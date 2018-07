Разработчики Bancor сообщили об атаке на проект. В итоге децентрализованная криптовалютная платформа была вынуждена временно приостановить работу в понедельник, 9 июля 2018 года.

Неизвестные лица скомпрометировали кошелек, использовавшийся для обновления смарт-контрактов. При этом подчеркивается, что проблема не пользователей платформы. Сообщается, что неизвестным злоумышленникам удалось похитить более 12 млн долларов в ETH-эквиваленте (24 984 ETH). Также было украдено 229 356 645 NPXS (примерно 1 млн долларов) и 3 200 000 BNT (около 10 млн долларов). Впрочем, разработчикам удалось остановить вывод BNT, так как протокол Bancor создавался с расчетом на подобные экстренные ситуации.

Here is the latest update on the recent security breach: pic.twitter.com/JroypFvBri

Издание Cointelegraph пишет, что после кражи злоумышленники воспользовались сервисом для моментальной конвертации криптовалют Changelly, попытавшись обменять часть похищенных средств. В настоящее время представители Changelly, а также других обменников помогают разработчикам в расследовании случившегося и отслеживании украденных токенов.

О технической стороне атаки, к сожалению, пока не известно практически ничего, — подробный отчет будет опубликован лишь после завершения расследования. Сегодня представители Bancor заверили, что проект возобновит работу в ближайшие 24 часа.

We are close to reactivating the Bancor Network. We appreciate your support and the healthy debate on the balance between security and decentralization that has ensued.

— Bancor (@Bancor) July 10, 2018