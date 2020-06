Компания Honda сообщает, что ее компьютерные сети в Европе и Японии подверглись кибератаке. Инцидент повлиял на некоторые операции компании, включая работу производственных систем за пределами Японии.

Известно, что из-за атаки сотрудники столкнулись с трудностями при доступе к серверам, электронной почте и различным внутренним системам. Судя по сообщениям в Twitter компании, проблемы в работе испытывают Honda Customer Service и Honda Financial Services.

At this time Honda Customer Service and Honda Financial Services are experiencing technical difficulties and are unavailable. We are working to resolve the issue as quickly as possible. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience and understanding.