Представители компании Amazon уведомили пользователей об утечке данных, но при этом не раскрыли практически никаких деталей случившегося.

Вчера, 21 ноября 2018 года, некоторые пользователи получили странные письма, сообщающие, что из-за некоего «технического сбоя» на сайте Amazon их email-адреса были раскрыты. Когда именно произошла утечка, скольких пользователей она затронула, кто мог получить доступ к «утекшим» адресам, и о каком «техническом сбое» идет речь, в письме не сказано.

Из-за отсутствия каких-либо деталей многие получатели таких посланий даже заподозрили, что письма попросту фальшивые, однако представители Amazon уже заверили пользователей и СМИ, что сообщение об инциденте было подлинным, и в настоящее время загадочный баг уже устранен.

Good morning, @AmazonHelp. Not to be rude, but if the email below is legit, it is unsatisfactory. For how long was my email address exposed? To whom was it exposed? The whole world? How did it wind up exposed? Could anyone seeing it also see orders linked to that email address? pic.twitter.com/xkamRjhNDB

— Dissent Doe, PhD (@PogoWasRight) November 21, 2018