Содержание статьи
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Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Чтобы можно было автоматизировать настройку, я недавно зарелизил инструмент F31, написанный на Bash. Дальше мы подробно разберем, что именно он делает.
Эта статья и F31 не гарантируют тебе стопроцентный обход систем, за которыми приглядывает SOC, но ты значительно снизишь вероятность спалиться. Каждый пентест сети уникален, и написать универсальное решение вряд ли возможно. Уверен, что есть и другие способы уменьшить шум в эфире. Но мы сосредоточимся на главных моментах.
Above
Above — еще один мой инструмент, это сетевой сниффер протоколов для поиска уязвимостей в сетевом оборудовании. Его работа основана только на анализе трафика, что не создает никакого шума в эфире.
Он охватывает следующие протоколы:
- L2: CDP, LLDP, DTP, 802.1Q Frames;
- L3: OSPF, EIGRP, VRRP, HSRP;
- L7: LLMNR, NBT-NS, MDNS, SSDP, MNDP.
Кстати говоря, Above недавно включили в Kali Linux! Ты можешь установить его прямо из репозиториев Kali:
sudo apt update && sudo apt install above
above --help
Чтобы начать анализировать трафик:
sudo above --interface eth0 --timer 250 --output-pcap vettel.pcap
Здесь
-
--interface— интерфейс системы;
eth0
-
--timer— время, в течение которого будет проводиться анализ;
250
-
--output-pcap— файл дампа трафика, куда Above запишет все, что сможет найти.
С помощью Above можно искать векторы атак на сеть и при этом не создавать никакого шума в эфире.
Обращение к репозиториям
Если во время работы в сети в рамках пентеста ты обратишься к репозиториям Kali, имей в виду, что SOC может сразу обнаружить это действие. Даже если включить обращение к репозиториям через HTTPS, ты все равно можешь спалиться по DNS-запросу.
Операции с хостнеймом системы
Да‑да‑да, совет менять хостнейм Kali — это страшный баян. Тем не менее дефолтный хостнейм Kali так и остается главным индикатором обнаружения этого дистра в сети.
Решение простое до безобразия. Мы не только поменяем имя системы, но и заодно запретим передачу хостнейма в пакетах DHCP, которые уходят, когда атакующий пытается получить адрес в сети.
sudo hostnamectl set-hostname DESKTOP-HNA2AEVS
sudo sed -i "s/127.0.1.1.*/127.0.1.1\tDESKTOP-HNA2AEVS/" /etc/hosts
Отключить передачу имени системы по DHCP можно в connection-файлах NetworkManager, добавив параметр
dhcp-send-hostname=false:
sudo sed -i '/\[ipv4\]/a dhcp-send-hostname=false' /etc/NetworkManager/system-connections/Wired\ connection\ 1
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