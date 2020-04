Криптовалютная биржа Bisq приостановила торговлю из-за взлома, который привел к краже криптовалюты на сумму 250 000 долларов США.

О приостановки работы децентрализованный обменник сообщил в середине текущей недели. Пока Bisq не работала, разработчики планировали установить исправление для устранения некой критической уязвимости. Так как Bisq это peer-to-peer решение, пользователи могли бы проигнорировать это сообщение, но разработчики крайне не рекомендовали так поступать и объясняли, что эти меры принимаются ради безопасности самих пользователей.

ICYMI. Bisq developers are investigating a critical security vulnerability, and the alert key has been used to temporarily disable trading. The hotfix release will be published within a few hours. https://t.co/GNuAf9pNYO