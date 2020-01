Инженер Майкл Альтфилд (Michael Altfield) создал USB-кабель BusKill, который может отключить или «убить» Linux-ноутбук, если в общественном месте устройство неожиданно выхватили из рук владельца и попытались похитить.

Альтфилд отмечает, что, невзирая на всевозможную защиту (использование VPN, 2ФА, менеджеров паролей и так далее), преступники все равно могут попросту похитить чужой ноутбук в общественном месте, и тогда все это вряд ли поможет. Здесь и приходит на помощь BusKill.

Работает BusKill весьма просто: одним концом кабель подключается к USB-порту ноутбука с Linux борту, а другим концом крепится к самому хозяину девайса, при помощи карабина (например, к его поясу). Когда кто-то неожиданно хватает ноутбук с колен человека или со стола, USB-кабель отсоединяется и тем самым запускает скрипт udev, выполняющий серию заранее заданных операций.

Реакция на отключение кабеля может быть разной: от простой активации скринсейвера или выключения устройства (что вынудит вора обходить механизм аутентификации), вплоть до полного стирания всех данных или удаления определенных папок (что защитит от хищения критических важных данных, и не позволит злоумышленникам получить конфиденциальную информацию или доступ к защищенным бизнес-бэкэндам).

