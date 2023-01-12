Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) опубликовали доклад, в котором описали многочисленные проблемы безопасности в Threema, защищенном швейцарском мессенджере с оконечным шифрованием. Создатели Threema утверждают, что обнаруженные экспертами недостатки никогда не оказывали влияния на реальную работу приложения.

Threema — созданное в Швейцарии коммуникационное приложение, ориентированное на конфиденциальность и повышенную безопасность, которое применяется правительством страны, военными, а также более чем 10 млн пользователей и 7000 организаций по всему миру. Мессенджер позиционируется как альтернатива Signal и WhatsApp.

В своей работе ученые из ETH Zurich описывают сразу семь атак на протокол Threema, включая кражу приватных ключей, удаление сообщений, взлом аутентификации, спуфинг серверов и многое другое. Краткое описание обнаруженных проблем выглядит следующим образом:

Маскировка под другого пользователя через компрометацию эфемерного ключа . Злоумышленник может выдать себя за клиента на сервере, используя его эфемерный ключ. Хуже того, вместо того, чтобы использовать эфемерные ключи однократно, Threema, похоже, использовал их повторно.

. Злоумышленник может выдать себя за клиента на сервере, используя его эфемерный ключ. Хуже того, вместо того, чтобы использовать эфемерные ключи однократно, Threema, похоже, использовал их повторно. Подделка vouch box . Злоумышленник может обманом заставить пользователя отправить ему действительный vouch box, а затем использовать его, выдавая себя за клиента на сервере.

. Злоумышленник может обманом заставить пользователя отправить ему действительный vouch box, а затем использовать его, выдавая себя за клиента на сервере. Переупорядочивание и удаление сообщений . Вредоносный сервер может пересылать сообщения от одного пользователя другому в произвольном порядке или отказывать в доставке определенных сообщений, что равносильно удалению.

. Вредоносный сервер может пересылать сообщения от одного пользователя другому в произвольном порядке или отказывать в доставке определенных сообщений, что равносильно удалению. Replay- и reflection-атаки. В Android-версии Threema nonce БД сообщений не подлежит передаче, что открывает возможность replay- и reflection-атак для сообщений.

В Android-версии Threema nonce БД сообщений не подлежит передаче, что открывает возможность replay- и reflection-атак для сообщений. Атака Kompromat . Вредоносный сервер может обманом вынудить клиента использовать один и тот же ключ при общении с сервером во время начальной регистрации и при общении с другими пользователями по E2E-протоколу.

. Вредоносный сервер может обманом вынудить клиента использовать один и тот же ключ при общении с сервером во время начальной регистрации и при общении с другими пользователями по E2E-протоколу. Клонирование с помощью экспорта Threema ID . Атакующий может клонировать учетные записи других людей на своем устройстве, если жертва оставила свое устройство разблокированным и без присмотра.

. Атакующий может клонировать учетные записи других людей на своем устройстве, если жертва оставила свое устройство разблокированным и без присмотра. Side-channel сжатие. Уязвимость в шифровании Threema позволяет злоумышленникам извлекать приватный ключ пользователя, контролируя username жертвы и принудительно создавая несколько резервных копий на устройствах Android. Реализация атаки может занимать несколько часов.

Аналитики ETH Zurich сообщили обо всех обнаруженных проблемах разработчикам Threema еще в октябре 2022 года, предоставили им рекомендации по смягчению проблем, а также согласились не предавать уязвимости огласке до января 2023 года.

В итоге, 29 ноября 2022 года разработчики мессенджера перевели Threema на новый и более защищенный протокол связи Ibex. Когда же исследователи ETH Zurich обнародовали результаты свих исследований, разработчики опубликовали ответное заявление, в котором сообщили, что обнаруженные проблемы в целом малозначимы не никогда не оказывали фактического влияния на Threema. К тому же, уязвимый протокол, изученный исследователями, все равно более не используется, поэтому уязвимости названы интересными разве что с теоретической точки зрения.

Кроме того, в компании опровергают утверждения о том, что протокол Ibex был создан с учетом и на основе выводов исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, заявляя, что протокол находился в разработке более 1,5 лет. Якобы релиз Ibex просто совпал с раскрытием информации об узявимостях.

Исследователям не понравилось столь пренебрежительное отношение к их работе, и они парируют в Twitter, что новый протокол, конечно же, более безопасен, ведь старый им удалось взломать шестью разными способами, и это учли при создании Ibex.