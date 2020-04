Вчера на 4cnah были опубликованы исходные коды сразу двух игр компании Valve — CS:GO и Team Fortress 2, и оттуда они моментально распространились по всему интернету (Twitter, Reddit, торрент-трекеры, игровые форумы).

В игровом сообществе из-за этого поднялась нешуточная паника, так как пользователи немедленно предрекли появление RCE-эксплоитов и множества читеров. Дошло до того, что на игровых форумах, в социальных сетях и на Reddit стали появляться призывы ни в коем случае не запускать TF2 и CS:GO, так как якобы RCE-эксплоит уже существует, и даже простое подключение к игровому серверу может полностью скомпрометировать компьютер игрока. К примеру, такие обсуждения можно найти на /r/counterstrike и /r/tf2.

Do not launch TF2 under any circumstances, Remote Code Execution exploits have already been found which means you can receive a virus from simply joining a server with a cheater. This is not a drill.