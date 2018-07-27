Содержание статьи
- Инструменты и ресурсы
- Почитать
- Чем отличается Android Go от обычного Android
- Новые защитные функции Android P
- Обратный TCP-шелл с помощью Frida
- Разработчику
- Генерация кода Kotlin с помощью аннотаций
- Распознавание лиц с помощью нейронной сети
- Распознавание текста с помощью нейронной сети
- Создание анимаций с помощью MotionLayout
- Инструменты дизайна для инди-разработчика
- Инструменты
- Библиотеки
Инструменты и ресурсы
- XDebug — не новый, но весьма полезный модуль Xposed, который позволяет отлаживать любое установленное на смартфон приложение;
- exploit_playground — подборка эксплоитов с комментариями.
Почитать
Чем отличается Android Go от обычного Android
Android Go — How does Google’s lightweight ecosystem compare to the original? — статья с описанием отличий облегченной версии Android от полноценной. Основные тезисы:
- В отличие от устройств Android One, которые поставляются на рынок с «чистым Android», смартфоны на Android Go будут продаваться с модификациями и приложениями производителя смартфона (если он этого пожелает).
- Единственное заметное пользователю отличие Android Go от обычного Android — дизайн окна запущенных приложений.
- В Android Go отключены некоторые ненужные большинству пользователей функции: Daydream VR, функция разделения экрана, поддержка Android Auto и Android Wear, Android for Work.
- По умолчанию в Android Go отключено шифрование, однако некоторые устройства позволят его включить.
- Android Go гораздо более агрессивен в уничтожении фоновых приложений (он старается убрать из памяти все, что не связано с самой операционной системой).
- В Android Go по умолчанию включен zRAM, сжимающий данные в оперативной памяти для ее экономии.
- Некоторые предустановленные приложения Android Go — это веб-приложения; например, Gmail Go и Google Maps Go -—это WebView, в котором открывается написанный на HTML5/JS интерфейс, причем Google Maps Go весит 1 Мбайт, а Gmail Go больше стандартного приложения Gmail.
- Часть приложений из комплекта Android Go сильно урезаны: YouTube Go не поддерживает комментарии и не позволяет ставить лайки, Assistant Go не имеет каких-либо опций, другие, наоборот, предоставляют полный набор функций: Google Maps Go почти в точности повторяет оригинальное приложение.
|Gmail Go и Google Maps Go
Новые защитные функции Android P
Compiler-based security mitigations in Android P — пост разработчиков Android с рассказом о том, какие функции компилятора LLVM/Clang они применили в Android P для защиты от разного вида атак.
- Control Flow Integrity. В современных эксплоитах важным шагом часто бывает модификация указателей на функцию и адресов возврата. Она позволяет обойти ограничение на исполнение стека и сегмента данных с помощью переиспользования кусков самого приложения.
Технология Control Flow Integrity (CFI) предназначена для борьбы с такими эксплоитами. При ее включении компилятор строит граф вызовов функций и встраивает код сверки с этим графом перед каждым вызовом функции. Если вызов происходит по отклоняющемуся от графа адресу, приложение завершается.
Разработчики Android уже включили CFI для нескольких системных компонентов в Android 8. В Android P покрытие расширилось и теперь включает в себя медиафреймворки, а также стек NFC и Bluetooth. Тестовая поддержка также реализована для ядра.
- Integer Overflow Sanitization. Данная технология предназначена для защиты от целочисленного переполнения. Компилятор встраивает в результирующий код приложений функции проверки, которые используются для подтверждения, что исполняемая арифметическая операция не вызовет переполнения.
Впервые технология была использована в Android 7 для защиты медиастека, в котором обнаружили целый комплекс удаленных уязвимостей Stagefright. В Android P она также используется для защиты следующих компонентов: libui, libnl, libmediaplayerservice, libexif, libdrmclearkeyplugin и libreverbwrapper.
Обратный TCP-шелл с помощью Frida
Shellcoding an Arm64 In-Memory Reverse TCP Shell with Frida — статья с рассказом, как внедрить в Android обратный TCP-шелл с помощью Frida.
Это возможно благодаря классу Arm64Writer, который появился во Frida 10.4. Он позволяет записывать инструкции ARM64 прямо в память, а затем исполнять их. Чтобы создать обратный шелл, автор статьи написал его на языке ассемблера, а затем с помощью Arm64Write поместил в память процесса system_server (в Android это один из центральных компонентов операционной системы).
Часть кода обратного шелла:
var impl = Memory.alloc(Process.pageSize);
Memory.patchCode(impl, Process.pageSize, function (code) {
var arm64Writer = new Arm64Writer(code, { pc: impl });
// SUB SP, SP, #0x50
arm64Writer.putSubRegRegImm('sp', 'sp', 0x50);
// STP X29, X30, [SP, #0x40]
arm64Writer.putStpRegRegRegOffset('x29', 'x30', 'sp', 0x40, 'pre-adjust');
// ADD X29, SP, #0x40
arm64Writer.putAddRegRegImm('x29', 'sp', 0x40);
...
arm64Writer.putRet();
armWriter.flush();
});
Разработчику
Генерация кода Kotlin с помощью аннотаций
Generating Code via Annotations in Kotlin — статья об использовании процессора аннотаций kapt и генератора кода KotlinPoet для генерации кода из аннотаций на примере биндинга View. Алгоритм создания процессора достаточно несложный и состоит из четырех основных шагов:
- Объявляем аннотацию:
@Retention(AnnotationRetention.SOURCE)
@Target(AnnotationTarget.FUNCTION)
annotation class BindField( val viewIds : Array<String>, val viewName : String)
- Создаем класс — процессор аннотации:
@AutoService(Processor::class) // For registering the service
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8) // to support Java 8
@SupportedOptions(BindFieldsProcessor.KAPT_KOTLIN_GENERATED_OPTION_NAME)
class BindFieldsProcessor: AbstractProcessor()
- Внутри функции process класса-процесса создаем цикл, который проходит по всем элементам, объявленным с помощью нашей аннотации, и, когда необходимо, возвращает ошибки при неправильном использовании аннотации (в данном случае при использовании в отношении нефункции):
roundEnv.getElementsAnnotatedWith(BindField::class.java).forEach { methodElement ->
if (methodElement.kind != ElementKind.METHOD) {
processingEnv.messager.errormessage {
"Can only be applied to functions, element: $methodElement "
}
return false
}
...
}
- Генерируем код с помощью KotlinPoet:
val funcBuilder = FunSpec.builder("bindFields")
.addModifiers(KModifier.PUBLIC)
.addParameter(variable.simpleName.toString(), variableAsElement.asType().asTypeName())
.addParameter(method.getAnnotation(BindField::class.java).viewName, ClassName("android.view", "View"))
annotationArgs.forEachIndexed { index, viewId ->
funcBuilder.addStatement(
"%L.findViewById<%T>(R.id.%L).text = %L.%L",
method.getAnnotation(BindField::class.java).viewName,
ClassName("android.widget", "TextView"),
viewId,
variable.simpleName,
fieldsInArgument[index].simpleName
)
}
Распознавание лиц с помощью нейронной сети
Building a real-time face detector in Android with ML Kit — статья о создании приложения с функцией распознавания лиц в режиме реального времени с помощью Firebase ML Kit (комплекс алгоритмов распознавания объектов на базе нейронных сетей).
Задача: сделать систему, которая будет выделять лица в видоискателе камеры в режиме реального времени. Делается это в четыре шага:
- Подключаем библиотеку Firebase к своему проекту.
- Создаем простейший View, который рисует прямоугольники в заданных местах.
- Создаем CameraView с наложенным поверх него нашим кастомным View.
- Подключаем к CameraView процессор фреймов, который передает фреймы в ML Kit, а затем обновляет на основе полученной информации кастомный View (который рисует прямоугольники вокруг лиц).
Ключевая часть приложения:
class FaceDetector(private val faceBoundsOverlay: FaceBoundsOverlay) {
private fun detectFacesIn(frame: Frame) {
firebaseFaceDetectorWrapper.process(
image = convertFrameToImage(frame),
onSuccess = {
faceBoundsOverlay.updateFaces( /* Faces */)
},
onError = { /* Display error message */ })
}
...
}
Распознавание текста с помощью нейронной сети
Text Recognition with ML Kit — еще одна статья об использовании Firebase ML Kit. В отличие от предыдущей статья подробно рассказывает о том, что такое ML Kit, как добавить свой проект в Firebase и подключить библиотеку к проекту.
В качестве примера автор статьи создает приложение для распознавания аккаунтов Twitter, написанных на бумаге. При этом сам процесс распознавания выполняется либо на устройстве, либо в облаке. Первый способ не требует доступа в интернет, зато второй более точный и не создает нагрузку на процессор устройства.
Распознавание текста на устройстве происходит так.
- Подготавливаем изображение и детектор:
val image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(selectedImage)
val detector = FirebaseVision.getInstance().visionTextDetector
- Запускаем процесс распознавания, указав колбэк, который будет выполнен после его завершения:
detector.detectInImage(image)
.addOnSuccessListener { texts ->
processTextRecognitionResult(texts)
}
.addOnFailureListener { e ->
e.printStackTrace()
}
- В качестве аргумента колбэк получит объект типа FirebaseVisionText, он будет содержать массив обнаруженных блоков текста, а сами блоки будут содержать элементы со строками, с которыми можно работать (например, подсветить):
private fun processTextRecognitionResult(texts: FirebaseVisionText) {
view.hideProgress()
val blocks = texts.blocks
if (blocks.size == 0) {
view.showNoTextMessage()
return
}
blocks.forEach { block ->
block.lines.forEach { line ->
line.elements.forEach { element ->
if (looksLikeHandle(element.text)) {
view.showHandle(element.text, element.boundingBox)
}
}
}
}
}
Распознавание текста в облаке выполняется похожим образом, но имеет несколько отличий. Например, облачная нейронная сеть умеет распознавать параграфы и давать информацию об отдельных символах, и это надо учитывать во время прохода по полученным блокам текста.
Создание анимаций с помощью MotionLayout
Creating Animations With MotionLayout for Android — статья о MotionLayout, расширении ConstraintLayout, позволяющем описывать анимации декларативно прямо в XML-файле.
MotionLayout основан на идее сцен движения (motion scene), которые описывают начальное, конечное и промежуточные состояния графического элемента во время анимации, а также способ переключения между этими состояниями.
Например, следующая сцена описывает анимацию перемещения элемента actor из правого нижнего угла экрана в левый верхний:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MotionScene
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
<ConstraintSet android:id="@+id/starting_set">
<Constraint android:id="@+id/actor"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
android:layout_width="60dp"
android:layout_height="60dp"
/>
</ConstraintSet>
<ConstraintSet android:id="@+id/ending_set">
<Constraint android:id="@+id/actor"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
android:layout_width="60dp"
android:layout_height="60dp"
/>
</ConstraintSet>
<Transition
android:id="@+id/my_transition"
app:constraintSetStart="@+id/starting_set"
app:constraintSetEnd="@+id/ending_set"
app:duration="2000">
</MotionScene>
Запустить анимацию можно примерно так:
motion_container.transitionToEnd()
Инструменты дизайна для инди-разработчика
Solo Android Developer? Here are all the design tools you’ll ever need — список ресурсов, которые пригодятся в создании дизайна приложения.
Иконки:
Инструменты подбора цветов:
Примеры дизайна и готовые макеты:
Инструменты
- androme — утилита для конвертирования HTML-страниц в набор XML-лайотов Android;
- SDK Search — приложение для Android и плагин для Google Chrome для поиска по документации Android SDK;
- deep-clean — скрипт для очистки всех кешей сборки Gradle.
Библиотеки
- kotlin-extensions — несколько полезных функций-расширений Kotlin;
- ColorPickerView — очередной диалог выбора цветов;
- android-material-color-picker-dialog — и еще один диалог выбора цветов, в этот раз в стиле Material с ползунками;
- Indicator Fast Scroll — фаст-скроллер, показывающий алфавитный указатель и пузырь с буквой;
- Easy NLU — библиотека семантического парсинга строк, подходит для создания приложений-ассистентов;
- QuickPermissions-Kotlin — простая и удобная в использовании Kotlin-библиотека для runtime-проверки полномочий;
- Pixel Color Reader — Android — библиотека для чтения цвета пикселей с экрана;
- DB Preferences — альтернатива стандартному API Preference на основе зашифрованной библиотеки;
- UnderlinePageIndicator — индикатор переключения табов, совместимый с ViewPager;
- android-face-detector — библиотека для распознавания лиц на основе Firebase ML Kit;
- vector-analog-clock — view с реализацией векторных аналоговых часов;
- LazyDatePicker — диалог выбора даты с ручным вводом;
- FastList — библиотека для быстрого создания списков на основе RecyclerView без использования адаптера view holder’ов;
- TypeWriterView — view с эффектом печатной машинки (посимвольный набор текста).
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