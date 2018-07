Сегодня в выпуске: отличия облегченного Android Go от стандартного Android, новые механизмы защиты Android P, инструкция по внедрению обратного TCP-шелла в Android с помощью Frida, распознавание лиц и текста с помощью ML Kit, генерация кода Kotlin с помощью аннотаций и описание новейшего MotionLayout. А также: подборка ссылок на ресурсы, облегчающие дизайн UI, и 14 свежих библиотек.

Инструменты и ресурсы

XDebug — не новый, но весьма полезный модуль Xposed, который позволяет отлаживать любое установленное на смартфон приложение;

exploit_playground — подборка эксплоитов с комментариями.

Почитать

Чем отличается Android Go от обычного Android

Android Go — How does Google’s lightweight ecosystem compare to the original? — статья с описанием отличий облегченной версии Android от полноценной. Основные тезисы:

В отличие от устройств Android One, которые поставляются на рынок с «чистым Android», смартфоны на Android Go будут продаваться с модификациями и приложениями производителя смартфона (если он этого пожелает).

Единственное заметное пользователю отличие Android Go от обычного Android — дизайн окна запущенных приложений.

В Android Go отключены некоторые ненужные большинству пользователей функции: Daydream VR, функция разделения экрана, поддержка Android Auto и Android Wear, Android for Work.

По умолчанию в Android Go отключено шифрование, однако некоторые устройства позволят его включить.

Android Go гораздо более агрессивен в уничтожении фоновых приложений (он старается убрать из памяти все, что не связано с самой операционной системой).

В Android Go по умолчанию включен zRAM, сжимающий данные в оперативной памяти для ее экономии.

Некоторые предустановленные приложения Android Go — это веб-приложения; например, Gmail Go и Google Maps Go -—это WebView, в котором открывается написанный на HTML5/JS интерфейс, причем Google Maps Go весит 1 Мбайт, а Gmail Go больше стандартного приложения Gmail.

Часть приложений из комплекта Android Go сильно урезаны: YouTube Go не поддерживает комментарии и не позволяет ставить лайки, Assistant Go не имеет каких-либо опций, другие, наоборот, предоставляют полный набор функций: Google Maps Go почти в точности повторяет оригинальное приложение.

Gmail Go и Google Maps Go

Новые защитные функции Android P

Compiler-based security mitigations in Android P — пост разработчиков Android с рассказом о том, какие функции компилятора LLVM/Clang они применили в Android P для защиты от разного вида атак.

Control Flow Integrity. В современных эксплоитах важным шагом часто бывает модификация указателей на функцию и адресов возврата. Она позволяет обойти ограничение на исполнение стека и сегмента данных с помощью переиспользования кусков самого приложения.

Технология Control Flow Integrity (CFI) предназначена для борьбы с такими эксплоитами. При ее включении компилятор строит граф вызовов функций и встраивает код сверки с этим графом перед каждым вызовом функции. Если вызов происходит по отклоняющемуся от графа адресу, приложение завершается.

Разработчики Android уже включили CFI для нескольких системных компонентов в Android 8. В Android P покрытие расширилось и теперь включает в себя медиафреймворки, а также стек NFC и Bluetooth. Тестовая поддержка также реализована для ядра.

Integer Overflow Sanitization. Данная технология предназначена для защиты от целочисленного переполнения. Компилятор встраивает в результирующий код приложений функции проверки, которые используются для подтверждения, что исполняемая арифметическая операция не вызовет переполнения.

Впервые технология была использована в Android 7 для защиты медиастека, в котором обнаружили целый комплекс удаленных уязвимостей Stagefright. В Android P она также используется для защиты следующих компонентов: libui, libnl, libmediaplayerservice, libexif, libdrmclearkeyplugin и libreverbwrapper.

Обратный TCP-шелл с помощью Frida

Shellcoding an Arm64 In-Memory Reverse TCP Shell with Frida — статья с рассказом, как внедрить в Android обратный TCP-шелл с помощью Frida.

Это возможно благодаря классу Arm64Writer, который появился во Frida 10.4. Он позволяет записывать инструкции ARM64 прямо в память, а затем исполнять их. Чтобы создать обратный шелл, автор статьи написал его на языке ассемблера, а затем с помощью Arm64Write поместил в память процесса system_server (в Android это один из центральных компонентов операционной системы).

Часть кода обратного шелла:

var impl = Memory.alloc(Process.pageSize); Memory.patchCode(impl, Process.pageSize, function (code) { var arm64Writer = new Arm64Writer(code, { pc: impl }); // SUB SP, SP, #0x50 arm64Writer.putSubRegRegImm('sp', 'sp', 0x50); // STP X29, X30, [SP, #0x40] arm64Writer.putStpRegRegRegOffset('x29', 'x30', 'sp', 0x40, 'pre-adjust'); // ADD X29, SP, #0x40 arm64Writer.putAddRegRegImm('x29', 'sp', 0x40); ... arm64Writer.putRet(); armWriter.flush(); });

Разработчику

Генерация кода Kotlin с помощью аннотаций

Generating Code via Annotations in Kotlin — статья об использовании процессора аннотаций kapt и генератора кода KotlinPoet для генерации кода из аннотаций на примере биндинга View. Алгоритм создания процессора достаточно несложный и состоит из четырех основных шагов:

Объявляем аннотацию:

@Retention(AnnotationRetention.SOURCE) @Target(AnnotationTarget.FUNCTION) annotation class BindField( val viewIds : Array<String>, val viewName : String)

Создаем класс — процессор аннотации:

@AutoService(Processor::class) // For registering the service @SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8) // to support Java 8 @SupportedOptions(BindFieldsProcessor.KAPT_KOTLIN_GENERATED_OPTION_NAME) class BindFieldsProcessor: AbstractProcessor()

Внутри функции process класса-процесса создаем цикл, который проходит по всем элементам, объявленным с помощью нашей аннотации, и, когда необходимо, возвращает ошибки при неправильном использовании аннотации (в данном случае при использовании в отношении нефункции):

roundEnv.getElementsAnnotatedWith(BindField::class.java).forEach { methodElement -> if (methodElement.kind != ElementKind.METHOD) { processingEnv.messager.errormessage { "Can only be applied to functions, element: $methodElement " } return false } ... }

Генерируем код с помощью KotlinPoet:

val funcBuilder = FunSpec.builder("bindFields") .addModifiers(KModifier.PUBLIC) .addParameter(variable.simpleName.toString(), variableAsElement.asType().asTypeName()) .addParameter(method.getAnnotation(BindField::class.java).viewName, ClassName("android.view", "View")) annotationArgs.forEachIndexed { index, viewId -> funcBuilder.addStatement( "%L.findViewById<%T>(R.id.%L).text = %L.%L", method.getAnnotation(BindField::class.java).viewName, ClassName("android.widget", "TextView"), viewId, variable.simpleName, fieldsInArgument[index].simpleName ) }

Распознавание лиц с помощью нейронной сети

Building a real-time face detector in Android with ML Kit — статья о создании приложения с функцией распознавания лиц в режиме реального времени с помощью Firebase ML Kit (комплекс алгоритмов распознавания объектов на базе нейронных сетей).

Задача: сделать систему, которая будет выделять лица в видоискателе камеры в режиме реального времени. Делается это в четыре шага:

Подключаем библиотеку Firebase к своему проекту. Создаем простейший View, который рисует прямоугольники в заданных местах. Создаем CameraView с наложенным поверх него нашим кастомным View. Подключаем к CameraView процессор фреймов, который передает фреймы в ML Kit, а затем обновляет на основе полученной информации кастомный View (который рисует прямоугольники вокруг лиц).

Ключевая часть приложения:

class FaceDetector(private val faceBoundsOverlay: FaceBoundsOverlay) { private fun detectFacesIn(frame: Frame) { firebaseFaceDetectorWrapper.process( image = convertFrameToImage(frame), onSuccess = { faceBoundsOverlay.updateFaces( /* Faces */) }, onError = { /* Display error message */ }) } ... }

Распознавание текста с помощью нейронной сети

Text Recognition with ML Kit — еще одна статья об использовании Firebase ML Kit. В отличие от предыдущей статья подробно рассказывает о том, что такое ML Kit, как добавить свой проект в Firebase и подключить библиотеку к проекту.

В качестве примера автор статьи создает приложение для распознавания аккаунтов Twitter, написанных на бумаге. При этом сам процесс распознавания выполняется либо на устройстве, либо в облаке. Первый способ не требует доступа в интернет, зато второй более точный и не создает нагрузку на процессор устройства.

Распознавание текста на устройстве происходит так.

Подготавливаем изображение и детектор:

val image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(selectedImage) val detector = FirebaseVision.getInstance().visionTextDetector

Запускаем процесс распознавания, указав колбэк, который будет выполнен после его завершения:

detector.detectInImage(image) .addOnSuccessListener { texts -> processTextRecognitionResult(texts) } .addOnFailureListener { e -> e.printStackTrace() }

В качестве аргумента колбэк получит объект типа FirebaseVisionText, он будет содержать массив обнаруженных блоков текста, а сами блоки будут содержать элементы со строками, с которыми можно работать (например, подсветить):

private fun processTextRecognitionResult(texts: FirebaseVisionText) { view.hideProgress() val blocks = texts.blocks if (blocks.size == 0) { view.showNoTextMessage() return } blocks.forEach { block -> block.lines.forEach { line -> line.elements.forEach { element -> if (looksLikeHandle(element.text)) { view.showHandle(element.text, element.boundingBox) } } } } }

Распознавание текста в облаке выполняется похожим образом, но имеет несколько отличий. Например, облачная нейронная сеть умеет распознавать параграфы и давать информацию об отдельных символах, и это надо учитывать во время прохода по полученным блокам текста.

Создание анимаций с помощью MotionLayout

Creating Animations With MotionLayout for Android — статья о MotionLayout, расширении ConstraintLayout, позволяющем описывать анимации декларативно прямо в XML-файле.

MotionLayout основан на идее сцен движения (motion scene), которые описывают начальное, конечное и промежуточные состояния графического элемента во время анимации, а также способ переключения между этими состояниями.

Например, следующая сцена описывает анимацию перемещения элемента actor из правого нижнего угла экрана в левый верхний:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MotionScene xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"> <ConstraintSet android:id="@+id/starting_set"> <Constraint android:id="@+id/actor" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" android:layout_width="60dp" android:layout_height="60dp" /> </ConstraintSet> <ConstraintSet android:id="@+id/ending_set"> <Constraint android:id="@+id/actor" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" android:layout_width="60dp" android:layout_height="60dp" /> </ConstraintSet> <Transition android:id="@+id/my_transition" app:constraintSetStart="@+id/starting_set" app:constraintSetEnd="@+id/ending_set" app:duration="2000"> </MotionScene>

Запустить анимацию можно примерно так:

motion_container.transitionToEnd()

Инструменты дизайна для инди-разработчика

Solo Android Developer? Here are all the design tools you’ll ever need — список ресурсов, которые пригодятся в создании дизайна приложения.

Иконки:

Инструменты подбора цветов:

Примеры дизайна и готовые макеты:

Инструменты

androme — утилита для конвертирования HTML-страниц в набор XML-лайотов Android;

SDK Search — приложение для Android и плагин для Google Chrome для поиска по документации Android SDK;

deep-clean — скрипт для очистки всех кешей сборки Gradle.

Библиотеки