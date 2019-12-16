Multicast DNS (mDNS) и Service Discovery (DNS-SD) — это повсеместно распространенные протоколы, их сейчас по дефолту включают во многие технические продукты, особенно предназначенные для дома или маленькой офисной сети. Они являются частью Zeroconf — пакета технологий, который помогает сетевым устройствам находить друг друга автоматически. Когда ты отправляешь документ на печать, а твой компьютер сам предлагает на выбор ближайшие принтеры — скорее всего, он использует именно Zeroconf. В этой статье я разберу, что пентестеру следует знать о mDNS и DNS-SD и как можно использовать эти технологии для собственных целей.

INFO Это перевод статьи Марка Э. Хааса, впервые опубликованной в блоге Hyperion Gray. Перевела Алёна Георгиева.

Что такое mDNS?

Официальные сайты Multicast DNS и DNS Service Discovery способны скорее запутать, чем пролить свет на суть этих технологий. Поэтому — прежде чем погружаться в вопросы безопасности mDNS и DNS-SD, — мы обсудим, почему вообще эти протоколы существуют и чем они на самом деле занимаются.

Оба протокола связаны с DNS, так что здесь нужно хотя бы на базовом уровне понимать, как устроена система DNS. Обычно DNS работает «одноадресно» (unicast) — это значит, что каждый запрос отправляется на конкретный IP-адрес. Слово multicast (то есть «многоадресность») в mDNS означает, что запрос веерно рассылается всем девайсам широковещательного домена (broadcast domain). Сам по себе термин «широковещательный домен» означает, грубо говоря, все сообщающиеся устройства второго уровня — например, компьютеры, соединенные сетевыми коммутаторами. Это важный момент, ведь запросы mDNS не проходят через роутеры — потому что роутеры уже устройства третьего уровня.

Разберемся на примере. Мой MacBook Pro имеет в системе mDNS имя MehBook.local . Выяснить это можно во вкладке «Общий доступ» (Sharing) системных настроек.

Чтобы вычислить IP макбука, мы можем использовать инструмент DNS-запросов вроде dig :

$ dig @224.0.0.251 -p 5353 +short MehBook.local

10.105.0.203

Обрати внимание, что имя заканчивается на .local — это домен верхнего уровня, зарезервированный специально под mDNS. Если ты видишь подобное имя — то, вероятно, сможешь вычислить айпишник, используя mDNS. Такие доменные имена называются именами локальной связи (link-local names), потому что увидеть их можно только внутри локальной сети.

INFO Имей в виду: некоторые сисадмины некорректно используют местный домен верхнего уровня вместе с одноадресным DNS. Следи за собой, будь осторожен!

Вместо того чтобы посылать запрос DNS-серверу на порт 53, мы используем порт 5353 и специальный адрес 224.0.0.251 — собственно, мультикастомный. Этот конкретный адрес зарезервирован специально для mDNS. Когда на адрес 224.0.0.251 приходит запрос, все устройства сети получают копию этого запроса и могут на него ответить. В нашем примере мой макбук увидел запрос и вернул по нему свой собственный айпишник — 10.105.0.203 .

IP моего макбука динамический, через какое-то время он поменяется — а вот mDNS-имя останется прежним! Так что мы можем взаимодействовать с доменными именами без запуска DNS-сервера. Сам понимаешь, чем это полезно в домашних и небольших офисных сетях.

Что такое DNS-SD?

В примере с mDNS мы выясняли айпишник устройства с уже известным именем. Но что если ты хочешь связаться с девайсом, имя которого не знаешь — например, с принтером? Эту проблему как раз и решает протокол обнаружения сервисов (Service Discovery). Он позволяет устройствам заявлять о конкретных сервисах, которые они предлагают, — так, чтобы можно было обнаружить их без централизованной настройки.

Начнем с вычисления принтеров:

$ dig @224.0.0.251 -p 5353 -t ptr +short _printer._tcp.local

Brother\032DCP-L2540DW\032series._printer._tcp.local.

Тут нам помогут те же мультикастомный DNS-адрес и порт, но на сей раз мы запрашиваем PRT-записи и используем специальное доменное имя _printer._tcp.local — оно как раз предназначено для распознавания принтеров. В ответ на этот запрос мой принтер Brother вернул свое локальное доменное имя.

Если ты хочешь запросить устройства с другими сервисами, то стоит свериться с их официальным реестром. Например, там есть любопытная служба RAOP — она же протокол Apple, известный как AirTunes. Давай-ка его вычислим:

$ dig @224.0.0.251 -p 5353 -t ptr +short _raop._tcp.local C8D083XXXXXX\@Living\032Room._raop._tcp.local

Запрос показывает устройство в моей сети, предлагающее сервис RAOP, — это Apple TV под названием «Гостиная» (Living Room). На самом деле в моей сети два Apple TV, но dig выводит только первый полученный ответ. К счастью, есть инструменты и получше. На macOS это команда dns-sd в программном модуле Rendezvous (Bonjour), эппловской реализации Zeroconf.

$ dns-sd -B _raop._tcp

Browsing for _raop._tcp

DATE: ---Sun 16 Sep 2018---

10:02:18.236 ...STARTING...

Timestamp Domain Service Type Instance Name

10:02:18.237 local. _raop._tcp. D0D2B0XXXXXX@Bedroom

10:02:18.238 local. _raop._tcp. C8D083XXXXXX@Living Room

^C

Эта команда разошлет запрос и отобразит все полученные ответы (чтобы избавиться от них, нужно будет нажать Ctrl-C). Теперь мы видим оба моих Apple TV.

На Linux тот же набор инструментов предлагает пакет Avahi (на Debian/Ubuntu он называется avahi-utils ).

$ avahi-browse _raop._tcp

+ IPv6 D0D2B0XXXXXX@Bedroom AirTunes Remote Audio local

+ IPv6 C8D083XXXXXX@Living Room AirTunes Remote Audio local

+ IPv4 D0D2B0XXXXXX@Bedroom AirTunes Remote Audio local

+ IPv4 C8D083XXXXXX@Living Room AirTunes Remote Audio local

^C

Avahi умеет переводить имена служб типа _raop._tcp.local в более понятные — AirTunes Remote Audio local , например. Также Avahi может вычислить айпишник с помощью mDNS, так что dig здесь вообще не нужен:

$ avahi-resolve --name Bedroom.local Bedroom.local 10.105.0.230

INFO Обрати внимание, что при mDNS-запросе мы не вставляем значения типа _raop._tcp — потому что это название службы, а не устройства. Также мы ничего не пишем слева от символа @ .

Вычисляем устройства

Теперь ты видишь, чем пакет Zeroconf интересен пентестерам: благодаря ему можно быстро найти целый список доступных устройств буквально за пару запросов. А Avahi еще и позволяет автоматизировать этот процесс. Например, вполне реально упаковать обнаружение сервисов и пробивание IP через mDNS в один шаг.

$ avahi-browse --resolve _printer._tcp

+ enp4s0 IPv4 Brother DCP-L2540DW series UNIX Printer local

= enp4s0 IPv4 Brother DCP-L2540DW series UNIX Printer local

hostname = [brotherB85F3190.local]

address = [10.105.0.3]

port = [515]

txt = ["UUID=e3248000-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"

"TBCP=F" "Transparent=T" "Binary=T" "PaperCustom=T"

"Scan=T" "Fax=F" "Duplex=T" "Copies=T" "Color=F" …]

^C

В результате мы получаем локальное имя хоста, IP-адрес и порт ( tcp/515 — дефолтный порт для Line Printer Daemon). Плюс много информации о возможностях принтера в поле txt .

Использованная здесь команда — отличный способ пересчитать все устройства конкретного типа, однако Avahi способен на большее! Следующая команда вычисляет вообще все типы сервисов за раз.

$ avahi-browse --all

+ IPv6 8FB20F14F5966F78620XXXX iPod Touch Music Library local

+ IPv6 276A1455BC533567B08XXXX iPod Touch Music Library local

+ IPv4 8FB20F14F5966F78620XXXX iPod Touch Music Library local

+ IPv4 276A1455BC533567B08XXXX iPod Touch Music Library local

+ IPv6 8FB20F14F5966F78620XXXX _appletv-v2._tcp local

+ IPv6 276A1455BC533567B08XXXX _appletv-v2._tcp local

+ IPv4 8FB20F14F5966F78620XXXX _appletv-v2._tcp local

+ IPv4 276A1455BC533567B08XXXX _appletv-v2._tcp local

^C

Наконец, Avahi может слушать запросы по протоколам Zeroconf от других устройств, что позволяет вычислять девайсы фоново.

$ avahi-browse -a

+ IPv6 MehBook _companion-link._tcp local

+ IPv6 Bedroom _companion-link._tcp local

+ IPv6 Living Room _companion-link._tcp local

+ IPv4 MehBook _companion-link._tcp local

^C

Обе эти команды можно сочетать с --resolve , чтобы получить информацию об айпишниках и портах каждого девайса. Все устройства сети как на ладони!

И, конечно, нельзя не упомянуть, что nmap поддерживает вычисление устройств Zeroconf с помощью скрипта broadcast-dns-service-discovery.

$ nmap --script=broadcast-dns-service-discovery

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-09-18 11:40 EDT

Stats: 0:00:03 elapsed; 0 hosts completed (0 up)

NSE Timing: About 0.00% done

Pre-scan script results:

| broadcast-dns-service-discovery:

| 224.0.0.251

| 80/tcp privet

| txtvers=1

| ty=Brother DCP-L2540DW series [ACD1B8XXXXX]

| note=Brother DCP-L2540DW series

| url=https://www.google.com/cloudprint

| type=printer

| id=10d70d78-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

| cs=online

| Address=10.105.0.3

…snip…

Этот скрипт не включен в категорию default — его можно найти только в safe .

Немного об ограничениях Это работает только внутри локальной сети, так что нужно иметь к ней доступ.

Большие корпоративные сети обычно сегментированы, поэтому потребуется опорная точка именно внутри интересующего тебя сегмента.

Есть много важных служб, которые не заявляют о себе через DNS-SD — такие устройства в большинстве случаев придется вычислять как-то иначе.

Из-за того, что это широковещательные протоколы, нужно хорошенько подумать — позволяют ли твоя тактика и стратегия их использовать?

Эксплуатация

Окей, вычисление устройств — это прикольно и все такое, но есть ли здесь что поэксплуатировать? Мы нашли связку принтеров и Apple TV — и..?

Во-первых, держи в уме, что продукты для домашней и небольшой офисной сети, использующие Zeroconf, с высокой вероятностью имеют неправильные настройки и уязвимости. Один простой пример: если принтер аутентифицируется через LDAP-сервер, а у того стоит дефолтный пароль производителя, ты можешь захватить контроль над сервером, заставить принтер к нему обратиться и таким образом украсть LDAP-аттестат принтера. Этим способом можно довольно быстро угнать доменный аккаунт!