Псс, бра­ток... слы­шал, что вин­да уже всё? Все поваль­но перехо­дят на сво­бод­ное ПО, иног­да даже оте­чес­твен­ное. Ты безопас­ник, так что иди обес­печивай безопас­ность. И вот тебе кейс: комп с «Линук­сом» и инци­дент. Или инци­ден­та не было, а про­верить, что все чис­то, надо. Зна­ешь, что делать? Если нет, сей­час рас­ска­жем. А если зна­ешь, все рав­но пог­ляди! Мы соб­рали рецеп­ты на все слу­чаи жиз­ни, а в кон­це статьи поделим­ся под­боркой полез­ных инс­тру­мен­тов.

Имен­но здесь начина­ется наша исто­рия. По усло­виям задачи рас­смат­рива­ются дис­три­бути­вы Linux на осно­ве Debian: Kali, Astra и про­чие. Нуж­но соб­рать информа­цию о хос­те, поль­зователь­ской активнос­ти, иные арте­фак­ты, которые могут при­годить­ся для ана­лиза любой по­ту сто­рон­ней активнос­ти. Очень желатель­но собирать все дан­ные авто­мати­чес­ки, без исполь­зования кучи пакетов с зависи­мос­тями. Веро­ятно, ты дума­ешь, что при­дет­ся вруч­ную вби­вать все коман­ды в тер­минал, делать себе чек‑лист... Но зачем? Напишем скрип­тец на Bash и будем носить его на флеш­ке!

Ты можешь соб­рать свой скрипт из при­веден­ных команд, как из конс­трук­тора. Или же вос­при­нимай этот матери­ал как шпар­галку по Linux для юно­го безопас­ника. Разуме­ется, все коман­ды ты можешь опро­бовать в тер­минале, все они толь­ко собира­ют и отоб­ража­ют информа­цию, ничего не меняя в сис­теме.

Пред­варитель­но отформа­тируй флеш­ку в NTFS, если ты будешь потом общать­ся с Windows, или в ext4, если нет. Соз­дадим фай­лик ifrit. sh (incident forensic response in terminal) и вне­сем в него пре­амбу­лу. Скрипт будет фик­сировать вре­мя запус­ка и соз­даст дирек­торию для сбо­ра фай­лов (арте­фак­тов) с машины и наших логов. Называть­ся она будет так:

< имя_хоста> _< юзер> _<дата и время>

В кон­це основной час­ти соз­даем в этой пап­ке под­каталог для будущих арте­фак­тов и раз­реша­ем его копиро­вать, затем счи­таем зат­рачен­ное вре­мя и откры­ваем пап­ку в фай­ловом менед­жере. Все свои дей­ствия будем писать в общий лог.

#!/ bin/ bash # IFRIT. Stands for: Incident Forensic Response In Terminal =) # Использование: chmod a+x ./ ifrit. sh & & ./ ifrit. sh # Фиксируем текущую дату start = ` date +%s ` # Проверка, что мы root [ [ $UID == 0 || $EUID == 0 ] ] || ( echo "Current user: " # «Без root будет бедная форензика» echo $( id -u -n ) ) echo "Наш sudo-юзер: " echo $SUDO_USER # Делаем директорию для сохранения всех результатов ( если не указан аргумент скрипта) if [ -z $1 ] ; then part1 = $( hostname ) # Имя хоста echo "Наш хост: $part1 " time_stamp = $( date +%Y-%m-%d-%H. %M. %S ) # Берем дату и время curruser = $( whoami ) # Текущий юзер saveto = ". / ${ part1 } _ ${ curruser } _ $time_stamp " # Имя директории else saveto = $1 fi # Создаем директорию и переходим в нее mkdir -pv $saveto cd $saveto # Создаем вложенную директорию для триаж-файлов mkdir -p . / artifacts # Начинаем писать лог в файл { <основной код проверок> # Пример команды в формате: # < команда> > > < тематический файл> # Сведения о релизе ОС, например из файла os-release # Аналоги: cat / usr/ lib/ os-release или lsb_release cat / etc/ * release # Список всех запущенных процессов — вывод в тематический файл test ps aux > > test ... # Завершающая часть после выполнения необходимых команд # Для выходной директории даем права всем на чтение и удаление chmod -R ugo+rwx ./.. / $saveto end = ` date +%s ` echo ENDED! Execution time : ` expr $end - $start ` seconds. echo "Проверяй директорию ${ saveto } !" # Открываем директорию в файловом менеджере — работает не во всех дистрибутивах. В Astra также можно использовать команду fly-fm xdg- open . } |& tee . / console_ log # Наш лог-файл

По­доб­ные скрип­ты обыч­но либо пишут всё в один общий лог или в мно­жес­тво малень­ких фай­лов, либо пыта­ются как‑то сис­темати­зиро­вать свой вывод, раз­мещая рядом архи­вец с соч­ными дан­ными. Мы выберем пос­ледний вари­ант, но об этом даль­ше.

В лис­тингах мы ука­зыва­ем толь­ко коман­ду, для эко­номии пишем в ком­мента­рии, что она дела­ет, а ее резуль­тат выводим в один из темати­чес­ких фай­лов, нап­ример >> case1. log (тоже опус­каем эту часть в лис­тингах). В реаль­ном скрип­те рекомен­дуем каж­дую коман­ду соп­ровож­дать выводом ее наз­вания и соп­роводи­тель­ной информа­ции, что­бы было понят­но, что про­исхо­дит:

# Выводим текущий этап в консоль echo "Название модуля" # Выводим текущий этап в профильный лог echo "Название модуля" > > <тематический файл> # Выводим результат работы команды в профильный лог < выполняемая команда> > > <тематический файл> # Вставляем пустую строку в файл для удобочитаемости и разделения результатов отдельных команд echo -e " \ n " > > <тематический файл>

Сбор данных о хосте

Для начала зафик­сиру­ем базовую информа­цию о хос­те и ОС и запишем в файл host_info . Вдруг машин мно­го и в будущем нуж­но будет их раз­личать. Скрипт сто­ит запус­кать от рута для мак­сималь­но под­робно­го вывода команд. Там, где это абсо­лют­но необ­ходимо, мы будем начинать коман­ду с sudo .

# Начинаем писать файл host_info. Далее вывод каждой команды здесь подразумевает в конце добавление "> > host_info", для краткости опустим это echo -n > host_ info date # Фиксируем текущую дату и время hostname # Пишем имя хоста who am i # и юзера, от имени которого запустили скрипт ip addr # Информация о текущем IP-адресе uname -a # На каких ОС и ядре мы находимся # Получим список живых пользователей. Зачастую мы хотим просто посмотреть реальных пользователей, у которых есть каталоги, чтобы в них порыться. Запишем имена в переменную для последующей эксплуатации ls / home # Исключаем папку lost+found users = ` ls / home -I lost * ` echo $users # Раскомментируй следующую строчку, чтобы сделать паузу и что-нибудь скушать. Затем нажми Enter, чтобы продолжить # read -p "Press [ Enter] key to continue fetch... "

Ба­зовая информа­ция об активнос­ти — вклю­чении, вык­лючении, уров­не заряда батареи ноут­бука (вдруг при­годит­ся). Как‑то раз машину впер­вые вклю­чили спе­циаль­но для меня впер­вые за пять лет.

# Текущее время работы системы, количество залогиненных пользователей, средняя загрузка системы за 1, 5 и 15 мин uptime # Список последних входов в систему с указанием даты (/ var/ log/ lastlog) lastlog # Список последних залогиненных юзеров (/ var/ log/ wtmp), их сессий, ребутов и включений и выключений last -Faiwx # Информация о текущей учетной записи и ее членстве в группах id for name in $( ls / home ) # ... и обо всех остальных # Здесь же можно использовать и нашу переменную $users do id $name done # Проверимся на руткиты, иногда помогает chkrootkit 2> / dev/ null # Здесь можно встретить информацию в виде dat-файлов о состоянии батареи ноутбука, включая процент зарядки, расход и состояние отключения батарейки и ее заряда cat / var/ lib/ upower/ * 2> / dev/ null

Кейс 1. Кто косячит?

Кто‑то из поль­зовате­лей занима­ется непот­ребс­тва­ми на работе. То Steam уста­новит, то в ЖЖ напишет трак­тат. Поп­робу­ем его опре­делить сво­ими силами.

Шаг 1. Копаемся в файловой системе

Нуж­но спер­ва пос­мотреть активность в стан­дар­тных поль­зователь­ских дирек­тори­ях. Это самый быс­трый и прос­той спо­соб най­ти тех, кто не уби­рает за собой. Здесь мы дела­ем поиск сра­зу для всех домаш­них катало­гов, что тре­бует при­виле­гий супер­поль­зовате­ля. Если ты про­веря­ешь толь­ко одно­го текуще­го юзе­ра, вмес­то / home/ * в коман­дах ниже можешь написать ~/ .

# В этих каталогах можно поискать последние пользовательские документы и файлы, что позволит узнать, какие документы открывал пользователь и что качал из интернета sudo ls -la / home/ * / Downloads/ 2> / dev/ null sudo ls -la / home/ * / Загрузки/ 2> / dev/ null sudo ls -la / home/ * / Documents/ 2> / dev/ null sudo ls -la / home/ * / Документы/ 2> / dev/ null sudo ls -la / home/ * / Desktop/ 2> / dev/ null sudo ls -la / home/ * / Рабочий \ стол/ 2> / dev/ null # Составляем список файлов в корзине sudo ls -laR / home/ * / . local/ share/ Trash/ files 2> / dev/ null # Для рута тоже на всякий случай sudo ls -laR / root/ . local/ share/ Trash/ files 2> / dev/ null # Кешированные изображения могут помочь понять, какие программы использовались sudo ls -la / home/ * / . thumbnails/

В резуль­тате ты можешь най­ти приз­наки ска­чива­ния фай­лов, докумен­тов, при­ложе­ний. В кор­зине могут остать­ся уда­лен­ные серии сери­алов или еще что‑то в этом духе.

По­лез­но быва­ет про­шер­стить катало­ги на наличие фай­лов с иско­мым кон­тентом или тер­мином. Нап­ример, поп­робу­ем поис­кать все фай­лы с упо­мина­нием сло­ва «тер­менвокс» (пред­положим, юзер писал чер­новик в тек­сто­вом фай­ле перед пуб­ликаци­ей в ЖЖ) и выведем по две строч­ки свер­ху и сни­зу от него для понима­ния кон­тек­ста упот­ребле­ния.

# Ищем в домашних пользовательских папках grep -A2 -B2 -rn 'терменвокс' --exclude = "*ifrit. sh" --exclude-dir = $saveto / home/ * 2> / dev/ null > > ioc_ word_ info

Мож­но поис­кать все фай­лы с инте­ресу­ющим нас рас­ширени­ем. Одна­ко эта коман­да может выпол­нять­ся очень дол­го.

sudo find / root / home -type f -o -name \ * .jpg -o -name \ * .doc -o -name \ * .xls -o -name \ * .csv -o -name \ * .odt -o -name \ * .ppt -o -name \ * . pptx -o -name \ * .ods -o -name \ * .odp -o -name \ * . mbox -o -name \ * . eml 2> / dev/ null > > interes_ files_ info

По­лез­но пос­тро­ить тай­млайн фай­лов в домаш­них катало­гах с датами изме­нения и сох­ранить его в CSV. Тай­млайн может помочь впос­ледс­твии понять, в какой момент что‑то пош­ло не так, какие фай­лы, ког­да и где соз­давались.

echo "[ BUILDING SACRED TIMELINE!] " echo -n > > timeline_ file echo "file_location_and_name, date_last_Accessed, date_last_Modified, date_last_status_Change, owner_Username, owner_Groupname, sym_permissions, file_size_in_bytes, num_permissions" > > timeline_ file echo -n > > timeline_ file sudo find / home / root -type f -printf "%p, %A+, %T+, %C+, %u, %g, %M, %s, %m \ n " 2> / dev/ null > > timeline_ file #

Шаг 2. Приложения

Те­перь пос­мотрим на спис­ки при­ложе­ний. Для начала гля­нем, что у нас вооб­ще уста­нов­лено в сис­теме помимо стан­дар­тных вещей. Сле­дует про­верить, какие бра­узе­ры, мес­сен­дже­ры и поч­товые сер­веры исполь­зуют­ся, — вдруг через них совер­шались недоб­рые дела? Это в будущем может при­годить­ся ана­лити­кам при рас­сле­дова­нии инци­ден­та.