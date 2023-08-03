Хакеры используют фейковое Android-приложение Safe Chat для заражения устройств шпионским ПО, которое ворует журналы вызовов, текстовые сообщения и данные о местоположении. Кроме этого малварь похищает данные из Telegram, Signal, WhatsApp, Viber и так далее.

Специалисты Cyfirma считают, что новый вредонос представляет собой вариант малвари Coverlm, и за этими атаками стоит индийская хакерская группа Bahamut. В последнее время эта группа проводит свои атаки через целевые фишинговые сообщения в WhatsApp, отправляя вредоносную полезную нагрузку жертве напрямую (жертв уговаривают установить другой мессенджер, чтобы перевести разговор на более безопасную платформу).

Также исследователи отмечают сходство этой кампании, нацеленной на пользователей из Южной Азии, с атаками другой индийской группы, DoNot (APT-C-35), которая ранее проникала в магазин Google Play, так же используя фиктивные чат-приложения, действующие как шпионское ПО.

Интерфейс Safe Chat похож на настоящий мессенджер, а также жертве предлагается пройти процесс регистрации, который выглядит весьма убедительно и служит отличным прикрытием для спайвари.

Одним из важнейших шагов такой атаки является получение разрешения на использование Accessibility Services, что впоследствии применяется для автоматического предоставления шпионскому ПО дополнительных прав. Эти дополнительные права в итоге позволяют малвари получить доступ к списку контактов жертвы, SMS, журналам вызовов, внешнему хранилищу устройства, а также точным данным о местоположении.

«Один фрагмент из файла манифеста показывает, что злоумышленник разработал приложение для взаимодействия с другими уже установленными мессенджерами, — говорят исследователи. — Взаимодействие будет происходить с использованием намерений (intents): разрешение OPEN_DOCUMENT_TREE будет выбирать определенные каталоги и получать доступ к приложениям, упомянутым в intent».

В Cyfirma сообщают, что у компании достаточно доказательств, чтобы связать Bahamut с индийским властями. Кроме того, использование Bahamut и DoNot одного и того же удостоверяющего центра, схожие методы кражи данных, сходство в выборе жертв и использование приложений Android для заражения целей, указывают либо на тесное сотрудничество между этими группами, либо предполагают, что Bahamut и DoNot – это практически одно и то же.