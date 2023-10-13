Мно­гие зна­ют, как соз­дать шелл‑код для обыч­ных машин с архи­тек­турой x86. Про это написа­на куча ману­алов, ста­тей и книг, но мно­гие сов­ремен­ные девай­сы, вклю­чая смар­тфо­ны и роуте­ры, исполь­зуют про­цес­соры ARM. Я соб­рал всю необ­ходимую информа­цию для под­готов­ки стен­да, написа­ния и инъ­екции шелл‑кода для устрой­ств на ARM.

warning Все про­демонс­три­рован­ные методы при­веде­ны в озна­коми­тель­ных и учеб­ных целях. Ни редак­ция, ни автор статьи не несут ответс­твен­ности за прак­тичес­кое исполь­зование этих тех­ник.

ARM (Advanced RISC Machine) — это 32-бит­ная архи­тек­тура, раз­работан­ная ком­пани­ей Acorn Computers Ltd в 1983 году. Про­цес­соры ARM име­ют 32-раз­рядные регис­тры, но из них толь­ко 16 дос­тупны прог­раммис­ту. Эти­ми 16 так называ­емы­ми видимы­ми регис­тра­ми мож­но манипу­лиро­вать с помощью набора инс­трук­ций.

Они делят­ся на регис­тры обще­го наз­начения и спе­циали­зиро­ван­ные. К пер­вым отно­сят­ся регис­тры от R0 до R10 , к спе­циали­зиро­ван­ным — сле­дующие:

R11 — frame pointer (FP);

— frame pointer (FP); R12 — intra-procedure (IP);

— intra-procedure (IP); R13 — ука­затель на стек (stack pointer, SP);

— ука­затель на стек (stack pointer, SP); R14 — свя­зующий регистр (link register, LR);

— свя­зующий регистр (link register, LR); R15 — счет­чик (program counter, PC). Гру­бо говоря, EIP/RIP.

Об ARM мож­но почитать на сай­те, пос­вящен­ном этим про­цес­сорам, или в Ви­кипе­дии. Так­же име­ются пуб­ликации об AArch64. Про ассем­блер под ARM советую сле­дующие кни­ги:

Создание виртуальной машины в QEMU

QEMU — это эму­лятор раз­личных про­цес­сорных архи­тек­тур. Как пра­вило, он исполь­зует­ся для эму­ляции целого компь­юте­ра (то есть для запус­ка вир­туаль­ной машины), одна­ко для отладки одной прог­раммы это необя­затель­но. В Linux мож­но исполь­зовать эму­ляцию QEMU User-Mode, имен­но этот спо­соб и будет рас­смот­рен пер­вым.

На­ша конеч­ная цель — запус­кать ском­пилиро­ван­ные прог­раммы для ARM 64-bit. Для начала необ­ходимо уста­новить сам пакет эму­лято­ра:

sudo apt- get update sudo apt- get install qemu qemu- user qemu- user- static

Для AArch64 уста­нав­лива­ем сле­дующие ком­понен­ты:

sudo apt install gcc- arm- linux- gnueabihf binutils- arm- linux- gnueabihf binutils- arm- linux- gnueabihf- dbg sudo apt install gcc- aarch64- linux- gnu binutils- aarch64- linux- gnu binutils- aarch64- linux- gnu- dbg

Что­бы эму­лиро­вать про­цес­сор типа ARM64, необ­ходимо соз­дать две дирек­тории — deb11_inst и deb11_start : mkdir deb11_inst deb11_start . Затем перей­ти в deb11_inst и ска­чать два фай­ла — installer-linux и installer-initrd. gz .

Для это­го исполь­зуем сле­дующие коман­ды:

wget -O installer- linux http:/ / http. us. debian. org/ debian/ dists/ bullseye/ main/ installer- arm64/ current/ images/ netboot/ debian- installer/ arm64/ linux wget -O installer- initrd. gz http:/ / http. us. debian. org/ debian/ dists/ bullseye/ main/ installer- arm64/ current/ images/ netboot/ debian- installer/ arm64/ initrd. gz

Даль­ше соз­даем диск для уста­нов­ки на него сис­темы:

qemu- img create -f raw hda. img 20G

Соз­даем файл instDebARM64. sh , в него необ­ходимо записать сле­дующий скрипт:

#!/ bin/ bash qemu- system- aarch64 -M virt -m 2G -cpu cortex- a53 -smp 2 \ -kernel installer- linux \ -initrd installer- initrd. gz \ -drive if = none, file = hda. img, format = raw, id = hd \ -device virtio- blk- pci, drive = hd \ -netdev user, id = mynet \ -device virtio- net- pci, netdev = mynet \ -display gtk, gl = on \ -device virtio- gpu- pci \ -no-reboot \ -device qemu- xhci -device usb- kbd -device usb- tablet

Здесь

qemu-system-aarch64 — эму­ляция пол­ной сис­темы для архи­тек­туры;

— эму­ляция пол­ной сис­темы для архи­тек­туры; -M — выбор эму­лиру­емой машины;

— выбор эму­лиру­емой машины; -m — объ­ем ОЗУ;

— объ­ем ОЗУ; -cpu — тип эму­лиру­емо­го про­цес­сора;

— тип эму­лиру­емо­го про­цес­сора; -smp — количес­тво вир­туаль­ных ядер ЦП и их рас­пре­деле­ние по сокетам;

— количес­тво вир­туаль­ных ядер ЦП и их рас­пре­деле­ние по сокетам; -kernel — для исполь­зования ука­зан­ного обра­за ядра Linux;

— для исполь­зования ука­зан­ного обра­за ядра Linux; -initrd — для заг­рузки Linux;

— для заг­рузки Linux; netdev/ device и drive — опи­сание сетевой кар­ты и вир­туаль­ных дис­ков;

и — опи­сание сетевой кар­ты и вир­туаль­ных дис­ков; if — опция ука­зыва­ет, через интерфейс какого типа под­клю­чен диск;

— опция ука­зыва­ет, через интерфейс какого типа под­клю­чен диск; file — опре­деля­ет, какой образ исполь­зовать для какого дис­ка;

— опре­деля­ет, какой образ исполь­зовать для какого дис­ка; format — ука­зыва­ет явным образ фор­мат дис­ков, не исполь­зовать авто­опре­деле­ние;

— ука­зыва­ет явным образ фор­мат дис­ков, не исполь­зовать авто­опре­деле­ние; -display — выбор типа отоб­ражения, дос­тупно sdl , curses , gtk , none , vga ;

— выбор типа отоб­ражения, дос­тупно , , , , ; -no-reboot — отме­на перезаг­рузки.

Сох­раня­ем и запус­каем скрипт. Нач­нется клас­сичес­кая уста­нов­ка Debian 11. На пер­вом экра­не надо выб­рать англий­ский язык в качес­тве основно­го.

Да­лее необ­ходимо выб­рать UNITED STATES. Бли­же к завер­шению уста­нов­ки появит­ся ошиб­ка.

Вы­бира­ем Continue и дожида­емся окон­чания уста­нов­ки Debian. Перено­сим образ hda. img с уста­нов­ленной сис­темой в дирек­торию deb11_start . Затем соз­даем файл debARM64. sh , в который помес­тим сле­дующий скрипт:

#!/ bin/ bash qemu- system- aarch64 -M virt -m 3G -cpu cortex- a53 -smp 2 \ -kernel vmlinuz- 5. 10. 0- 8- arm64 \ -initrd initrd. img- 5. 10. 0- 8- arm64 \ -append 'root=/ dev/ vda2' \ -drive if = none, file = hda. img, format = raw, id = hd \ -device virtio- blk- pci, drive = hd \ -netdev user, id = mynet \ -device virtio- net- pci, netdev = mynet \ -display gtk, gl = on \ -device virtio- gpu \ -no-reboot \ -device qemu- xhci -device usb- kbd -device usb- tablet \

Щел­каем на соз­данном дис­ке hda. img пра­вой кла­вишей мыши и мон­тиру­ем его: «Открыть с помощью –> Мон­тирова­ние дис­кового обра­за». На смон­тирован­ном дис­ке нас инте­ресу­ют два фай­ла: initrd. img-5. 10. 0-20-arm64 и vmlinuz-5. 10. 0-20-arm64 (ну а в общем слу­чае initrd. img-xxxxxxx-arm64 и vmlinuz-xxxxxxx-arm64 ). Вер­сии сис­темы дол­жны быть оди­нако­выми! Запус­каем файл debARM64. sh :

. / debARM64

Для нас­трой­ки сети в скрипт debARM64. sh нуж­но добавить строч­ку -net user, hostfwd=tcp:: 10022-: 22 . Эта строч­ка соз­даст еще и SSH-под­клю­чение.

Docker

Есть и аль­тер­натив­ный вари­ант: эму­ляция Raspberry Pi с исполь­зовани­ем Docker. Для это­го нуж­но уста­новить Docker:

sudo apt- get install docker. io

За­тем ска­чать соот­ветс­тву­ющий образ:

docker pull lukechilds/ dockerpi

Как толь­ко все прог­рузит­ся, вво­дим коман­ду

docker run -it --name имя_для_контейнера -v $HOME / . dockerpi: / sdcard lukechilds/ dockerpi

В качес­тве имя_для_контейнера мож­но выб­рать любое, я назову свой ap_security . Пос­ле это­го нач­нется рас­паков­ка и запуск Raspberry Pi.

Ито­гом успешно­го запус­ка будет такое окно.

Учет­ные дан­ные для вхо­да в сис­тему стан­дар­тны: pi: raspberry . Собс­твен­но, всё. Теперь в нашей вир­туаль­ной лабора­тории есть Raspberry Pi. Что­бы вык­лючить устрой­ство, исполь­зуй коман­ду sudo poweroff , а что­бы запус­тить — docker start -ai имя_для_контейнера , где имя_для_контейнера — выб­ранное тобой имя кон­тей­нера.

Установка GDB и PEDA/GEF

Ус­танов­ка GDB и пла­гина PEDA доволь­но прос­та. Для GDB исполь­зуем коман­ду

sudo apt install gdb

Для уста­нов­ки PEDA коман­ды такие:

git clone https:/ / github. com/ longld/ peda. git ~/ peda echo "source ~/ peda/ peda. py" > > ~/ . gdbinit

GEF уста­новим коман­дой

bash -c " $( curl -fsSL https:/ / gef. blah. cat/ sh ) "

От­ладку я буду выпол­нять в основном в GEF.

Пробуем GDB и пишем первую программу

Что­бы написать прог­рамму на ассем­бле­ре, пот­ребу­ются три инс­тру­мен­та:

тек­сто­вый редак­тор — nano;

прог­рамма для соз­дания объ­ектно­го фай­ла — as;

прог­рамма для динами­чес­кой при­вяз­ки — ld.

Тек­сто­вый редак­тор — это вку­сов­щина. Мно­гие пишут в Vim, мне удоб­нее в nano, поэто­му код я буду писать там. Прог­рамма as соз­дает объ­ектный файл, а ld выпол­няет динами­чес­кую при­вяз­ку. Работать с эти­ми прог­рамма­ми нуж­но сле­дующим обра­зом:

Пи­шем коман­ду as source. asm -o source. o , которая соз­дает объ­ектный файл с наз­вани­ем source. o . Свя­зыва­ем объ­ектный файл и пре­обра­зуем его в исполня­емый с помощью коман­ды ld source. o -o source. bin .

У любого фай­ла с кодом на язы­ке ассем­бле­ра дол­жна быть точ­ка, с которой начина­ется прог­рамма. Она выг­лядит так:

_ start:

Эта точ­ка опре­деля­ется как гло­баль­ное имя для всей прог­раммы. Каж­дый опе­ратор име­ет сле­дующий син­таксис:

<обозначение:> <инструкция> @ комментарий

Первая программа

В пер­вой прог­рамме, по клас­сике, реали­зован вывод при­ветс­твен­ной строч­ки — H3ll0, ][ akep! :

. global _ start _ start: mov r7, #4 @ номер системного вызова mov r0, #1 @ вывод - stdout mov r2, #13 @ длина строки ldr r1, = string @ строка находится на метке string swi 0 @ системный вызов mov r7, #1 @ выход swi 0 . data string: . ascii "H3ll0, ][ akep! \ n "

Здесь

r7 — номер про­цеду­ры;

— номер про­цеду­ры; r0 опре­деля­ет поток ( stdin/ stdout/ stderr );

опре­деля­ет поток ( ); r2 — количес­тво выводи­мых сим­волов;

— количес­тво выводи­мых сим­волов; r1 хра­нит адрес стро­ки.

Все это схо­же с ассем­бле­ром для i386. В ARM регис­тры для вза­имо­дей­ствия такие:

r7 — номер сис­темно­го вызова;

— номер сис­темно­го вызова; r0 — аргу­мент 1;

— аргу­мент 1; r1 — аргу­мент 2;

— аргу­мент 2; r2 — аргу­мент 3;

— аргу­мент 3; r3 — аргу­мент 4;

— аргу­мент 4; r4 — аргу­мент 5;

— аргу­мент 5; r5 — аргу­мент 6;

— аргу­мент 6; r0 — воз­вра­щаемое зна­чение или код ошиб­ки.

Ин­форма­ция обо всех сис­темных вызовах есть в справ­ке прог­раммы J0llyTr0LLz. Там же опи­сано, что имен­но дол­жно лежать в регис­трах. Ска­чать прог­рамму и узнать, как с ней работать, мож­но на GitHub.

Ком­пилиру­ем при­ложе­ние и запус­каем.

as -g proga1. asm -o proga1. o ld proga1. o -o proga1. bin

Здесь -g — ключ для вклю­чения отла­доч­ной информа­ции. Пос­ле запус­ка уви­дим сле­дующее:

$ file proga1.bin

proga1.bin: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, not stripped

./proga1.bin

H3ll0, ][akep!

Поп­робу­ем про­деба­жить это при­ложе­ние.

Первый опыт в отладке

За­пус­каем GDB и заг­ружа­ем в него бинар­ный файл, пос­ле чего перехо­дим к раз­делу start :

$ gdb

gef➤ file proga1.bin

Reading symbols from proga1.bin...done.

gef➤ disassemble _start

Dump of assembler code for function _start:

0x00010074 <+0>: mov r7, #4

0x00010078 <+4>: mov r0, #1

0x0001007c <+8>: mov r2, #19

0x00010080 <+12>: ldr r1, [pc, #8] ; 0x10090 <_start+28>

0x00010084 <+16>: svc 0x00000000

0x00010088 <+20>: mov r7, #1

0x0001008c <+24>: svc 0x00000000

0x00010090 <+28>: muleq r2, r4, r0

End of assembler dump.

Пос­тавим точ­ку оста­нова на пер­вой инс­трук­ции и запус­тим прог­рамму:

b *_start

r

Ок­но отладки GDB-GEF выг­лядит так.

Шпар­галку по GDB-коман­дам мож­но най­ти в до­кумен­тации, опуб­ликован­ной на сай­те Darkdust.