Представители космического агентства рассказали, что в последние дни сотрудники НАСА и подрядчики агенства, работающие из дома, страдают от участившихся атак малвари, а их устройства то и дело пытаются получить доступ к вредоносным сайтам.

Так, согласно официальная данным, в последние дни персонал НАСА страдает от:

Последний пункт означает, что сотрудники НАСА и подрядчики активно нажимают на вредоносные ссылки, которые присылают им по электронной почте или в текстовых сообщениях. И сейчас это происходит в два раза чаще, чем обычно. Социальная инженерия, это по-прежнему один из самых простых способов получить доступ к корпоративным сетям и компьютерам пользователей.

Механизмы блокировки и смягчения таких инцидентов, которые использует SOC НАСА, судя по всему, включают в себя блокирование доступа к серверам, которые считаются вредоносными или подозрительными, а также прекращение опасных загрузок с компьютеров агентства. К сожалению, эти меры вряд ли можно назвать надежными, и гораздо лучше, когда персонал обучен распознавать попытки фишинга и действовать соответствующим образом.

В итоге подрядчикам и персоналу рекомендуется соблюдать осторожность при использовании компьютеров и мобильных устройств, подключенных к интернету, и проявлять повышенную бдительность.

Как мы уже писали ранее, подобные сложности сейчас испытает не только НАСА. К примеру, на днях эксперты Check Point сообщали, что 71% специалистов по кибербезопасности отмечают увеличение количества угроз и атак с начала пандемии. В качестве основной угрозы большинство респондентов (55%) отмечают попытки фишинга. На втором месте стоят вредоносные сайты, которые якобы содержат информацию и советы о коронавирусе (32%). Далее — рост количества вредоносных программ (28%) и вымогателей (19%).

My new certificate log catcher is sucking in all the covid-19 and coronavirus domain certificates. 3,143 certificates in 24 hours today (UTC), not yet checked for duplicate domains re-registered for additional hosts. pic.twitter.com/7DicR4qCqk