Тебе не хватает заряда аккумулятора? Надоели тормоза в приложениях? Не отчаивайся и не торопись покупать новый смартфон. Даже очень медленный гаджет можно заставить работать быстрее и значительно увеличить время жизни от аккумулятора. В этой статье мы расскажем о множестве приемов, которые позволят это сделать.

Сразу оговорюсь: чтобы заставить смартфон работать действительно быстро, тебе придется его перепрошить. Иначе никак — стандартные прошивки смартфонов зачастую тяжеловесны, набиты бесполезным софтом производителя, множеством приложений Google, которые тебе вряд ли нужны. Вручную расчищать весь этот мусор крайне неудобно и чревато проблемами со смартфоном.

Кроме того, я рекомендую не устанавливать поверх прошивки пакет GApps, который включает в себя Play Store и сервисы Google, нужные в первую очередь для работы push-уведомлений и синхронизации твоих контактов. Более подробно об этом поговорим в разделе «Нужны ли GApps?», а пока скажу лишь, что Play Store можно заменить альтернативным магазином приложений, а контакты сохранить и восстановить на смартфоне без GApps.

Подопытный В качестве подопытного образца будем использовать замечательный китайский телефон 4Good Light B100 с удручающими техническими характеристиками: процессор: Mediatek MT6737M, четыре ядра Cortex a53 по 1,1 ГГц, видеоускоритель Mali T720 (одно ядро 550 МГц);

ОЗУ: 1 Гбайт (907 Мбайт без учета памяти, занимаемой ядром). Скорость записи/чтения 1922 Мбит/с;

ПЗУ: 8 Гбайт (в data 3,59 Гбайт, в system 2,91 Гбайт). Скорость чтения 123 Мбит/с, скорость записи 35 Мбит/с;

аккумулятор: 1500 мА ∙ ч. Обрати внимание, что приведенные в статье цифры по количеству потребляемой оперативной памяти получены именно на этом смартфоне. В смартфонах с другим объемом оперативки цифры будут другими, так как Android регулирует доступную приложениям память на основе ее общего количества.

Делаем бэкап контактов и календаря

Итак, если ты выбрал жизнь без GApps, обязательно сделай бэкап контактов и событий календаря. Инструкция по вытаскиванию контактов:

Открываем contacts.google.com. На панели «Главное меню» нажимаем «Экспортировать». Выбираем формат vCard, нажимаем «Экспорт».

А так можно вытащить события календаря:

Открываем calendar.google.com. Нажимаем шестеренку справа вверху, а затем переходим в настройки. В левом меню нажимаем «Импорт и экспорт». Кликаем по кнопке «Экспорт», качаем архив.

Для восстановления контактов после установки прошивки достаточно открыть приложение «Контакты», затем зайти в настройки, нажать «Импортировать» и выбрать сохраненный ранее файл. Для восстановления событий календаря придется установить сторонний календарь (об этом позже).

Ставим прошивку

Выберем прошивку для установки. Наиболее подходящей будет AOSP или LineageOS. Зачастую последняя оказывается единственной кастомной прошивкой для малоизвестных смартфонов. Алгоритм установки:

Разблокируем загрузчик. Здесь универсального рецепта нет. Какие-то смартфоны можно разблокировать официально, какие-то — только взломав загрузчик, другие нельзя разблокировать никак (привет, BlackBerry), а загрузчики китайских ноунеймов обычно не заблокированы вообще. Ставим TWRP. Конкретно для твоего телефона инструкции можно найти на XDA и 4PDA. Находим прошивку на тех же XDA и 4PDA, закидываем на карту памяти и прошиваем. Инструкцию ищем там же.

Если ты все-таки решил установить GApps, то лучший вариант — GApps Pico. Это минимальный набор приложений Google, содержащий только сервисы Google и Play Store. Устанавливаются они так же, как сама прошивка, скачать можно на сайте Open GApps.

Нужны ли GApps? GApps — это Play Store и сервисы Google, обеспечивающие взаимодействие Play Store, приложений от Google и приложений сторонних разработчиков с различными API Google. API Google предоставляет такие возможности, как определение местоположения по сотовым вышкам и Wi-Fi, автоматизированный вход в различные сервисы, антивирус с базой данных и автосканированием, распознавание речи, синхронизация контактов и календаря с серверами Google, мгновенная доставка push-уведомлений и некоторые другие. Производители устройств, сертифицированных Google, предустанавливают GApps на смартфон по умолчанию. Поэтому практически любой смартфон на Android продается с кучей гугловского софта, включая YouTube, Gmail, Google Books и много чего еще. Мы же установили чистую прошивку, и у нас этих приложений нет. Но нет и сервисов Google. Хорошо это или плохо? Вопрос спорный. С одной стороны, сервисы Google любят кушать заряд аккумулятора и постоянно висеть в оперативной памяти. С другой — у нас не будет маркета, а многие современные приложения (мессенджеры, электронная почта, клиенты социальных сетей) вдруг перестанут показывать push-уведомления или начнут потреблять заряд аккумулятора. Так случается потому, что push-уведомления приходят через сервер Google, а смартфон связывается с ним через сервисы того же Гугла. Приложениям ничего не остается, как либо не получать уведомления вообще, либо подключаться к своему собственному серверу (так делает Telegram), что чревато повышенным расходом заряда аккумулятора. Так что если ты собираешься использовать множество мессенджеров, почтовых программ, служб новостей с оповещениями и прочей подобной мишуры — однозначно ставь GApps. Если же из всей социальщины ты пользуешься только «Телеграмом», то отказ от GApps принесет экономию заряда аккумулятора и оперативки. Ну и как бонус — Google вдруг перестанет следить за твоим телефоном.