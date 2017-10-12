Содержание статьи
- Почему вардрайвинг — это круто?
- Какие бывают стандарты Wi-Fi?
- Работа с радиочастотами законодательно регулируется, верно?
- На каких частотах можно работать без ограничений?
- Какие устройства пригодны для вардрайвинга?
- Почему многие обходятся USB-адаптером («свистком»)?
- Нельзя ли ломать Wi-Fi с помощью адаптера, встроенного в ноутбук?
- С чего начать выбор адаптера?
- Какие есть известные производители чипов Wi-Fi?
- Какой адаптер лучше всего брать?
- А как же легендарная «Альфа»?
- Нужен ли какой-то специальный кабель?
- Нужно ли искать адаптер с USB 3.0, или хватит USB 2.0?
- Можно ли найти приличный адаптер на AliExpress?
- В каких случаях стоит брать роутер, а не USB-адаптер?
- Что собой представляет этот «ананасный» роутер?
- Почему бы тогда не прикупить этот Pineapple?
- На какие еще роутеры стоит обратить внимание?
- Какие роутеры брать не стоит (или стоит, но с осторожностью)?
- Можно ли «прокачать» уже купленный роутер?
- Что нужно для взлома Wi-Fi с мобильного телефона?
- Пригоден ли для вардрайвинга чип ESP8266?
- Какие еще микроконтроллеры можно использовать?
- Что в итоге лучше всего приобрести начинающему?
- Какие бывают антенны?
- Какую антенну в итоге брать?
- Как закрепить антенну?
- С чем еще можно поиграться?
Почему вардрайвинг — это круто?
На сайте iPass есть интересная статистика роста числа хотспотов Wi-Fi во всем мире. Только взгляни на нее: с 2013 года прирост почти на 900%. Примерно ту же картину можно наблюдать на сайте WiGLE, который собирает информацию о публичных точках доступа.
То есть Wi-Fi теперь везде и всюду; в более-менее крупных городах диапазон 2,4 ГГц забит по полной. Москва, кстати, недавно заняла второе место в мире по распространению Wi-Fi в общественных местах, что меня, как жителя столицы и любителя Wi-Fi-хакинга, радует невероятно. О том, какую роль играют SSID сетей MosMetro_Free и MT_FREE, я еще как-нибудь расскажу.
Тем временем Wi-Fi Alliance обещает, что все только начинается. К 2020 году мы увидим 38,5 миллиарда подключенных устройств, постепенно в жизнь войдут новые стандарты, рассчитанные на низкое энергопотребление и IoT; возможно, во что-то выльется перекрестное опыление с LTE в рамках LTE-U и так далее и тому подобное.
В общем, ты уже понял: специалист, который рубит в безопасности всего этого добра, без куска хлеба не останется. 🙂
WARNING
Согласно пункту 4.1.1 стандарта PCI DSS v. 2, требуется регулярно проводить аудит безопасности точек доступа Wi-Fi. Корректно это можно сделать только теми же инструментами, какие используются в реальных атаках. Статья носит информационный характер. Она адресована специалистам по ИБ и тем, кто собирается ими стать.
Какие бывают стандарты Wi-Fi?
Возможно, тебя это удивит, но Wi-Fi может работать не только в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц. За цифрами 802.11 скрывается целый набор стандартов для общения устройств в беспроводной локальной сети. Несущие частоты бывают самые разные. Вот их список:
- 900 МГц — 802.11ah;
- 2,4 ГГц — 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax;
- 3,6 ГГц — 802.11y;
- 4,9 ГГц — 802.11j;
- 5 ГГц — 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax;
- 5,9 ГГц — 802.11p;
- 45 ГГц — 802.11aj;
- 60 ГГц — 802.11aj, 802.11ay.
Если хочешь еще подтянуть матчасть, то обязательно полистай страницу про IEEE 802.11 в «Википедии», а если этого покажется мало, то переходи к первоисточникам и начинай лопатить сами стандарты.
Работа с радиочастотами законодательно регулируется, верно?
Без лицензии можно работать далеко не на любой частоте. Такие нелицензируемые диапазоны получили название ISM (Industrial, Scientific, Medical). Сетку частот и мощность передатчиков для таких диапазонов регулируют соответствующие органы. Без лицензии можно работать только с учетом местных ограничений.
В России этими вопросами занимается Роскомнадзор, ныне хорошо известный каждому. Но если в интернете Роскомнадзор знаменит благодаря блокировкам, то в области беспроводных сетей он, наоборот, продолжает разрешать и разрешать.
В 2014 году в России было снято ограничение на использование полос радиочастот 2400–2483,5 МГц для устройств малого радиуса действия. В 2015 году был легализован 802.11ac и за компанию — 802.11ad.
На каких частотах можно работать без ограничений?
Без разрешения Роскомнадзора возможно использование следующих диапазонов радиочастот, беспомеховая работа РЭС в которых не обеспечена: 2400–2483,5 МГц для РЭС с максимальной мощностью передатчика 0,1 Вт (каналы 1–13), 5150–5350 МГц для РЭС с максимальной мощностью передатчика 0,2 Вт и только для применения в закрытых помещениях — каналы 36–64, диапазоны UNII-1 и UNII-2.
Диапазон же 5650–5825 МГц (каналы 132–161) пока по-прежнему открыт для воздушных судов, находящихся в полете на высоте не ниже 3000 м. Как ты понимаешь, в неразрешенных частях спектра может обитать разного рода оборудование. Например, радары или релейки. Так что остается ждать улучшений.
Кроме этого, для диапазонов 5150–5350 МГц и 5650–5850 МГц была удвоена максимально допустимая мощность (до 10 мВт) на 1 МГц.
WARNING
Использование Wi-Fi-адаптеров с мощностью излучения передатчика более 100 мВт требует регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2004 года № 539 (с изм.).
Какие устройства пригодны для вардрайвинга?
Главный выбор, который тебе предстоит сделать, — это даже не конкретная модель устройства, а его тип. Существуют USB-адаптеры (они же «донглы» и «свистки», а на жаргоне их иногда называют «карточками»), Wi-Fi-роутеры, а также микроконтроллеры с поддержкой Wi-Fi. Ты можешь использовать телефон или планшет, но и тут гораздо лучших результатов можно добиться в связке с внешним адаптером.
Почему многие обходятся USB-адаптером («свистком»)?
Это удобно, привычно и обычно дешевле, чем роутер. Есть немалый выбор хорошо зарекомендовавших себя адаптеров с режимом мониторинга (именно он понадобится тебе для проведения атак). В общем, любому начинающему я бы посоветовал брать «свисток» — он в любом случае еще не раз пригодится.
Нельзя ли ломать Wi-Fi с помощью адаптера, встроенного в ноутбук?
Вынужден тебя огорчить: чипы, которые ставят в ноутбуки, обычно нельзя переключить в режим мониторинга, так что и говорить тут не о чем. И даже если бы это было возможно, дальность приема встроенной антенны в ноутбуке обычно невелика, а внешнюю подключать некуда.
С чего начать выбор адаптера?
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