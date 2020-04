Сборка собственных дистрибутивов ОС — любимое развлечение линуксоидов. Считается, что пользователи Windows лишены столь привлекательной возможности проводить свободное время. Но это не так: существуют способы как минимум выпилить из дистрибутива Windows 10 лишние компоненты, отключить ненужные функции, интегрировать в него драйверы и обновления. Об этом и поговорим в сегодняшней статье.

Созданием кастомизированных или «облегченных» дистрибутивов винды юзеры баловались еще в конце прошлого века: например, статья о сборке минималистического дистрибутива Windows 98 Lite в «Хакере» выходила еще двадцать лет назад. Сайт самого проекта, что удивительно, жив до сих пор! Теперь мода вроде бы сошла на нет, но с появлением Windows 10 тема вновь стала набирать актуальность. На слабеньких планшетах и нетбуках «десятка» ворочается со скоростью черепахи, а при установке системы на старые устройства частенько возникают проблемы с драйверами, которые винда не в состоянии найти самостоятельно.

Напрашивается очевидное решение: убрать ненужные приложения, отключить лишние компоненты, интегрировать драйверы и все актуальные обновления прямо в дистрибутив, после чего отрубить систему автоматических обновлений, чтобы не мешала работать. Если ко всему прочему еще и настроить автоматическую установку Windows, как рассказывалось в предыдущей статье, будет вообще красота. А почему бы, собственно, и нет?

Подготовительный этап

Для препарирования дистрибутива Windows 10 нам понадобится как минимум сам дистрибутив Windows 10. О том, где его взять, я уже рассказывал, но кратко повторюсь: нужно скачать с сайта Microsoft «Средство создания носителя Windows 10» и либо сохранить дистрибутив в виде ISO-файла, либо поместить его на флешку. Выбирай наиболее подходящую редакцию операционной системы — то есть ту, для которой у тебя есть серийник.

В целях художественного выпиливания из винды всего ненужного и добавления в нее всякого полезного энтузиасты придумали тулзу MSMG Toolkit. Утилита поставляется в виде архива 7-Zip, который нужно распаковать на диск с сохранением структуры папок.

INFO Для нормальной работы с образами Windows 10 утилита MSMG Toolkit должна быть запущена в Windows версии 8.1 или 10. Конвертацию ESD в WIM можно выполнить и в Windows 7, а вот остальные функции работать, скорее всего, не будут. Для нормальной работы с образами Windows 10 утилита MSMG Toolkit должна быть запущена в Windows версии 8.1 или 10. Конвертацию ESD в WIM можно выполнить и в Windows 7, а вот остальные функции работать, скорее всего, не будут.

Перейди в папку, в которую ты сохранил ISO-образ Windows 10. Можно смонтировать этот образ на виртуальный диск, но для наших целей достаточно установить бесплатный архиватор 7-Zip и открыть ISO-файл в нем как обычный архив. Если ты записал образ на флешку, можно просто просмотреть ее содержимое в проводнике. Скопируй все папки и файлы из дистрибутива Windows в подпапку DVD той директории, в которую ты распаковал MSMG Toolkit.

Теперь запусти MSMG Toolkit с помощью файла Start.cmd из папки с утилитой и нажми на клавиатуре латинскую A, чтобы принять лицензионное соглашение, а затем клавишу Enter.

Извлекаем и монтируем образ

В стародавние времена дистрибутивы операционных систем от Microsoft упаковывались в образы Windows Image Format (WIM). Позже разработчики отказались от этого стандарта в пользу формата ESD с еще большей степенью сжатия, чтобы экономить дисковое пространство. К сожалению, большинство современных утилит не умеют работать с ESD, им нужен образ в традиционном WIM-формате.

Поэтому в качестве первого шага нам нужно извлечь из файла install.esd , хранящегося в папке sources , упакованный WIM-образ. В Windows за это отвечает консольная утилита dism , но ее использование подразумевает определенные неудобства: как минимум нужно хорошенько наморщить мозг и вспомнить принципы работы с командной строкой. Мы пойдем другим путем.

MSMG Toolkit использует собственную копию dism последней версии, избавив тебя от необходимости набирать длинные директивы в командной строке и ломать голову над тем, почему она все равно не работает. Чтобы сконвертировать install.esd в WIM, нажми клавишу 2. Утилита предложит разные варианты преобразования, тебе нужно выбрать Convert Install ESD image to WIM image, снова нажав клавишу 2.

Тулза прочитает содержимое ESD и выведет на экран список всех образов Windows, которые хранятся внутри ESD-архива.

Нажми на клавишу с цифрой, соответствующей тому образу Windows, с которым ты дальше будешь работать. Теперь дождись, пока утилита извлечет выбранный тобой образ из ESD-файла и экспортирует его в WIM, это займет некоторое время. Сконвертированный образ install.wim будет сохранен в той же папке sources , где раньше лежал исходный файл, который автоматически удаляется.

INFO Постоянные читатели могут поинтересоваться, почему этот довольно простой метод извлечения WIM не был описан в Постоянные читатели могут поинтересоваться, почему этот довольно простой метод извлечения WIM не был описан в предыдущей статье . Практика показала, что утилита Windows SIM по какой-то неизвестной науке причине плохо работает с образами, извлеченными с использованием MSMG.

Теперь извлеченный образ нужно смонтировать для дальнейшей работы. Нажми клавишу 1 (Source), а затем — еще раз 1 (Select source from folder). MSMG продемонстрирует список всех обнаруженных образов Windows. Нажми клавишу с цифрой, соответствующей нужной версии ОС. От предложения смонтировать загрузочный образ (Do you want to mount Windows Boot Inage?) и образ восстановления (Do you want to mount Windows Recovery Inage?) отказываемся, нажав клавишу N. Вскоре программа сообщит об успешном монтировании образа.

Теперь можно смело приступать к дальнейшим действиям.