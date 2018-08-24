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Зачем оно тимлиду
Я — тимлид в одной из команд разработки Positive Technologies Application Firewall. В один прекрасный момент размер команды превысил критическое значение, когда можно делать руками всю свою рутинную работу, и я начал писать автоматизированную систему, которая умела бы взаимодействовать с почтой, трекерами задач и системами контроля версий. Я назвал ее «автоматический тимлид».
Распределение задач — одна из рутинных процедур, которую легко автоматизировать, если в команде существует матрица компетенций: назначить исполнителя в зависимости от заголовка задачи или ее компонента можно, если уметь программно читать задачу с таск-трекера и обновлять некоторые поля в ней. Аналогичная история с автоматическим назначением по набору критериев ответственного проверяющего в пулл-реквест в системе контроля версий для рецензирования исходного кода.
В итоге, конечно, автоматический тимлид был разделен на бизнес-логику и общую библиотеку интеграций (я назвал ее Flower). О последней давай и поговорим.
Зачем оно вообще всем
Зачем мне понадобилось такое программное обеспечение, в целом понятно, но зачем же оно тебе?
Допустим, по счастливому стечению обстоятельств, у тебя есть учетные данные некоего пользователя Jira. Очень хочется на память сохранить пару тысяч задач этого пользователя (а заодно и всю его почту), чтобы развлекаться серыми осенними вечерами, почитывая занимательные комментарии. Почему бы не сделать это, написав три строчки кода?
Или ты менеджер проекта по разработке программных продуктов и решил устроить своим программистам полный KPI, замеряя производительность людей в условных пулл-реквестах на задачу. Собирать статистику с двух и более разных систем одновременно тоже можно без технических проблем.
Как вариант, ты желаешь перенести все задачи из GitLab и Jira на GitHub (потому что твой проект резко стал опенсорсным), а заодно настроить автоматическую пересылку сообщений из почты в Slack. И даже это делается не очень сложно!
Почему Clojure
Первый вопрос, который можно было бы мне задать, звучит примерно так: почему ты не выбрал Python, ведь ты с ним знаком десяток лет и он имеет все необходимые библиотеки интеграций? Не имеет. Имеет, конечно, но не все работает так гладко, как SDK на Java, созданный разработчиками систем, с которыми мы интегрируемся. А в некоторых случаях еще и не хватает многопоточности. Тут нужно заметить, что для первоначального прототипа я, конечно же, и выбрал Python, а точнее HyLang (Lisp на его стеке), но в итоге решил внимательнее присмотреться к JVM.
И второй очевидный вопрос — почему вообще Lisp? Потому что, насколько мне известно, лучший способ создать свой DSL, не изобретая новый синтаксис, — взять Lisp, проверенный временем язык с префиксной нотацией и веселыми скобочками (на самом деле это называется S-выражения), и, используя макросы, обогатить его до домена использования.
Совокупность этих двух факторов и побудила меня выбрать Clojure как язык программирования и платформу для интеграций с различными системами.
Show me the code
Чтобы начать писать на Clojure свой скрипт или даже целую систему, использующую Flower, необходимо для начала установить Leiningen (для Windows в некоторых случаях это может оказаться немного нетривиальной задачей, поэтому рекомендую взять любую *nix-систему). Если ты вдруг не знаешь Clojure, то рекомендую книгу Clojure for the Brave and True — идеальное пособие для освоения языка за пару вечеров.
Чтобы начать новый проект на базе Flower, можно воспользоваться шаблоном, набрав в терминале
lein new flower my-new-flower-app
При этом в файл
project.clj в созданной директории проекта будет добавлена зависимость
[flower "0.4.3"] — это метапакет, содержащий почти все необходимое. Для тестового приложения он нам вполне подойдет.
Давай теперь напишем наше приложение. В качестве подопытной системы контроля версий и трекера задач воспользуемся GitHub.
Для аутентификации нам понадобится добавить токен пользователя GitHub, чтобы иметь возможность делать изменения и не быть ограниченными рейтом запросов. Добавь сгенерированный для своей учетной записи токен вместо звездочек в файл
.credentials.edn в домашней директории пользователя (
~/.credentials.edn) в следующем формате:
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