Представители компании Amazon уведомили пользователей об утечке данных, но при этом не раскрыли практически никаких деталей случившегося.

Вчера, 21 ноября 2018 года, некоторые пользователи получили странные письма, сообщающие, что из-за некоего «технического сбоя» на сайте Amazon их email-адреса были раскрыты. Когда именно произошла утечка, скольких пользователей она затронула, кто мог получить доступ к «утекшим» адресам, и о каком «техническом сбое» идет речь, в письме не сказано.

Из-за отсутствия каких-либо деталей многие получатели таких посланий даже заподозрили, что письма попросту фальшивые, однако представители Amazon уже заверили пользователей и СМИ, что сообщение об инциденте было подлинным, и в настоящее время загадочный баг уже устранен.

При этом от каких-либо дополнительных комментариев представители Amazon отказались и не торопятся как-то прояснить ситуацию. Пока единственное, что точно сообщает компания: внутренние системы и сам сайт не пострадали от какой-либо бреши, и пользователям нет нужды менять свои пароли.

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