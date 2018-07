25 июля 2018 года разработчики криптовалютного кошелька Metamask сообщили в Twitter, что происходит нечто странное. Без каких-либо предупреждений официальное расширение Metamask было удалено из Chrome Web Store, хотя со остальными браузерами не наблюдалось никаких проблем.

PSA: MetaMask has been delisted from the Chrome Web Store. We are unsure of why this is the case and we will update everyone as we get more information. All other browsers are unaffected. — MetaMask (@metamask_io) July 25, 2018

Разработчики и простые пользователи обрушились на Google с критикой, так как в каталоге расширений обнаружился клон Metamask, использовавший легитимное имя и бренд Metamask для продвижения. Разработчик браузера Brave Джонатан Сэмпсон (Jonathan Sampson) и вовсе отметил, что расширение-клон, скорее всего, является вредоносным, так как оно связано с email-адресом, ранее ассоциировавшимся с фишинговыми кампаниями. На этот факт также обратили внимание разработчики криптовалюты Augur.

This is incredible. Google removed the real @metamask_io from their Web Store, leaving behind a fake one which uses official branding. Play Store also has a fake MetaMask, which uses a known phishing address. What are you doing, Google!? pic.twitter.com/C7dnVndpX3 — Sampson (@jonathansampson) July 25, 2018

The @metamask_io currently listed in the @googlechrome app store is a fake, phishing app. Do NOT download. The real MetaMask extension has been removed this morning without explanation. Follow @metamask_io for updates. pic.twitter.com/4CPS3wfFqE — Augur (@AugurProject) July 25, 2018

К счастью, уже спустя несколько часов настоящий Metamask восстановили в Chrome Web Store, а от вредоносного клона избавились. Разработчики кошелька уже поделились подробностями случившегося в своем блоге. Как и предполагало сообщество, Metamask был удален из каталога расширений случайно. Очевидно, специалисты Google собирались блокировать подделку, но «промахнулись».

Теперь представители MetaMask обещают серьезно подумать о том, как быть с тем фактом, что компании, контролирующие каталоги расширений, могут в любой момент удалить любой продукт по собственному усмотрению. Разработчики признают, что строить экосистему, полагаясь на такие платформы, трудно (к тому же нельзя забывать о фишинге и уже упомянутых выше подделках, которые встречаются весьма часто), и, очевидно, децентрализованный продукт не должен централизоваться вокруг таких точек отказа.