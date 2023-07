Вчера на страницах «Хакера» вышло интервью с одним из авторов «хакерского тамагочи» Flipper Zero, Павлом Жовнером. В интервью Павел подтвердил, что работа над вторым и более продвинутым вариантом хакерского мультитула, Flipper One, уже ведется.

В 2020 году, еще до старта рекордного Kickstarter (в ходе которого в итоге было собрано почти 5 млн долларов), Flipper Zero был анонсирован как младшая модель в линейке пентестерских инструментов.

Тогда Павел Жовнер рассказывал на «Хабре», что Flipper Zero будет более легковесной и компактной версией, построенной на STM32 и ориентированной на «пентест систем контроля доступа, радио и пультов». Тогда как старшая модель, Flipper One, планировалась как более продвинутая версия для атак на проводные и беспроводные сети. One должен был обладать всей функциональность Zero, а также иметь отдельный ARM-компьютер с Kali Linuх на борту.

К сожалению, с тех пор новостей о Flipper One практически не было. Судя по сообщениям на Reddit (1, 2), пользователи уже начали забывать, что One вообще был анонсирован, и сомневались, что этот инструмент увидит свет. А когда-то предполагалось, что One будет таким:

Однако в опубликованном вчера интервью Павел Жовнер рассказал Дане Шеповалову, что продвинутую версию мультитула рано списывать со счетов, так как активная работа над Flipper One уже ведется.

«Мы сей­час работа­ем над Flipper One, но пока не сов­сем понима­ем, каким он дол­жен быть. Мы хотим вооб­ще жир­ный ком­байн с FPGA и SDR, в котором все про­токо­лы мож­но будет опре­делить прог­рам­мно, но пока есть сом­нения, будут ли покупать устрой­ство за 300–500 дол­ларов. Так что про­ект в активном R&D, но пока нет понима­ния по важ­ным час­тям. Нап­ример, не выб­рали модуль Wi-Fi, потому что все сущес­тву­ющие чипы, при­год­ные для атак, уже уста­рели. Воз­можно, при­дет­ся спон­сировать раз­работ­ку сво­его драй­вера. В общем, уви­дим», — сообщил Жовнер.

В конце июня издание TechCrunch писало, что в 2022 году разработчикам Flipper One уда­лось реали­зовать устрой­ства на общую сум­му 25 000 000 дол­ларов, а в текущем 2023 году ком­пания и вов­се пла­ниру­ет выручить 80 000 000 долларов за свои гад­жеты.

Хо­тя в ком­пании не сооб­щали, сколь­ко имен­но устрой­ств было про­дано на текущий момент, журналисты под­счи­тали, что речь идет при­мер­но о 300 000 Flipper Zero, так как один девайс сто­ит 169 дол­ларов.

В интервью Павел рассказал, что в настоящее время компания про­изво­дит око­ло 40 000 устрой­ств в месяц и продает примерно столько же или чуть меньше. По его словам, продажи хотелось бы увеличить (возможно, нарас­тив про­изводс­тво). И хотя TechCrunch писал, что в текущем году Flipper собираются продать на 80 млн дол­ларов, Павел надеется, что получится выйти на 100 млн.