая почти напрямую приводит к смерти людей. Также я считаю, что волна спекуляций вокруг различных ICO и криптовалют создает огромные риски в долгосрочной перспективе»

— Билл Гейтс отвечает на вопрос пользователя Reddit о криптовалютах в ходе сессии AMA (Ask me anything, «Спросите меня о чем угодно»)