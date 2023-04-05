Ес­ли ты чита­ешь «Хакер» регуляр­но, то навер­няка уже встре­чал мно­гочис­ленные при­зывы редак­ции написать нам статью. Ведь боль­шую часть наших матери­алов пишут не какие‑то спе­циаль­но обу­чен­ные люди, а прос­тые айтиш­ники, хакеры и безопас­ники. Редак­торы же толь­ко помога­ют довес­ти текст до ума и нем­ножко оли­тера­турить. И вот у меня воз­никла новая идея, как мотиви­ровать потен­циаль­ных авто­ров: рас­ска­зать, какие статьи нам нуж­ны в пер­вую оче­редь.

Су­щес­тву­ют темы, о которых «Хакер» мог бы писать бес­конеч­но и для которых пос­тоян­но не хва­тает рук. Давай прой­дем­ся по ним и ты подума­ешь, не готов ли взять­ся за что‑то из это­го. Если вдруг появит­ся идея — откры­вай поч­товик и шли пись­мо на pismenny@glc.ru, а если пред­почита­ешь «Телег­рам», то на @apismenny. Ответ гаран­тирован, хоть и не момен­таль­ный!

На­поми­наю, что наши авто­ры получа­ют за работу гонора­ры, помимо того, что чита­ют «Хакер» бес­плат­но. Сум­мы варь­иру­ются в зависи­мос­ти от темы и слож­ности матери­ала.

Тема 1. Утилиты для взлома

Пос­тоян­ные читате­ли навер­няка пом­нят руб­рику X-Tools, где мы делали обзо­ры новых хакер­ских ути­лит. В какой‑то момент кон­чились не то ути­литы, не то авто­ры этой руб­рики, и в ито­ге она куда‑то зап­ропас­тилась. Воз­рождать ее мы не пла­ниру­ем, но сами руководс­тва по хак­тулзам нуж­ны как никог­да — при­чем как по новым, так и по ста­рым, хорошо извес­тным. Со вре­менем меня­ется и набор фун­кций, и кон­текст, и мно­гое дру­гое. Вещь, о которой нуж­но пом­нить, берясь за такой текст: он не дол­жен быть перево­дом справ­ки к ути­лите. Гораз­до инте­рес­нее показать тул­зу в деле и рас­ска­зать о раз­ных слу­чаях, в которых она может при­годить­ся.

Тема 2. Трюки, автоматизация и DIY

Каж­дый ува­жающий себя гик и тем более сисад­мин или безопас­ник неп­рерыв­но улуч­шает свой рабочий про­цесс. В ход идут раз­ные средс­тва авто­мати­зации и тон­кой нас­трой­ки опе­раци­онной сис­темы. Мы бы хотели вре­мя от вре­мени пуб­ликовать статьи, которые рас­ска­жут читате­лям о раз­ных неоче­вид­ных ходах и полез­ных прог­раммах. Сюда же отно­сит­ся и вся­кое самоде­лие: если ты смас­терил кос­мичес­кий корабль из кофевар­ки и ста­рого смар­тфо­на, из это­го навер­няка вый­дет забой­ное чти­во!

Тема 3. Сравнение средств защиты

По сути, это обык­новен­ные тес­ты соф­та, но не любого, а для обес­печения безопас­ности — как лич­ной, так и кор­поратив­ной. От дес­ктоп­ных анти­виру­сов и фай­рво­лов до SIEM. Прог­раммы обя­затель­но нуж­но про­бовать самос­тоятель­но, по воз­можнос­ти в усло­виях, приб­лижен­ных к боевым. В качес­тве хороше­го при­мера мож­но пос­мотреть наш цикл ста­тей про бес­плат­ные анти­виру­сы.

Тема 4. Анализ приватности популярного софта

Раз­работ­чики прог­рамм час­то наделя­ют свои тво­рения незамет­ными фун­кци­ями, которые не толь­ко не помога­ют поль­зовате­лю, но и вре­дят ему, отправ­ляя лич­ные дан­ные на какой‑нибудь левый сер­вер. Кто‑то дол­жен обна­ружи­вать эту активность и сооб­щать о ней. Взяв в руки TCPView или Wireshark, ты можешь стать тем самым геро­ем, который выведет зло­деев на чис­тую воду. В качес­тве при­мера можешь гля­нуть статью о том, как Windows 10 не отли­пает от сер­веров Microsoft. Про­верять, кста­ти, мож­но не толь­ко софт, но и любые умные устрой­ства, до которых получит­ся дотянуть­ся.

Тема 5. Уязвимости и техники взлома с нуля

За все вре­мя сущес­тво­вания «Хакера» мы неод­нократ­но и на раз­ные лады объ­ясня­ли все основные тех­ники атак. Но, как и в слу­чае с ути­лита­ми, кон­текст пос­тоян­но меня­ется, и тол­ковые, под­робные и новые опи­сания даже самых базовых вещей вро­де под­бора пароля или SQL-инъ­екций будут полез­ны новым читате­лям. Как сде­лать тол­ково? Показы­вать всё на прак­тике, давать при­меры из реаль­ных кей­сов, не жалеть ссы­лок на допол­нитель­ные матери­алы.

Тема 6. Кодинг

В руб­рику «Кодинг» сей­час нуж­но нес­коль­ко фор­матов. Пер­вый — цик­лы в духе наших ста­тей «Python с нуля», но по дру­гим язы­кам. В пер­вую оче­редь — Java, JavaScript и Go. Это матери­алы для абсо­лют­ней­ших нович­ков. Вто­рой нуж­ный фор­мат — тех­ники написа­ния хак­тулз: скре­перов, сниф­феров, фаз­зеров и про­чей хакер­ской веселу­хи. Тре­тий — «кодинг для про­фи»: про­фес­сиональ­ные советы о том, как писать опти­маль­ный, более защищен­ный и лег­ко под­держи­ваемый код на одном из популяр­ных язы­ков.

Тема 7. Заработок в интернете

Мно­жес­тво людей зараба­тыва­ет день­ги изощ­ренны­ми спо­соба­ми, которые, с одной сто­роны, не най­дешь в клас­сифика­торе про­фес­сий, с дру­гой — не отно­сят­ся к кри­мина­лу и в худ­шем слу­чае наруша­ют какое‑нибудь поль­зователь­ское сог­лашение. Сбор дан­ных с сай­тов, которые от это­го защище­ны, нак­рутка рей­тин­гов, мас­совое соз­дание акка­унтов и про­чее в таком духе, а так­же пре­дос­тавле­ние сопутс­тву­ющих товаров и услуг. Обо всем этом мож­но инте­рес­но рас­ска­зать, имея лич­ный опыт или дос­таточ­но зна­комств в этой области. Инте­рес­ны как прак­тичес­кие статьи, так и рас­ска­зы об индус­трии: что сколь­ко сто­ит, где про­дает­ся, какие есть неоче­вид­ные момен­ты.

Напутствие

Обыч­но человек, читав­ший «Хакер», уже неп­лохо пред­став­ляет себе, как выг­лядят наши статьи. Но на вся­кий слу­чай напом­ню: мы ста­раем­ся писать живым язы­ком, без зауми; обща­емся с читате­лем на ты и исполь­зуем те сло­ва, которы­ми обсужда­ли бы те же темы меж­ду собой. Юмор и хорошее нас­тро­ение всег­да при­ветс­тву­ются!

Но не буду пов­торять­ся — со­веты о том, как писать, я уже давал в одном из прош­лых выпус­ков колон­ки. Читай, вдох­новляй­ся и дай знать мне или кому‑то из редак­торов, ког­да при­дума­ешь под­ходящую тему.