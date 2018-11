В конце прошлой недели некто, скрывающийся под псевдонимом AmFearLiathMor, опубликовал на Pastebin длинное сообщение, согласно которому защищенный почтовый сервис ProtonMail был скомпрометирован. В настоящее время оригинал сообщения уже удален, но его архивную копию по-прежнему можно увидеть здесь.

AmFearLiathMor выдвигает ряд обвинений в адрес сервиса, начиная от того, что ProtonMail якобы намеренно злоупотребляет отсутствием Subresource Integrity (SRI) и похищает пароли своих пользователей, и заканчивая тем, что сервис якобы регулярно передает дешифрованные сообщения на американские серверы. Также AmFearLiathMor утверждает, что сумел скомпрометировать сервис, несколько месяцев собирал корреспонденцию пользователей, и теперь в его руках находится неназванное количество писем, имена, адреса IP-адреса, списки контактов и другие данные. Никаких технических деталей или доказательств в сообщении нет.

Вымогатель пишет, что в настоящее время, когда данные о пользователях уже собраны, бэкдор из систем ProtonMail был удален за ненадобностью, а он потребовал «скромное вознаграждение» от администрации сервиса. AmFearLiathMor заявляет, что если ему не заплатят до 23 ноября 2018 года, он начнет публиковать и продавать похищенные данные (в противном случае он обещает их удалить).

Администрация ProtonMail уже заявила в официальном Twitter и на Reddit, что все обвинения, выдвинутые AmFearLiathMor, ложны и это обычная (и не слишком умелая) попытка вымогательства. Представители сервиса заверили, что, невзирая на абсурдность обвинений, они провели расследование и не обнаружили никаких признаков компрометации своей инфраструктуры. Впрочем, нельзя исключать возможность того, что могли быть взломаны аккаунты некоторых отдельных пользователей, если те попались на удочку фишеров.

This extortion attempt is a hoax and have seen zero evidence to suggest otherwise.

— ProtonMail (@ProtonMail) November 16, 2018