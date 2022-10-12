Специалисты Mullvad VPN обнаружили, что на Android трафик «утекает» за пределы VPN-туннелей, когда устройство подключается к сети Wi-Fi. Это происходит даже в том случае, если функции Block connections without VPN или Always-on VPN активны.

Фактически, за пределы VPN-туннелей утекает такая информация, как исходные IP-адреса, запросы DNS, трафик HTTPS и, вероятно, трафик NTP.

Хотя такое поведение в Android, по сути, является нормальным, мало кто знает об этой особенности ОС, из-за неточного описания функциональности VPN Lockdown в официальной документации.

Аналитики Mullvad VPN объясняют, что в настройках Android есть опция для блокировки сетевых подключений, если пользователь не использует VPN. Эта функция предназначена для предотвращения случайной утечки реального IP-адреса пользователя, если VPN-соединение прерывается или внезапно обрывается. Однако работе этой функции зачастую мешают особые случаи, к примеру, идентификация на порталах авторизации (например, Wi-Fi в отеле), и проверки, которые должны быть проверены, прежде чем пользователь сможет войти в систему, или при использовании функций разделенного туннелирования.

По этой причине Android «сливает» некоторые данные при подключении к новой сети Wi-Fi, независимо от того, включен ли параметр Block connections without VPN.

Специалисты сообщили о проблеме разработчикам Google и поинтересовались у них, можно ли как-то ее исправить, отказавшись от проверок подключения. К сожалению, в Google ответили, что исправить проблему не выйдет ​​по следующим причинам:

многие VPN полагаются на результаты таких проверок подключения;

проверки – это не единственные и далеко не самые рискованные исключения;

влияние на конфиденциальность пользователей минимально и даже незначительно, поскольку утекающая информации уже доступна в L2-соединениях.

Исследователи возражают, что трафик, утекающий за пределы VPN-подключения, содержит метаданные, которые могут использоваться для получения конфиденциальной информации, например, о расположении точек доступа Wi-Fi.

«За трафиком проверки подключений может следить и его может анализировать сторона, контролирующая сервер проверки подключений, а также любое другое лицо, наблюдающее за сетевым трафиком. Даже если сообщение не раскрывает ничего, кроме “подключено какое-то Android-устройство”, метаданные (включая исходный IP-адрес) можно использовать для получения дополнительной информации, особенно в сочетании с такими данными, как расположение точек доступа Wi-Fi», — указывают исследователи в блоге.

Эксперты Mullvad VPN убеждены, что даже если эти утечки не будут устранены, инженерам Google стоит хотя бы обновить документацию и объяснить, защита Block connections without VPN не распространяется на проверки подключений.