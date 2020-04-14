Эксперты компании Check Point представили ежемесячный отчет об угрозах Global Threat Index. В марте 2020 года банковский троян Dridex впервые вошел в список 10 наиболее активных вредоносных программ и занял в нем сразу третье место

Исследователи напоминают, что Dridex — это разновидность банковской малвари, которая появилась еще в 2011 году и атакует машины под управлением Windows. Однако за последние десять лет троян был существенно переработан, и теперь злоумышленники используют его на ранних стадиях атаки для загрузки программ-вымогателей, таких как BitPaymer и DoppelPaymer.

Рост активности Dridex наблюдался после нескольких спам-рассылок, которые содержали вредоносные вложения (файлы Excel). Атаки были нацелены на кражу персональных данных пользователей, а также данных банковских карт для дальнейшего списания денежных средств.

«Dridex впервые за много лет занял одно из лидирующих позиций в рейтинге активных вредоносных программ. Это доказывает, с какой гибкостью мошенники меняют свои методы атак, — отмечает Майя Хоровиц (Maya Horowitz), руководитель группы киберразведки компании Check Point Software Technologies. — Данный вид вредоносного ПО может быть очень прибыльным для мошенников, поэтому следует проявлять бдительность по отношению к файлам, которые мы получаем ежедневно по электронной почте».

В итоге топ-3 наиболее активной малвари в марте 2020 года выглядит следующим образом:

XMRig — опенсорсное ПО, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero;

— опенсорсное ПО, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero; Jsecoin — JavaScript-майнер, который может запускать майнинг прямо в браузере в обмен на демонстрацию рекламы, внутриигровую валюту и другие стимулы;

— JavaScript-майнер, который может запускать майнинг прямо в браузере в обмен на демонстрацию рекламы, внутриигровую валюту и другие стимулы; Dridex— банковский троян, поражающий ОС Windows. Dridex распространяется с помощью спам-рассылок и наборов эксплоитов, которые используют веб-инжекты для перехвата персональных данных, а также данных банковских карт пользователей.

В марте XMRig продолжил лидировать в списке наиболее распространенного вредоносного ПО, атаковав 5% организаций во всем мире, за ним следуют Jsecoin и Dridex с охватом 4% и 3% организаций, соответственно.

В России самым активным вредоносом стал XMRig, который атаковал 7% российских организаций. За ним следуют Trickbot и Emotet, которые совершили попытки атак на 6% и 4% компаний, соответственно:

XMRig — опенсорсное ПО, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero;

— опенсорсное ПО, впервые обнаруженное в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero; Trickbot — один из доминирующих банковских троянов на рыке, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Trickbot – гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний;

— один из доминирующих банковских троянов на рыке, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Trickbot – гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний; Emotet— продвинутый модульный троян. Когда-то Emotet был рядовым банковским трояном, но в последнее время он используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний, а также может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

Эксперты отмечают, что в рейтинг 10 самых активных вредоносных программ в России также вошел вредонос Pykspa, который распространяется с помощью рассылки мгновенных сообщений в Skype. Получив доступ к устройству, вредоносное ПО извлекает личную информацию пользователей.

«Рост активности вредоносного ПО Pykspa легко объясним, — считает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — По данным Роспотребнадзора, на конец марта в режиме самоизоляции оказалось более 700 000 человек в России. Это значит, что люди стали чаще пользоваться различными программами для связи с родственниками, коллегами и друзьями. Эти программы и стали сейчас одной из основных целей хакеров — недавно мы обнаружили уязвимость платформы для видеоконференций Zoom. Она позволяла злоумышленникам без приглашения присоединяться к чужим конференциям и получать доступ ко всем данным и файлам, которыми обмениваются участники».

Отметим, что список наиболее активных мобильных угроз марта практически не претерпел изменений: в марте xHelper сохранил первое место в списке самых наиболее распространенных мобильных вредоносов, и за ним следуют AndroidBauts и Lotoor.