Журналисты издания ZDNet сообщают, что ИБ-исследователь Bank Security, специализирующийся на финансовых преступлениях, обнаружил на русскоязычном хакерском форуме список IP-адресов и учетных данных для 900 корпоративных серверов Pulse Secure VPN.

Журналисты и исследователи из компании KELA проверили подлинность данных, убедившись, что это не фейк. Выяснилось, что информация настоящая, и в список входят:

A well-known Russian-speaking Threat Actor shared details of over 1800 IPs vulnerable to the latest Pulse CVEs.



For each IP the actor shared many details including user & administrator clear-text credentials.



Big Banks and notable organizations are on the list.

🔥PATCH NOW!🔥 pic.twitter.com/QqyPBG17Mq