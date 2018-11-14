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Почему Snort?
Snort — это опенсорсная система обнаружения вторжений, IDS. Она может работать как сниффер или логгер, но нас интересует именно NIDS (Network Intrusion Detection System). В таком режиме Snort проверяет все входящие пакеты на признаки известных видов сетевых атак (DDoS, сканирование портов, попытки авторизации брутфорсом и так далее).
Аналогия здесь следующая: владельцы магазинов ставят камеры, чтобы обезопасить себя от кражи. Они не помешают вскрыть замки, но зафиксируют действия воришек и помогут их поймать. Примерно так же обстоит дело с системами обнаружения вторжений, которые существуют в виде отдельных решений или компонентов систем класса Internet Security. Они не могут отразить нападение, но оповещают об атаке и помогают в расследовании инцидентов.
Долго останавливаться на описании этого продукта я не буду, так как на страницах журнала можно найти много информации о ней. Например, в статье Даниила Светлова Snort рассматривается как часть опенсорсной SIEM. Скажу лишь, почему я выбрал Snort. Этому способствовали три фактора:
- простота в написании своих правил;
- хорошая поддержка с информативной почтовой рассылкой;
- частые обновления.
Плюс к этому компания уже давно поглощена гигантом с авторитетным названием Cisco, а там ребята как минимум неплохо разбираются в сетях.
Установка Snort
Просто установить Snort не так уж хлопотно. Можно воспользоваться документацией на сайте. Мы же, как люди, которых не пугают сложности, будем устанавливать с дополнительными плюшками, которые помогут расширить возможности основного продукта.
Помимо собственно Snort, нам понадобится:
- Barnyard2;
- PulledPork;
- Basic Analysis and Security Engine (BASE).
За работу!
Устанавливать я буду октябрьский релиз Snort 2.9.12, так как Snort 3 представлен лишь бета-версией. В качестве ОС выбрана Ubuntu 16.04.1, установка на Ubuntu 16 и 18 ничем не отличаются. Есть разница в установке на Ubuntu 14, но об этом в статье говорить не будем.
Сначала настраиваем сетевой интерфейс.
INFO
Важное замечание для пользователей Ubuntu. С версии 15.10 сетевые интерфейсы уже не следуют стандарту ethХ. Поэтому корректно указывай имя своего интерфейса. Именно тут и возникает большинство проблем с конфигами.
Выбираем тот сетевой интерфейс, который будет мониторить Snort, и в конце настроек interfaces прописываем две строки для отключения Large Receive Offload и Generic Receive Offload. Это желательно сделать для уменьшения нагрузки на процессор:
post-up ethtool -K eth0 gro off
post-up ethtool -K eth0 lro off
Перезагружаем настроенный сетевой интерфейс:
sudo ifconfig enp0s3 down && sudo ifconfig enp0s3 up
Затем по стандарту — update && upgrade и ставим необходимые компоненты:
sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev libpcre3-dev libdumbnet-dev bison flex zlib1g-dev liblzma-dev openssl libssl-dev libnghttp2-dev.
Далее создаем папку, в которой будем намешивать исходники, солить и перчить их по вкусу. Скачиваем туда систему сбора данных (DAQ — Data AcQuisition). Это библиотека, которая заменяет прямые вызовы на функции libpcap, что облегчает работу на различных аппаратных и программных интерфейсах без необходимости вносить изменения в сам Snort.
mkdir snort
cd snort
wget https://snort.org/downloads/snort/daq-2.0.6.tar.gz
tar -xvzf daq-2.0.6.tar.gz
cd daq-2.0.6
./configure
make
sudo make install
Теперь можно поставить сам Snort.
cd ~/snort_src
wget https://www.snort.org/downloads/snort/snort-2.9.12.tar.gz
tar -xvzf snort-2.9.12.tar.gz
cd snort-2.9.12
./configure --enable-sourcefire --disable-open-appid
make
sudo make install
sudo ldconfig
sudo ln -s /usr/local/bin/snort /usr/sbin/snort
Пробуем вывести версию Snort для того, чтобы убедиться, что все взлетело и работает.
/usr/sbin/snort –V
Вывод должен иметь вид, как на скриншоте.
Установка закончена, погнали дальше!
Настройка в режим IDS
О безопасности необходимо помнить всегда, но мы-то не постоянно за компьютером. Поэтому создадим пользователя для Snort.
sudo groupadd snort
sudo useradd snort -r -s /sbin/nologin -c SNORT_IDS -g snort
Теперь создаем необходимые папки и раздаем права:
sudo mkdir /etc/snort
sudo mkdir /etc/snort/rules
sudo mkdir /etc/snort/rules/iplists
sudo mkdir /etc/snort/preproc_rules
sudo mkdir /usr/local/lib/snort_dynamicrules
sudo mkdir /etc/snort/so_rules
sudo touch /etc/snort/rules/iplists/black_list.rules
sudo touch /etc/snort/rules/iplists/white_list.rules
sudo touch /etc/snort/rules/local.rules
sudo touch /etc/snort/sid-msg.map
sudo mkdir /var/log/snort
sudo mkdir /var/log/snort/archived_logs
sudo chmod -R 5775 /etc/snort
sudo chmod -R 5775 /var/log/snort
sudo chmod -R 5775 /var/log/snort/archived_logs
sudo chmod -R 5775 /etc/snort/so_rules
sudo chmod -R 5775 /usr/local/lib/snort_dynamicrules
sudo chown -R snort:snort /etc/snort
sudo chown -R snort:snort /var/log/snort
sudo chown -R snort:snort /usr/local/lib/snort_dynamicrules
Распихаем конфигурационные файлы и файлы настроек по нужным папкам:
cd ~/snort/snort-2.9.12/etc/
sudo cp *.conf* /etc/snort
sudo cp *.map /etc/snort
sudo cp *.dtd /etc/snort
cd ~/snort/snort-2.9.12/src/dynamic-preprocessors/build/usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/
sudo cp * /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/
В итоге должна получиться вот такая структура папок и файлов.
Комментируем все строки с 457-й по 651-ю в файле
/etc/snort/snort.conf. Делается это для того, чтобы Snort при запуске не скачивал правила, поскольку для обработки правил у нас будет настройка PulledPork.
sudo sed -i 's/include \$RULE\_PATH/#include \$RULE\_PATH/' /etc/snort/snort.conf
Вносим несколько правок в этот же конфигурационный файл вручную:
- Строка 45: указываем нашу сеть.
- Строка 104: меняем на
var RULE_PATH /etc/snort/rules.
- Строка 105: меняем на
var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules.
- Строка 106: меняем на
var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules.
- Строка 113: меняем на
var WHITE_LIST_PATH /etc/snort/rules/iplists.
- Строка 114: меняем на
var BLACK_LIST_PATH /etc/snort/rules/iplists.
- Строка 546: необходимо раскомментировать
include $RULE_PATH/local.rulesдля возможности использовать свои правила.
- Строка 521: ниже нее необходимо добавить строку
output unified2: filename snort.u2, limit 128.
- Строка 548: необходимо добавить строку
include $RULE_PATH/snort.rules.
Правок много, и в них легко ошибиться. К счастью, Snort умеет проверять файл конфигурации. Рекомендую это делать после каждого ковыряния в конфиге.
sudo snort -T -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3
Если видишь заветные слова
Snort successfully validated the configuration! Snort exiting, значит, все в порядке и ничего пока не сломано.
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