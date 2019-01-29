Мне всегда нравилось решать головоломки, программировать и паять. И однажды все это вылилось в проект, о котором я хочу тебе рассказать. Давай сделаем робота, который собирает кубик Рубика!

Мне не хотелось повторять уже готовое изделие. Чтобы лучше понимать, как функционирует робот, и научиться чему-то новому, я решил делать все сам.

INFO Подробно о том, как начать свою карьеру в электротехнике, читай в статье «Я у мамы инженер! Как перестать бояться паяльника и начать творить».

Выбираем платформу

Любой робот состоит из двух основных систем: механической и электронной. Для механической составляющей я рассматривал конструктор Lego, но его наборы могли оказаться очень дорогими, к тому же к нему очень сложно пристроить нестандартные части и блоки. Поэтому я остановился на проекте с сайта Otvinta.com и взял за основу их конструкцию. Ее детали можно легко распечатать на 3D-принтере.

В качестве платформы для электронного блока управления я выбрал смартфон на Android и микроконтроллер Arduino, которые связал по USB. На мой взгляд, такая платформа оптимальна для создания простых и дешевых роботов.

У современных смартфонов есть все необходимое: камера, Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS-датчик, сенсорный дисплей для управления, достаточно мощный процессор и большой объем памяти. Можно использовать бюджетный смартфон, чтобы уменьшить стоимость проекта.

Микроконтроллер Arduino нужен, чтобы отвечать за процессы реального времени: управлять сервоприводами, считывать информацию с внешних датчиков, получать управляющие команды со смартфона по USB и отправлять на него нужные данные.

Мой выбор остановился на смартфоне Motorola Moto G и микроконтроллере Arduino Mega 2560.

Печатаем детали и собираем корпус

Модели всех деталей для корпуса робота можно скачать и распечатать на 3D-принтере (ZIP). Лучше печатать с максимальной точностью. Я этот момент не учел, поэтому детали потом пришлось подправлять с помощью наждачной бумаги.

INFO Внутри деталей принтер оставляет полости, что сказывается на их прочности. Несколько деталей сломались при сборке, и мне пришлось их склеивать. Поэтому советую распечатывать мелкие детали без полостей внутри.

Сервоприводы советую брать оригинальные, они лучше подходят по конструкции и должны работать надежнее.

Крепеж я купил на строительном рынке. Корпус собирал по инструкции, это оказалось несложно.

Также роботу нужны два блока питания: на 12 В для Arduino и на 5 В для питания сервоприводов.

Осталось прикрепить к корпусу робота микроконтроллер Arduino и смартфон. Смартфон приделаем к задней части корпуса с помощью специального держателя таким образом, чтобы его камера была направлена на кубик в центре.

Сервоприводы подключаем к микроконтроллеру и подаем на них питание. Теперь, когда механическая часть робота собрана, мы готовы приступить к написанию программ, которые будут управлять нашим устройством.

Управление сервоприводами

Управлять сервоприводами у нас будет микроконтроллер Arduino Mega 2560. Чтобы написать для него программу, понадобится средство разработки. Arduino IDE свободно распространяется в интернете и работает на любой современной ОС. После ее установки создаем новый скетч для написания исходного кода. Язык программирования похож на C, что сильно облегчит нашу работу.