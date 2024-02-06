Власти США предъявили обвинения Александру Клименко, гражданину Беларуси и Кипра. Его связывают с криптовалютной биржей BTC-e и обвиняют в участии в международной киберпреступной операции по отмыванию денег.

По информации Министерства юстиции США, Клименко был связан с BTC-e, компанией Soft-FX, предоставляющей технологические услуги, а также финансовой компанией FX Open.

В обвинительном заключении утверждается, что через эти фирмы Клименко содействовал проведению транзакций, связанных с различными киберпреступлениями, включая вымогательство, кражу личных данных, торговлю запрещенными веществами, мошенничество и хакерство.

Напомним, что криптобиржа BTC-e обслуживала в основном российский рынок, и американские правоохранительные органы закрыли ее в 2017 году, после ареста ее владельца Александра Винника в Греции. Впоследствии

Тогда Минюст США утверждал, что платформа использовалась для отмывания средств, похищенных в результате взлома японской криптовалютной биржи Mt. Gox, а также для выплаты выкупов, связанных с такими вымогательскими операциями, как Locky, Cerber, NotPetya, WannaCry и Spora.

Несмотря на то, что BTC-e была представлена в США, она не зарегистрировалась в Министерстве финансов США в качестве организации, предоставляющей финансовые услуги, а также не требовала от пользователей прохождения KYC-проверок (know your customer), идентификации личности, и не имела механизмов для борьбы с отмыванием денег.

«Предположительно, BTC-e содействовала транзакциям киберпреступников по всему миру и получала связанные с преступной деятельностью доходы от многочисленных компьютерных атак и хакерских инцидентов, вымогательства, краж личных данных, коррумпированных государственных чиновников и сетей распространения наркотиков. Также она предположительно использовалась для содействия различным преступлениям от компьютерных взломов до мошенничества, кражи личных данных, схем возврата налогов, коррупции и наркоторговли», — заявляет Минюст США.

По данным правоохранителей, 42-летний Клименко контролировал BTC-e с 2011 по июль 2017 года, вплоть до ареста Винника и последующего закрытия сайта. Власти считают, что он обслуживал и управлял расположенными в США серверами, которые обеспечивали работу BTC-e, через свою компанию Soft-EX.

21 декабря 2023 года мужчина был арестован по запросу США в Латвии и уже предстал перед судом Сан-Франциско. По обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг его грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.