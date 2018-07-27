25 июля 2018 года разработчики криптовалютного кошелька Metamask сообщили в Twitter, что происходит нечто странное. Без каких-либо предупреждений официальное расширение Metamask было удалено из Chrome Web Store, хотя со остальными браузерами не наблюдалось никаких проблем.

Разработчики и простые пользователи обрушились на Google с критикой, так как в каталоге расширений обнаружился клон Metamask, использовавший легитимное имя и бренд Metamask для продвижения. Разработчик браузера Brave Джонатан Сэмпсон (Jonathan Sampson) и вовсе отметил, что расширение-клон, скорее всего, является вредоносным, так как оно связано с email-адресом, ранее ассоциировавшимся с фишинговыми кампаниями. На этот факт также обратили внимание разработчики криптовалюты Augur.

К счастью, уже спустя несколько часов настоящий Metamask восстановили в Chrome Web Store, а от вредоносного клона избавились. Разработчики кошелька уже поделились подробностями случившегося в своем блоге. Как и предполагало сообщество, Metamask был удален из каталога расширений случайно. Очевидно, специалисты Google собирались блокировать подделку, но «промахнулись».

Теперь представители MetaMask обещают серьезно подумать о том, как быть с тем фактом, что компании, контролирующие каталоги расширений, могут в любой момент удалить любой продукт по собственному усмотрению. Разработчики признают, что строить экосистему, полагаясь на такие платформы, трудно (к тому же нельзя забывать о фишинге и уже упомянутых выше подделках, которые встречаются весьма часто), и, очевидно, децентрализованный продукт не должен централизоваться вокруг таких точек отказа.

Metamask — своего рода «промежуточный кошелек», который встраивается в браузер в виде расширения (поддерживаются ChromeFirefoxOpera и Brave). На нем предлагается держать небольшое количество токенов, которые буду активно использоваться, что позволяет лишний раз не трогать основные кошельки, повышая безопасность. Расширение позволяет работать с некоторыми биржами и обменниками, поддерживает Ethereum и токены ERC-20.

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