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Если ты не знаешь, что такое YARA, и желаешь познакомиться с этим инструментом поближе, обязательно прочитай статью «Yara. Пишем правила, чтобы искать малварь и не только».
Четырехтактный двигатель
Как писать быстрые правила? Давай заглянем под капот YARA и посмотрим, как работает сканер. Каждое сканирование можно разложить на последовательность из четырех тактов. В качестве примера возьмем следующее правило YARА:
// Подключаемые модулиimport "math"rule example_php_webshell_rule{ // Метаданные meta: description = "Example php webshell rule" // Строки strings: $php_tag = "<?php" $input1 = "GET" $input2 = "POST" $payload = /assert[\t ]{0,100}\(/ // Условия condition: filesize < 20KB and $php_tag and $payload and any of ( $input* ) and math.entropy(500, filesize-500) >= 5}
Ну а теперь разберем каждый «такт» в деталях.
Такт 1. Пишем или берем из паблика правило
Это действие аналитик выполняет самостоятельно, вручную. Для поиска подстрок YARA использует алгоритм Ахо — Корасик. Сами подстроки носят название «атомы» (atoms). Максимальная длина атома достигает четырех байт.
Разберем атомы на примерах:
/abc.*cde/
В этой регулярке есть два атома:
abc и
cde. Каждый атом уникален и не содержит повторяющихся символов. Так как они имеют одинаковую длину в 3 байта, YARA будет использовать первый атом
abc.
/(one|two)three/
Тут доступны следующие атомы:
one,
two,
thre и
hree. По идее, мы можем искать
thre или
hree отдельно или для
one и
two. А как поведет себя YARA?
Она возьмет самый уникальный атом
thre, он приведет к меньшему количеству совпадений, чем
one и
two (они короче). Кроме того, он не содержит повторяющиеся символы
e, как в
hree. YARA оптимизирована так, чтобы выбрать лучшие атомы из каждой строки. Взглянем на опкоды:
{ 00 00 00 00 [1-4] 01 02 03 04 }
В этом случае YARA будет использовать атом
01 , потому что
00 встречается слишком часто.
{ 01 02 [1-4] 01 02 03 04 }
Атом
01 предпочтительнее атома
01 , потому что первый длиннее.
Важно, чтобы строки содержали «хорошие» атомы. Ниже показаны «плохие» строки: они содержат либо слишком короткие, либо неуникальные атомы:
{00 00 00 00 [1-2] FF FF [1-2] 00 00 00 00}{AB [1-2] 03 21 [1-2] 01 02}/a.*b//a(c|d)/
Худшие строки — это те, которые вообще не содержат атомов, например вот такие регулярки:
/\w.*\d//[0-9]+\n/
Использование регулярных выражений без явных атомов порождает плохие детектирующие правила, так как влечет за собой большие нагрузки на процессор при сканировании всей системы.
Атомы из нашего правила:
-
<;
?ph
-
GET;
-
POST;
-
sser(из
assert).
Атомы извлекаются из строк в правиле, затем YARA ищет их в процессе сканирования файлов. Если атом найден, то проверяется полностью вся строка.
Такт 2. Алгоритм (автомат) Ахо — Корасик
При запуске правила происходит поиск подстроки. Такты 2–4 будут выполняться для всех файлов. YARA ищет в каждом файле четыре атома из нашего правила, используя дерево префиксов, называемое автоматом Ахо — Корасик. Тот же принцип используется в grep. Любые совпадения передаются дальше в движок байт‑кода.
Такт 3. Движок байт-кода
Предположим, что во время сканирования появилось совпадение с
sser. В этом случае на следующем шаге YARA проверит, был ли перед
sser префикс
a и постфикс
t. Дальше начнется проверка регулярки
[\. Благодаря такой оптимизации YARA избегает сложных вычислений (в нашем случае регулярных выражений) и сначала выбирает уникальные подстроки для их детального изучения.
Такт 4. Условия
После выполнения всех сравнений с образцом в дело вступают условия. За проверку условия отвечают вычисления по короткой схеме, также известные как вычисления Маккарти.
Вычисления Маккарти — это принцип оптимизации вычислений, при котором второй логический оператор вычисляется только в том случае, если первого логического оператора недостаточно для определения значения выражения.
Рассмотрим простой пример.
// Условия condition: filesize < 20KB and $php_tag and $payload and any of ( $input* ) and math.entropy(500, filesize-500) >= 5
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