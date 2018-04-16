Содержание статьи
- Взлом умного пистолета
- DirtyTooth: получил музыку — потеряй контакты
- Манипулируем IoT-девайсами через радиосигналы
- Клонирование RFID-маячков в полевых условиях в режиме реального времени
- Новая версия MiTM-атаки: Man in the NFC
- Азы радиохакинга: методы беспроводных атак
- Новые приключения 3G/4G-шпиона
- Ультразвуковая пушка против умных гаджетов
- Apple Pay — «самая безопасная» форма оплаты
- WiFuzz: обнаружение и эксплуатация логических уязвимостей в криптографическом рукопожатии Wi-Fi
- «Призрачный телефонист» выдает себя за вас посредством LTE CSFB
- Одна машина, два радиопакета: атака на автомобильные ключи Hitag-2
Взлом умного пистолета
Popping a Smart Gun // DEF CON. 2017
Умные пистолеты продают с обещанием: стрелять они будут только из рук авторизованных пользователей. В кино такие обещания, может быть, и работают, но в реальности дела обстоят иначе.
В этом докладе исследуется безопасность одного из таких умных пистолетов, который доступен в продаже для широкой общественности, и демонстрируются три его уязвимости. Во-первых, показано, как из пистолета можно стрелять даже вдали от его хозяина. Во-вторых, как заблокировать стрельбу, даже если выстрелить хочет законный владелец пистолета. В-третьих, как стрелять из пистолета даже без авторизации, без предварительного физического контакта с целевым пистолетом и без его модификации.
DirtyTooth: получил музыку — потеряй контакты
Kevin Mitnick. DirtyTooth: Put music & lose your contacts // ToorCon. 2017
Доклад Кевина Митника, легендарного персонажа хакерской сцены. В последнее время его имя обычно всплывает только при обсуждении социальной инженерии, но, как можно видеть из этого доклада, социальная инженерия — далеко не единственное, в чем Митник силен.
Bluetooth-коммуникации сегодня на подъеме. Миллионы людей пользуются этой технологией для комфортного подключения к периферийным устройствам. В докладе представлен трюк/хак для iOS 10.3.2 (и более ранних версий этой ОС) для взлома механизма управления профилями. Из-за утечки информации с iOS-девайсов, вызванной некорректным управлением профилями, у злоумышленника существует техническая возможность извлечь немало конфиденциальных данных пользователя с девайса, работающего под управлением iOS.
Манипулируем IoT-девайсами через радиосигналы
Caleb Madrigal. Controlling IoT devices with crafted radio signals // DEF CON. 2017
Этот доклад — идеальный экскурс в работу беспроводной связи. В докладе продемонстрировано, как захватывать цифровые данные в режиме реального времени (при помощи SDR), — вплоть до того, что показывается, как именно информационные биты передаются. Объясняется, как просматривать, прослушивать, воспроизводить беспроводные сигналы и манипулировать ими, как прерывать беспроводные коммуникации и даже как генерировать новые радиоволны с нуля — иначе говоря, делать радиоинъекции (радиоинъекции могут быть полезны при фаззинге и брутфорс-атаках).
Докладчик также демонстрирует разработанные собственноручно инструменты (на базе SDR), облегчающие перехват и генерацию беспроводных цифровых сигналов.
Клонирование RFID-маячков в полевых условиях в режиме реального времени
Dennis Maldonado. Real-time RFID Cloning in the Field // DEF CON. 2017
Сегодня существует много довольно неплохих решений для клонирования RFID-маячков. Однако процесс клонирования, как правило, медленный, утомительный и чреват ошибками. Что, если бы появился новый способ клонирования бейджей с RFID-начинкой, свободный от всех этих проблем?
В этом докладе представлен более умный способ клонирования RFID-маячков, который возможно проводить в полевых условиях. В докладе рассмотрены наиболее популярные из инструментов и методов для дальнодействующего RFID-клонирования. Затем обсуждается и демонстрируется новый метод, который позволяет клонировать RFID-маячки в полевых условиях — в считаные секунды.
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