root@kali:~# nmap -n -Pn -sV -sC -oA nmap/stratosphere 10.10.10.64

root@kali:~# cat nmap/stratosphere.nmap

# Nmap 7.70 scan initiated Sat Aug 10 23:56:34 2019 as: nmap -n -v -Pn -sV -sC -oA nmap/initial 10.10.10.64

Nmap scan report for 10.10.10.64

Host is up (0.054s latency).

Not shown: 997 filtered ports

PORT STATE SERVICE VERSION

22/tcp open ssh OpenSSH 7.4p1 Debian 10+deb9u2 (protocol 2.0)

| ssh-hostkey:

| 2048 5b:16:37:d4:3c:18:04:15:c4:02:01:0d:db:07:ac:2d (RSA)

| 256 e3:77:7b:2c:23:b0:8d:df:38:35:6c:40:ab:f6:81:50 (ECDSA)

|_ 256 d7:6b:66:9c:19:fc:aa:66:6c:18:7a:cc:b5:87:0e:40 (ED25519)

80/tcp open http

| fingerprint-strings:

| GetRequest:

| http-methods:

| Supported Methods: GET HEAD POST PUT DELETE OPTIONS

|_ Potentially risky methods: PUT DELETE

|_http-title: Stratosphere

8080/tcp open http-proxy

| fingerprint-strings:

| GetRequest:

| http-methods:

| Supported Methods: GET HEAD POST PUT DELETE OPTIONS

|_ Potentially risky methods: PUT DELETE

|_http-open-proxy: Proxy might be redirecting requests

|_http-title: Stratosphere

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

# Nmap done at Sat Aug 10 23:56:59 2019 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 24.41 seconds