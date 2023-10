$ gdb

gef➤ file proga1.bin

Reading symbols from proga1.bin...done.

gef➤ disassemble _start

Dump of assembler code for function _start:

0x00010074 <+0>: mov r7, #4

0x00010078 <+4>: mov r0, #1

0x0001007c <+8>: mov r2, #19

0x00010080 <+12>: ldr r1, [pc, #8] ; 0x10090 <_start+28>

0x00010084 <+16>: svc 0x00000000

0x00010088 <+20>: mov r7, #1

0x0001008c <+24>: svc 0x00000000

0x00010090 <+28>: muleq r2, r4, r0

End of assembler dump.