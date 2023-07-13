Xakep #289. Взлом в воздухе
Вчера на страницах «Хакера» вышло интервью с одним из авторов «хакерского тамагочи» Flipper Zero, Павлом Жовнером. В интервью Павел подтвердил, что работа над вторым и более продвинутым вариантом хакерского мультитула, Flipper One, уже ведется.
В 2020 году, еще до старта рекордного Kickstarter (в ходе которого в итоге было собрано почти 5 млн долларов), Flipper Zero был анонсирован как младшая модель в линейке пентестерских инструментов.
Тогда Павел Жовнер рассказывал на «Хабре», что Flipper Zero будет более легковесной и компактной версией, построенной на STM32 и ориентированной на «пентест систем контроля доступа, радио и пультов». Тогда как старшая модель, Flipper One, планировалась как более продвинутая версия для атак на проводные и беспроводные сети. One должен был обладать всей функциональность Zero, а также иметь отдельный ARM-компьютер с Kali Linuх на борту.
К сожалению, с тех пор новостей о Flipper One практически не было. Судя по сообщениям на Reddit (1, 2), пользователи уже начали забывать, что One вообще был анонсирован, и сомневались, что этот инструмент увидит свет. А когда-то предполагалось, что One будет таким:
Однако в опубликованном вчера интервью Павел Жовнер рассказал Дане Шеповалову, что продвинутую версию мультитула рано списывать со счетов, так как активная работа над Flipper One уже ведется.
«Мы сейчас работаем над Flipper One, но пока не совсем понимаем, каким он должен быть. Мы хотим вообще жирный комбайн с FPGA и SDR, в котором все протоколы можно будет определить программно, но пока есть сомнения, будут ли покупать устройство за 300–500 долларов.
Так что проект в активном R&D, но пока нет понимания по важным частям. Например, не выбрали модуль Wi-Fi, потому что все существующие чипы, пригодные для атак, уже устарели. Возможно, придется спонсировать разработку своего драйвера. В общем, увидим», — сообщил Жовнер.
В конце июня издание TechCrunch писало, что в 2022 году разработчикам Flipper One удалось реализовать устройства на общую сумму 25 000 000 долларов, а в текущем 2023 году компания и вовсе планирует выручить 80 000 000 долларов за свои гаджеты.
Хотя в компании не сообщали, сколько именно устройств было продано на текущий момент, журналисты подсчитали, что речь идет примерно о 300 000 Flipper Zero, так как один девайс стоит 169 долларов.
В интервью Павел рассказал, что в настоящее время компания производит около 40 000 устройств в месяц и продает примерно столько же или чуть меньше. По его словам, продажи хотелось бы увеличить (возможно, нарастив производство). И хотя TechCrunch писал, что в текущем году Flipper собираются продать на 80 млн долларов, Павел надеется, что получится выйти на 100 млн.