Уже давно не секрет (по крайней мере для знающих людей), что операторы открытых сетей с доступом к интернету могут легко перехватывать весь идущий через них трафик и получать таким образом различную информацию, в том числе что вы ищете и какие ресурсы посещаете. Хорошо, если ее просто передадут рекламодателям, чтобы изучать спрос на товары и услуги, и на этом все ограничится, но это далеко не все опасности, подстерегающие охочих до халявы владельцев электронных девайсов. Что же еще не так?
Недавно в РФ был принят закон, призванный обезопасить открытые точки доступа в общественных местах через обязательную авторизацию с помощью мобильного телефона или социальных сетей. Но, как часто бывает, «что-то пошло не так» и благое, казалось бы, дело обернулось появлением новых уязвимостей, играющих на тонкостях души человеческой. В итоге родился небольшой проект, который в полной мере демонстрирует безграничную легковерность подавляющего большинства представителей Homo Sapiens. Итак, обо всем по порядку.
Что за зверь такой?
Зверя изобрели и воплотили в железе наши китайские коллеги. Точнее, они построили скелет самого хищного зверя, которого мы будем одевать в овечью шкуру. Имя ему — контроллер ESP8266, неоднократно упоминавшийся на страницах «Хакера» и GitHub. В нашем проекте мы будем использовать его в качестве автономной точки доступа и веб-сервера. Девайс поднимет точку доступа с именем Free_Wifi, не содержащую пароля, при этом большая часть смартфонов и прочих девайсов будет присылать своим владельцам уведомление с предложением подключиться к открытой сети Wi-Fi, даже если они не просматривали список доступных сетей. Это проверено на Android 9 и iOS последней версии. Итак, доверчивый юзер, не особо полагаясь на интуицию и здравый смысл, нажимает на выпадающее уведомление с весьма заманчивым предложением и попадает на страницу регистрации (при этом не нужно открывать браузер). На экране появится вот такое окно.
Здесь мы видим стандартную страничку приветствия открытых точек доступа, предлагающую авторизоваться с помощью электронной почты, пароля и номера телефона либо сразу ввести код авторизации, если он есть. Жертва (как правило, не задумываясь) вводит данные, после чего получает уведомление, что нужно подождать SMS-сообщение с кодом авторизации, а все введенные жертвой данные благополучно сливаются на SD-карту устройства, одновременно отображаясь на OLED-дисплее.
Итак, наше устройство работает в режиме фейковой точки доступа, которая имеет привлекательное название и вынуждает расположенные поблизости девайсы обращать внимание на приглашение подключиться, но на самом деле просто сливает учетные данные пользователей.
И что дальше?
А вот дальше начинается самое интересное. В самом простом случае у нас окажется предположительно действующий адрес электронной почты и номер телефона. В лучшем случае мы получим бонусом некий пароль — возможно, один из тех, которыми пользуется данный человек.
Часто ли ты используешь разные пароли для разных сервисов? Вопрос, скорее всего, риторический. Но, даже не имея действительного пароля, можно уже сделать выводы о предпочтениях и уровне осведомленности человека. А адрес электронной почты и номер телефона — это уже хоть какая-то информация, способная сыграть большую роль в дальнейших атаках. Тут на что фантазии хватит: от рассылки писем и SMS с рекламой находящихся поблизости заведений до взлома почты, социальных сетей и деанонимизации человека... Как минимум этот метод позволит узнать номерок и мыло понравившейся девчонки из соседнего подъезда.
В общем, мы наглядно убедились, что открытые сети могут быть весьма небезопасны.
Рождение зверя
Как я уже говорил, использовать мы будем ESP8266 NodeMCU либо ESP32 (для 32 придется подкорректировать код), эти контроллеры работают идентично. Вооружаемся паяльником, макетной платкой, инструментами. Также в нашем устройстве применяется адаптер microSD-карты и OLED-дисплей размером 128 на 32 пикселя с контроллером SSD1306 и интерфейсом i2C. Еще нам понадобится зуммер (динамик-пищалка от старого системника). Так, все приготовили. Берем схему, которая показана на следующей картинке, и приступаем к сборке зверюги. Можно паять, можно соединить просто на макетной плате, суть от этого не изменится.
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