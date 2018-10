В минувшие выходные представители торговой платформы Trade.io сообщили об атаке на свой сервис. Неизвестные злоумышленники похитили с холодного кошелька проекта 50 млн собственных токенов платформы, Trade Token (TIO), чья стоимость по курсу на момент атаки составляла порядка 7,8 млн долларов. Единственной сравнительно хорошей новостью являет тот факт, что токены принадлежали не пользователям, а самой компании.

Important Notice: Please cease trading of TIO on HitBTC & https://t.co/QuZqjRRPDT.

For the latest summary of where things stand, please see: (https://t.co/UH5hq6G0Vw) and follow our Telegram channel (https://t.co/Z6aKhs468B) where we'll be posting updates regularly.

— trade.io (@TradeToken) October 21, 2018