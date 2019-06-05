Если при слове «радио» тебе вспоминается только старый дедушкин «Грюндиг» или «Океан», то это очень узкий взгляд на вещи. Мы живем во время беспроводных устройств, интернета вещей, 5G и прочих интересных штук. Все больше информации передается «по воздуху», поэтому хороший специалист должен разбираться в радиопротоколах. Я расскажу, как принимать сигнал, где его искать и как анализировать.

Что передается по радио

Для начала нужно понять, что и где можно найти в радиоэфире. Список обширный: от изображений с метеоспутников до команд для атомных подводных лодок.

INFO Купить широкополосный радиоприемник USB можно на eBay всего лишь за 30 долларов с бесплатной почтовой доставкой. Ищи по словам RTL SDR V3. Он позволяет принимать и записывать практически любые радиосигналы в диапазоне от 24 до 1700 МГц, и этого более чем достаточно для большинства экспериментов.

Еще в Первую мировую войну было известно, что переданные радиосигналы могут быть приняты кем угодно. Так что все действительно важное передается зашифрованным, и не стоит надеяться включить радио и узнать секреты Пентагона. Но кое-что интересное найти все же можно.

Пройдемся по частотам.

Сверхнизкие частоты до 30 кГц: связь с подводными лодками. Радиоволны такой низкой частоты способны проникать даже в глубину океана, что, разумеется, используется военными. Система «Зевс» работает на частоте 82 Гц, аналогичная американская система Seafarer — на частоте 76 Гц. Длина волны такой передачи сопоставима с радиусом Земли, а КПД антенны составляет тысячные доли процента. В нее нужно подать чуть ли не мегаватт, чтобы на выходе получить один ватт. Чуть выше по частоте, примерно на 14 кГц можно найти сигналы навигационной системы «Альфа». Принять эти сигналы может каждый, если поставить антенну на крышу или отъехать подальше от города, где нет помех. На YouTube можно найти видео энтузиастов.

На частоте 77 кГц передаются сигналы точного времени из Германии. Система DCF77, наиболее популярная в Европе, позволяет синхронизироваться настольным и даже некоторым наручным часам. Если на часах есть логотип Atomic Clock или Radio Controller, они могут принимать такой сигнал.

Длинные волны — 400 кГц — заняты сигналами так называемых ПРМ — приводных радиомаяков (в английской литературе NDB — non directional beacon). В каждом самолете есть радиокомпас, который показывает направление на выбранный аэропорт.

На средних и коротких волнах (от 2 до 20 МГц) передаются метеопрогнозы для судов и метеофаксы, телеметрия разных устройств; работают военные модемы STANAG, загоризонтные радары и многое другое. Многое из этого можно принять на хороший коротковолновый приемник.

На так называемом диапазоне Си-Би (Citizen Band) 27 МГц работают таксисты и дальнобойщики.

На частотах от 30 до 40 МГц раньше работали домашние радиотелефоны, сейчас их уже практически не осталось. Большая трубка с длинной антенной из старых фильмов — это оно. Владельцы обычно и не подозревали, что любой желающий может слышать их разговор, никакого шифрования в этих телефонах не было.

На частотах от 88 до 108 МГц звучит всем известное FM-радио. Радиоинженеры называют его WFM (Wide FM, в отличие от узкополосной FM портативных радиостанций). Чуть ниже передавался так называемый советский УКВ, сейчас эти станции тоже практически везде закрыты.

На частотах от 118 до 137 МГц работают авиаторы. Переговоры летчиков с диспетчерами и между самолетами, например на воздушном параде, передаются в открытом и незашифрованном виде.

На частоте 137 МГц работают метеоспутники NOAA. Ты можешь принять их сигнал и декодировать картинку вида Земли из космоса, только нужно знать время, когда спутник пролетает над твоей головой. Энтузиасты и тут преуспели и выложили это на YouTube.

На частотах в диапазоне 140–200 МГц и 400–500 МГц — разные службы и сервисы: ГИБДД, пожарные, скорая, лифтеры, гастарбайтеры. Диапазон 433 МГц выделен для портативных радиостанций, которые ты, возможно, видел в продаже. Рядом по частоте работают и портативные радиоустройства, к которым мы еще вернемся.

Раньше на частоте 165 МГц работали пейджеры — устройства для приема текстовых сообщений, и все их сообщения для абонентов передавались в открытом виде, доступном для декодирования. Сейчас в России пейджеров вроде бы не осталось, а в Европе и США они живы до сих пор, ими пользуются пожарные, медики и прочие службы.

На частоте 255 МГц работают американские спутники связи SATCOM. Интересны они тем, что спутники старые и аналоговые и общаться через них, в принципе, может любой желающий, никаких паролей и аутентификации. Чем до сих пор пользуются некоторые бразильские и мексиканские фермеры, которые приспособили такие спутники вместо халявного радиотелефона. Нужна лишь радиостанция на этот диапазон и направленная антенна. Сделать это может каждый, но на территории России сигнал слабый.

На частотах 865 МГц и 2,4 ГГц находится диапазон ISM (Industrial, Scientific, Medical). Там работают радиомодемы, устройства IoT и разные девайсы. Если ты хочешь передавать данные со своей Arduino без проводов — бери модуль на этот диапазон.

На частотах 900 и 1800 МГц работает сотовая связь.

На частоте 1090 МГц работает ADS-B — транспондеры самолетов, благодаря которым ты можешь видеть пролетающие самолеты на сайте Flighradar24. И эти сигналы тоже можно принимать и декодировать самостоятельно.

На частоте 1575 МГц передаются сигналы GPS, благодаря которым работает навигация в твоем смартфоне или автомобиле.

Еще выше по частоте (10 ГГц и более) работают спутники, радиорелейные линии связи.

Экскурс вышел не очень кратким, но это было необходимо. Теперь пора поговорить о том, что нам нужно, чтобы радиосигналы принимать и передавать.