Wi-Fi jammer, или глушилка Wi-Fi, — это гаджет, который предназначен для отключения беспроводных устройств от хотспота. Зачем это нужно? Можешь вообразить себе как дружеский розыгрыш (сосед, конечно, обрадуется, когда ты оборвешь его порноролик или, например, футбольный матч на самом интересном месте), так и криминальное применение: злоумышленник может отключить от сети камеры слежения или другое важное оборудование. В этой статье мы разберем, какие есть недорогие варианты аппаратных деаутентификаторов, как ими пользоваться и как защититься от подобных атак.

Как работает «глушилка»

В отличие от настоящих глушилок, которые перебивают сигнал радиопередатчика своим более сильным сигналом, деаутентификатор работает на программном уровне. Он реализует атаку типа «отказ в обслуживании», отправляя на роутер фрейм деаутентификации от имени подключенных к сети устройств. Поскольку этот фрейм никак не шифруется, глушилке достаточно выведать MAC-адреса устройств, поснифав трафик в сети.

Обычно деаутентификация — это часть комплексной атаки на сеть. Она используется при создании «злого двойника» точки доступа либо для перехвата хендшейка, что затем позволяет расшифровать пароль. Однако глушилка может быть полезной и сама по себе.

WARNING Все рассмотренные советы настоятельно рекомендуется использовать только в образовательных целях. Блокировка передачи данных и использование рассмотренных средств может преследоваться по закону. Для проведения тестов на проникновение требуется получить соответствующее письменное подтверждение заказчика. Помни, что данные о деавторизации сохраняются в логах роутера.

В последнее время большую популярность приобрели недорогие и миниатюрные платы с поддержкой программной платформы NodeMCU. Они построены на модуле ESP8266, который реализует работу с Wi-Fi по стандарту 802.11 b/g/n на частоте 2,4 ГГц. Сейчас встречается два варианта подобных плат: с чипом CP2102 американской компании Silicon Labs или с китайским CH340.

Эти платы позиционируются как устройства для прототипирования: на их основе умельцы создают автоматизированные системы, управляемые по Wi-Fi. Тема сама по себе довольно захватывающая, но нас сейчас интересует другое — возможность использования NodeMCU для проведения атак.

Для полноценного мониторинга и инъекции пакетов ESP8266 непригоден в силу технических ограничений, однако его можно использовать в качестве деаутентификатора — что и привело к появлению соответствующих прошивок. В прошлом году хороший человек с псевдонимом Spacehuhn зарелизил первую из них, но с тех пор появились и другие версии — с дополнительными возможностями. Впрочем, прежде чем переходить к софту, определимся с выбором железа.

INFO Если ты выбираешь более серьезное оборудование для вардрайвинга — с режимом мониторинга и, может быть, даже возможностью проводить MiTM-атаки в сети, — то ознакомься с нашим прошлогодним FAQ по выбору инструментария для работы с беспроводными сетями.

Я буду демонстрировать процесс на примере платы китайского производителя Dstike: на ней стоит ESP8266 и есть режимы работы в качества клиента (P2P) и точки доступа (soft-AP). Управлять платой можно со смартфона или любого другого устройства с Wi-Fi.

Отмечу, что работоспособность программного обеспечения не зависит ни от чипа, ни от платы — ты можешь выбрать любой вариант по своему усмотрению. Одних только продуктов Dstike несколько вариантов в разном исполнении и для использования в разных ситуациях. Все их объединяет одно — возможность глушить сети.

Разновидности устройств Dstike Deauther Wristband — браслет со встроенным дисплеем, батареей и переключателем. Удобное устройство для быстрого доступа к панели управления. Deauther Power Bank — с модифицированным контроллером заряда; управление осуществляется через специальную панель. На контроллере есть разъем для подключения внешней антенны. Аккумуляторы в комплект не входят. Это незаметное устройство, которое можно с легкостью оставить где-нибудь и использовать удаленно. Deauther OLED V3.5 — в этом варианте ты дополнительно получишь разъем для подключения внешней антенны и держатель для аккумулятора на 18650 мА · ч. Управляется устройство при помощи кнопок и переключателя, а вывод поступает на экран, что позволяет использовать этот вариант без дополнительного оборудования.

Главное преимущество этих гаджетов — в возможности выбора определенной сети или всех сразу в радиусе действия устройства. Отмечу на всякий случай, что для проведения атак пароль от Wi-Fi не потребуется! 🙂

Установка Deauther 2.0

Начнем с Deauther 2.0 — той самой прошивки, которую разработал Spacehuhn. В его репозитории на GitHub ты можешь выбрать версию для конкретной платы.

Файлы с расширением bin — это скомпилированные скетчи. Их нужно устанавливать на плату через специальный загрузчик. Но если захочешь, то в архивах с исходным кодом ты отыщешь библиотеки и скетчи, которые можно поставить через Arduino IDE.