sudo find / root / home -type f -o -name \ * .jpg -o -name \ * .doc -o -name \ * .xls -o -name \ * .csv -o -name \ * .odt -o -name \ * .ppt -o -name \ * . pptx -o -name \ * .ods -o -name \ * .odp -o -name \ * . mbox -o -name \ * . eml 2> / dev/ null > > interes_ files_ info