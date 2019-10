Еще в 2015 году в японском городе Сасебо (префектура Нагасаки) открылась первая в мире гостиница Henn na Hotel, принадлежащая HIS Group, где постояльцев обслуживают исключительно роботы. Это не только знаменитые на весь мир роботы-динозавры на стойке регистрации, но и уборщики, портье и даже роботы, которые помогут положить одежду в шкаф. В настоящее время таких отелей в Японии уже больше пяти.

В номерах, на прикроватных столиках также установлены специальные роботы Tapia, которые помогают решить запросы постояльцев. В середине октября текущего года ИБ-исследователь Ланс Вик (Lance R. Vick) сообщил в Twitter, что эти роботы небезопасны. Он предупредил представителей HIS Group о проблеме еще минувшим летом, но не дождался ответа и потому решил рассказать об уязвимости публично.

It has been a week, so I am dropping an 0day.

The bed facing Tapia robot deployed at the famous Robot Hotels in Japan can be converted to offer anyone remote camera/mic access to all future guests.

Unsigned code via NFC behind the head.

Vendor had 90 days. They didn't care. pic.twitter.com/m2z6yLbrzq

— Lance R. Vick (@lrvick) October 12, 2019