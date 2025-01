# Если количество пакетов определяется вводом с клавиатуры

if radiobutton_number_of_packages_var . get ( ) == 1 :

number_of_packages = int ( entry_number_of_packages . get () ) + 1

# Если количество пакетов определяется выбором из комбобокса

if radiobutton_number_of_packages_var . get ( ) == 2 :

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 20 ( 4096 addresses) " :

number_of_packages = 4097

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 21 ( 2048 addresses) " :

number_of_packages = 2049

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 22 ( 1024 addresses) " :

number_of_packages = 1025

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 23 ( 512 addresses) " :

number_of_packages = 513

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 24 ( 256 addresses) " :

number_of_packages = 257

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 25 ( 128 addresses) " :

number_of_packages = 129

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 26 ( 64 addresses) " :

number_of_packages = 65

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 27 ( 32 addresses) " :

number_of_packages = 33

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 28 ( 16 addresses) " :

number_of_packages = 17

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 29 ( 8 addresses) " :

number_of_packages = 9

if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 30 ( 4 addresses) " :

number_of_packages = 5

# Если выбран определенный DHCP-сервер

if radiobutton_dhcp_server_var . get ( ) == 2 :

dhcp_server = entry_dhcp_server . get ( )

# Если чекбокс не активен, то по умолчанию интервал равен нулю

if checkbox_interval_var . get ( ) == " off " :

interval = 0

if checkbox_interval_var . get ( ) == " on " :