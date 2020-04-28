Сборка собственных дистрибутивов ОС — любимое развлечение линуксоидов. Считается, что пользователи Windows лишены столь привлекательной возможности проводить свободное время. Но это не так: существуют способы как минимум выпилить из дистрибутива Windows 10 лишние компоненты, отключить ненужные функции, интегрировать в него драйверы и обновления. Об этом и поговорим в сегодняшней статье.

Созданием кастомизированных или «облегченных» дистрибутивов винды юзеры баловались еще в конце прошлого века: например, статья о сборке минималистического дистрибутива Windows 98 Lite в «Хакере» выходила еще двадцать лет назад. Сайт самого проекта, что удивительно, жив до сих пор! Теперь мода вроде бы сошла на нет, но с появлением Windows 10 тема вновь стала набирать актуальность. На слабеньких планшетах и нетбуках «десятка» ворочается со скоростью черепахи, а при установке системы на старые устройства частенько возникают проблемы с драйверами, которые винда не в состоянии найти самостоятельно.

Напрашивается очевидное решение: убрать ненужные приложения, отключить лишние компоненты, интегрировать драйверы и все актуальные обновления прямо в дистрибутив, после чего отрубить систему автоматических обновлений, чтобы не мешала работать. Если ко всему прочему еще и настроить автоматическую установку Windows, как рассказывалось в предыдущей статье, будет вообще красота. А почему бы, собственно, и нет?

 

Подготовительный этап

Для препарирования дистрибутива Windows 10 нам понадобится как минимум сам дистрибутив Windows 10. О том, где его взять, я уже рассказывал, но кратко повторюсь: нужно скачать с сайта Microsoft «Средство создания носителя Windows 10» и либо сохранить дистрибутив в виде ISO-файла, либо поместить его на флешку. Выбирай наиболее подходящую редакцию операционной системы — то есть ту, для которой у тебя есть серийник.

В целях художественного выпиливания из винды всего ненужного и добавления в нее всякого полезного энтузиасты придумали тулзу MSMG Toolkit. Утилита поставляется в виде архива 7-Zip, который нужно распаковать на диск с сохранением структуры папок.

INFO

Для нормальной работы с образами Windows 10 утилита MSMG Toolkit должна быть запущена в Windows версии 8.1 или 10. Конвертацию ESD в WIM можно выполнить и в Windows 7, а вот остальные функции работать, скорее всего, не будут.

Перейди в папку, в которую ты сохранил ISO-образ Windows 10. Можно смонтировать этот образ на виртуальный диск, но для наших целей достаточно установить бесплатный архиватор 7-Zip и открыть ISO-файл в нем как обычный архив. Если ты записал образ на флешку, можно просто просмотреть ее содержимое в проводнике. Скопируй все папки и файлы из дистрибутива Windows в подпапку DVD той директории, в которую ты распаковал MSMG Toolkit.

Теперь запусти MSMG Toolkit с помощью файла Start.cmd из папки с утилитой и нажми на клавиатуре латинскую A, чтобы принять лицензионное соглашение, а затем клавишу Enter.

 

Извлекаем и монтируем образ

В стародавние времена дистрибутивы операционных систем от Microsoft упаковывались в образы Windows Image Format (WIM). Позже разработчики отказались от этого стандарта в пользу формата ESD с еще большей степенью сжатия, чтобы экономить дисковое пространство. К сожалению, большинство современных утилит не умеют работать с ESD, им нужен образ в традиционном WIM-формате.

Поэтому в качестве первого шага нам нужно извлечь из файла install.esd, хранящегося в папке sources, упакованный WIM-образ. В Windows за это отвечает консольная утилита dism, но ее использование подразумевает определенные неудобства: как минимум нужно хорошенько наморщить мозг и вспомнить принципы работы с командной строкой. Мы пойдем другим путем.

MSMG Toolkit использует собственную копию dism последней версии, избавив тебя от необходимости набирать длинные директивы в командной строке и ломать голову над тем, почему она все равно не работает. Чтобы сконвертировать install.esd в WIM, нажми клавишу 2. Утилита предложит разные варианты преобразования, тебе нужно выбрать Convert Install ESD image to WIM image, снова нажав клавишу 2.

Конвертация ESD в WIM с помощью MSMG
Конвертация ESD в WIM с помощью MSMG

Тулза прочитает содержимое ESD и выведет на экран список всех образов Windows, которые хранятся внутри ESD-архива.

Выбор нужного образа Windows из содержащихся в архиве
Выбор нужного образа Windows из содержащихся в архиве

Нажми на клавишу с цифрой, соответствующей тому образу Windows, с которым ты дальше будешь работать. Теперь дождись, пока утилита извлечет выбранный тобой образ из ESD-файла и экспортирует его в WIM, это займет некоторое время. Сконвертированный образ install.wim будет сохранен в той же папке sources, где раньше лежал исходный файл, который автоматически удаляется.

INFO

Постоянные читатели могут поинтересоваться, почему этот довольно простой метод извлечения WIM не был описан в предыдущей статье. Практика показала, что утилита Windows SIM по какой-то неизвестной науке причине плохо работает с образами, извлеченными с использованием MSMG.

Теперь извлеченный образ нужно смонтировать для дальнейшей работы. Нажми клавишу 1 (Source), а затем — еще раз 1 (Select source from folder). MSMG продемонстрирует список всех обнаруженных образов Windows. Нажми клавишу с цифрой, соответствующей нужной версии ОС. От предложения смонтировать загрузочный образ (Do you want to mount Windows Boot Inage?) и образ восстановления (Do you want to mount Windows Recovery Inage?) отказываемся, нажав клавишу N. Вскоре программа сообщит об успешном монтировании образа.

Образ успешно смонтирован
Образ успешно смонтирован

Теперь можно смело приступать к дальнейшим действиям.

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