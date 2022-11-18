Компания Microsoft выпустила внеплановые патчи, призванные нормализовать работу аутентификации Kerberos, которая «сломалась» на корпоративных контроллерах домена после релиза ноябрьских исправлений.

Напомню, что протокол Kerberos уже давно заменил NTLM и стал протоколом аутентификации по умолчанию для устройств, подключенных к домену, во всех версиях Windows выше Windows 2000.

В это месяце, сразу после выхода ноябрьских обновлений, пользователи стали жаловаться на работу Kerberos «в ситуациях, когда вы установили параметры учетной записи на “Эта учетная запись поддерживает 256-битное шифрование Kerberos AES” или “Эта учетная запись поддерживает 128-битное шифрование Kerberos AES” (например, атрибут msDS-SupportedEncryptionTypes) в учетных записях пользователей в AD».

«После установки обновлений, выпущенных 8 ноября 2022 года или позже, на серверах Windows с ролью контроллера домена у вас могут возникнуть проблемы с аутентифкацией Kerberos, — пояснили в Microsoft. — При возникновении проблемы, вы можете получить ошибку Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Centerс идентификатором Event ID 14 в разделе System журнала событий на вашем контроллере домена», — предупреждали разработчики Microsoft.

Сообщалось, что проблемы могут проявляться в ходе следующих сценариев использования аутентификации Kerberos , но не ограничивается ими.

Вход пользователя домена может завершиться ошибкой. Это также может влиять на аутентификацию Active Directory Federation Services(AD FS).

Аутентификация может не работать при использовании Group Managed Service Accounts (gMSA)для таких служб, как Internet Information Services (IIS Web Server).

Подключения к удаленному рабочему столу с использованием пользователей домена могут не работать.

Возможны проблемы с получением доступа к общим папкам на рабочих станциях и файловым ресурсам на серверах.

Печать, требующая аутентификации пользователя домена, может завершаться с ошибкой.

Сегодня Microsoft выпустила экстренные патчи, которые администраторы должны установить на все контроллеры домена в уязвимых средах. Патчи должны устранить описанные выше проблемы.

Подчеркивается, что «не нужно устанавливать какие-либо обновления или вносить какие-либо изменения на другие серверы или клиентские устройства в вашей среде».

«Если вы использовали какие-либо обходные пути и иные способы для устранения проблемы, они больше не нужны, мы рекомендуем их удалить», — говорят в Microsoft.

Внеплановые патчи уже доступны через Microsoft Update Catalog и не будут распространяться посредством Windows Update. Были представлены следующие накопительные обновления для установки на контроллерах домена:

Windows Server 2022: KB5021656;

Windows Server 2019: KB5021655;

Windows Server 2016: KB5021654.

Также Microsoft также выпустила отдельные обновления, которые можно импортировать в Windows Server Update Services (WSUS) и Microsoft Endpoint Configuration Manager:

Windows Server 2012 R2: KB5021653;

Windows Server 2012: KB5021652;

Windows Server 2008 SP2: KB5021657.

Единственная платформа, для которой пока не готовы патчи, это Windows Server 2008 R2 SP1. Разработчики обещают, что обновление для этой версии станет доступно на следующей неделе.