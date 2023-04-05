Содержание статьи
Существуют темы, о которых «Хакер» мог бы писать бесконечно и для которых постоянно не хватает рук. Давай пройдемся по ним и ты подумаешь, не готов ли взяться за что‑то из этого. Если вдруг появится идея — открывай почтовик и шли письмо на pismenny@glc.ru, а если предпочитаешь «Телеграм», то на @apismenny. Ответ гарантирован, хоть и не моментальный!
Напоминаю, что наши авторы получают за работу гонорары, помимо того, что читают «Хакер» бесплатно. Суммы варьируются в зависимости от темы и сложности материала.
Тема 1. Утилиты для взлома
Постоянные читатели наверняка помнят рубрику X-Tools, где мы делали обзоры новых хакерских утилит. В какой‑то момент кончились не то утилиты, не то авторы этой рубрики, и в итоге она куда‑то запропастилась. Возрождать ее мы не планируем, но сами руководства по хактулзам нужны как никогда — причем как по новым, так и по старым, хорошо известным. Со временем меняется и набор функций, и контекст, и многое другое. Вещь, о которой нужно помнить, берясь за такой текст: он не должен быть переводом справки к утилите. Гораздо интереснее показать тулзу в деле и рассказать о разных случаях, в которых она может пригодиться.
Тема 2. Трюки, автоматизация и DIY
Каждый уважающий себя гик и тем более сисадмин или безопасник непрерывно улучшает свой рабочий процесс. В ход идут разные средства автоматизации и тонкой настройки операционной системы. Мы бы хотели время от времени публиковать статьи, которые расскажут читателям о разных неочевидных ходах и полезных программах. Сюда же относится и всякое самоделие: если ты смастерил космический корабль из кофеварки и старого смартфона, из этого наверняка выйдет забойное чтиво!
Тема 3. Сравнение средств защиты
По сути, это обыкновенные тесты софта, но не любого, а для обеспечения безопасности — как личной, так и корпоративной. От десктопных антивирусов и файрволов до SIEM. Программы обязательно нужно пробовать самостоятельно, по возможности в условиях, приближенных к боевым. В качестве хорошего примера можно посмотреть наш цикл статей про бесплатные антивирусы.
Тема 4. Анализ приватности популярного софта
Разработчики программ часто наделяют свои творения незаметными функциями, которые не только не помогают пользователю, но и вредят ему, отправляя личные данные на какой‑нибудь левый сервер. Кто‑то должен обнаруживать эту активность и сообщать о ней. Взяв в руки TCPView или Wireshark, ты можешь стать тем самым героем, который выведет злодеев на чистую воду. В качестве примера можешь глянуть статью о том, как Windows 10 не отлипает от серверов Microsoft. Проверять, кстати, можно не только софт, но и любые умные устройства, до которых получится дотянуться.
Тема 5. Уязвимости и техники взлома с нуля
За все время существования «Хакера» мы неоднократно и на разные лады объясняли все основные техники атак. Но, как и в случае с утилитами, контекст постоянно меняется, и толковые, подробные и новые описания даже самых базовых вещей вроде подбора пароля или SQL-инъекций будут полезны новым читателям. Как сделать толково? Показывать всё на практике, давать примеры из реальных кейсов, не жалеть ссылок на дополнительные материалы.
Тема 6. Кодинг
В рубрику «Кодинг» сейчас нужно несколько форматов. Первый — циклы в духе наших статей «Python с нуля», но по другим языкам. В первую очередь — Java, JavaScript и Go. Это материалы для абсолютнейших новичков. Второй нужный формат — техники написания хактулз: скреперов, снифферов, фаззеров и прочей хакерской веселухи. Третий — «кодинг для профи»: профессиональные советы о том, как писать оптимальный, более защищенный и легко поддерживаемый код на одном из популярных языков.
Тема 7. Заработок в интернете
Множество людей зарабатывает деньги изощренными способами, которые, с одной стороны, не найдешь в классификаторе профессий, с другой — не относятся к криминалу и в худшем случае нарушают какое‑нибудь пользовательское соглашение. Сбор данных с сайтов, которые от этого защищены, накрутка рейтингов, массовое создание аккаунтов и прочее в таком духе, а также предоставление сопутствующих товаров и услуг. Обо всем этом можно интересно рассказать, имея личный опыт или достаточно знакомств в этой области. Интересны как практические статьи, так и рассказы об индустрии: что сколько стоит, где продается, какие есть неочевидные моменты.
Напутствие
Обычно человек, читавший «Хакер», уже неплохо представляет себе, как выглядят наши статьи. Но на всякий случай напомню: мы стараемся писать живым языком, без зауми; общаемся с читателем на ты и используем те слова, которыми обсуждали бы те же темы между собой. Юмор и хорошее настроение всегда приветствуются!
Но не буду повторяться — советы о том, как писать, я уже давал в одном из прошлых выпусков колонки. Читай, вдохновляйся и дай знать мне или кому‑то из редакторов, когда придумаешь подходящую тему.