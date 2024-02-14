Су­щес­тву­ют сот­ни прог­рамм для оцен­ки про­изво­дитель­нос­ти, но абсо­лют­ным лидером сре­ди них мож­но наз­вать PassMark — «индус­три­аль­ный стан­дарт с 1998 года», как его позици­они­рует сам раз­работ­чик. На сай­те прог­раммы — огромная база оце­нок самых раз­ных девай­сов. Давай пос­мотрим, что находит­ся под капотом у леген­дарной прог­раммы для бен­чмар­ков.

В этой статье мы изу­чим алго­рит­мы тес­тирова­ния PassMark и вос­про­изве­дем их самос­тоятель­но на дру­гих язы­ках прог­рамми­рова­ния, что­бы получить незави­симую оцен­ку про­изво­дитель­нос­ти.

Общий обзор работы PassMark

Ес­ли зай­ти на офи­циаль­ную стра­ницу заг­рузки PassMark, мы уви­дим, что прог­рамма эта кросс‑плат­формен­ная. На пер­вый взгляд может показать­ся, что она собира­ется из еди­ной кодовой базы (по край­ней мере, ядро с набором бен­чмар­ков), одна­ко на прак­тике это не так — исходный код, как и интерфейс, силь­но раз­нятся от плат­формы к плат­форме. Тем не менее работа­ющее под управле­нием раз­ных ОС при­ложе­ние оце­нива­ет про­изво­дитель­ность при­мер­но оди­нако­во (в ходе ауди­та мы про­верим, так ли это на самом деле).

Windows-вер­сия PassMark, к при­меру, пред­став­лена в виде мно­жес­тва исполня­емых фай­лов под каж­дую груп­пу тес­тов, а вер­сия для MacOS — как standalone-файл, содер­жащий в себе сра­зу все тес­ты.

При запус­ке любого тес­та при­ложе­ние PassMark вне зависи­мос­ти от плат­формы порож­дает новые про­цес­сы в количес­тве, соот­ветс­тву­ющем чис­лу ядер про­цес­сора, для дос­тижения мак­сималь­ной заг­рузки CPU — по одно­му про­цес­су на каж­дое ядро. Пос­ле отра­бот­ки каж­дого про­цес­са прог­рамма собира­ет целочис­ленные резуль­таты для даль­нейше­го сум­мирова­ния.

Спо­собы порож­дения новых про­цес­сов на раз­ных плат­формах отли­чают­ся. В macOS, нап­ример, дела­ется форк основно­го про­цес­са PassMark, а в Windows запус­кает­ся отдель­ный про­цесс PT-CPUTest с парамет­рами коман­дной стро­ки, поз­воля­ющи­ми кон­тро­лиро­вать дли­тель­ность тес­та по вре­мени и чис­ло исполь­зуемых ядер про­цес­сора:

PT- CPUTest. exe [ -slave |- standalone] [ № бенчмарка] [ число ядер] [ длительность в миллисекундах]

Это же отли­чие, кста­ти, поз­воля­ет задавать чис­ло ядер в нас­трой­ках Windows-вер­сии прог­раммы и не поз­воля­ет в macOS.

Та­ким обра­зом, спо­соб запус­ка любого бен­чмар­ка PassMark сво­дит­ся к запус­ку N про­цес­сов, где N — чис­ло ядер CPU, ожи­данию завер­шения всех про­цес­сов и сум­мирова­нию целочис­ленных резуль­татов от них (где каж­дый резуль­тат в сред­нем равен суммарному результату / N , но это не всег­да так, о чем мы еще погово­рим). Сум­марный резуль­тат — это и есть то, что PassMark отоб­ража­ет в сво­ей пуб­личной базе для каж­дого устрой­ства.

Алгоритм работы бенчмарков

Что­бы пос­мотреть, как устро­ены алго­рит­мы бен­чмар­ков, нуж­но заг­рузить исполня­емый файл PassMark в любой дизас­сем­блер.

Все бен­чмар­ки внут­ри PassMark вне зависи­мос­ти от плат­формы орга­низо­ваны сле­дующим обра­зом: по номеру бен­чмар­ка запус­кает­ся нуж­ный тест. Дизас­сем­бли­рован­ный код, запус­кающий тес­ты PassMark, выг­лядит сле­дующим обра­зом.

Каж­дый бен­чмарк, в свою оче­редь, орга­низо­ван так: запус­кает­ся цикл дли­тель­ностью в задан­ное количес­тво мил­лисекунд (обыч­но 6000), на каж­дой ите­рации бен­чмар­ка про­изво­дит­ся некото­рое количес­тво вычис­литель­ных опе­раций (полез­ная наг­рузка), а в кон­це цик­ла сум­ма про­изве­ден­ных опе­раций делит­ся на вре­мя по сле­дующей фор­муле:

результат на одно ядро = суммарное количество выполненных вычислительных операций / затраченное время в микросекундах

Та­ким обра­зом, все резуль­таты бен­чмар­ков на скрин­шоте ниже — это не что иное, как количес­тво вычис­литель­ных опе­раций опре­делен­ного типа (в зависи­мос­ти от бен­чмар­ка) в мик­росекун­ду на задан­ном чис­ле ядер про­цес­сора (по умол­чанию — на всех ядрах).

Воспроизведение кода бенчмарков

Прис­тупа­ем к самому инте­рес­ному. Возь­мем пару бен­чмар­ков со скрин­шота выше — IntegerMathTest и FloatingPointMathTest . Вос­про­изво­дить любые тес­ты луч­ше все­го на низ­коуров­невом язы­ке прог­рамми­рова­ния без вир­туаль­ной машины, что­бы сок­ратить вычис­литель­ные зат­раты на тран­сля­цию кода из IL в натив­ный код, которая сни­зит ито­говый резуль­тат бен­чмар­ков. Далее мы срав­ним резуль­таты бен­чмар­ков, реали­зован­ных на C# (с IL), а пока оста­новим­ся на C++ (без IL).

Код бен­чмар­ка IntegerMathTest (С++) будет выг­лядеть так:

#include < iostream> #include < vector> #include < random> #include < chrono> int main ( ) { // Время работы бенчмарка по умолчанию long long milliseconds = 6000 ; // Размер буфера чисел для бенчмарка в тесте ( нужен, чтобы избежать работы L1/ L2/ L3-кеша процессора) int randomBufferSize = 20000 ; // Заполнение буфера 32-битных чисел для участия в бенчмарке std : : vector < int > mem1 ; std : : mt19937 rnd1 ( 777 ) ; for ( int n = 0 ; n < randomBufferSize ; n ++ ) { int a = static_cast < int > ( rnd1 ( ) % INT_MAX ) < < 17 ; int b = static_cast < int > ( rnd1 ( ) % INT_MAX ) ; int r = a + b ; mem1 . push_back ( r == 0 ? 1 : r ) ; } // Заполнение буфера 64-битных чисел для участия в бенчмарке std : : vector < long long > mem2 ; std : : mt19937 rnd2 ( 777 ) ; for ( int n = 0 ; n < randomBufferSize ; n ++ ) { long long a = static_cast < long long > ( rnd2 ( ) % INT_MAX ) < < 15 ; long long b = ( a + static_cast < long long > ( rnd2 ( ) % INT_MAX ) ) < < 15 ; long long c = ( b + static_cast < long long > ( rnd2 ( ) % INT_MAX ) ) < < 15 ; long long d = static_cast < long long > ( rnd2 ( ) % INT_MAX ) ; long long r = c + d ; mem2 . push_back ( r == 0 ? 1 : r ) ; } // Числа, участвующие в бенчмарке, вынесены из цикла, чтобы не тратить ресурсы на выделение памяти на каждой итерации int mem_index = 0 ; long long v27 = 0 ; const int addSubOpsCount = 1000 ; const int mulDivOpsCount = 500 ; int v11 , v17 , v4 , v10 , v12 , v13 , v18 ; long long v15 , v16 , v14 , v8 , v9 , v31 , i ; // Таймер для подсчета прошедшего времени auto start_time = std : : chrono : : high_resolution_clock : : now () ; while ( true ) { // Значения для 32-битного эксперимента v4 = mem1 [ mem_index + 1 ] ; v10 = mem1 [ mem_index + 0 ] ; v11 = mem1 [ mem_index + 2 ] ; v12 = mem1 [ mem_index + 3 ] ; v13 = mem1 [ mem_index + 4 ] ; v17 = mem1 [ mem_index + 5 ] ; v18 = v4 ; // Значения для 64-битного эксперимента v14 = mem2 [ mem_index + 0 ] ; v8 = mem2 [ mem_index + 1 ] ; v15 = mem2 [ mem_index + 2 ] ; v31 = mem2 [ mem_index + 3 ] ; i = v31 ; v9 = mem2 [ mem_index + 4 ] ; v16 = mem2 [ mem_index + 5 ] ; mem_index = ( mem_index + 6 ) % ( randomBufferSize - 6 ) ; int v19 = addSubOpsCount ; // 32-битный эксперимент: сложение/ вычитание ( 66 операций) do { v10 = ( ~ ( v11 + ( v18 ^ ( ( v11 & ( v11 + ( ( v11 - v18 + v10 ) < < 8 )) ) - v18 )) ) - v18 ) | 0x337 ; v12 = ( ~ ( v17 + ( v13 ^ ( ( v17 & ( v17 + ( ( v17 - v13 + v12 ) < < 8 )) ) - v13 )) ) - v13 ) | 0x337 ; v18 = ( ~ ( v11 + ( v10 ^ ( ( v11 & ( v11 + ( ( v11 - v10 + v18 ) < < 8 )) ) - v10 )) ) - v10 ) | 0x1C9 ; v13 = ( ~ ( v17 + ( v12 ^ ( ( v17 & ( v17 + ( ( v17 - v12 + v13 ) < < 8 )) ) - v12 )) ) - v12 ) | 0x1C9 ; v11 = ( ~ ( v10 + ( v18 ^ ( ( v10 & ( v10 + ( ( v10 + v11 - v18 ) < < 8 )) ) - v18 )) ) - v18 ) | 0x2A1 ; v17 = ( ~ ( v12 + ( v13 ^ ( ( v12 & ( v12 + ( ( v12 + v17 - v13 ) < < 8 )) ) - v13 )) ) - v13 ) | 0x2A1 ; -- v19 ; } while ( v19 > 0 ) ; long long v20 = addSubOpsCount ; long long i = v31 ; // 64-битный эксперимент: сложение/ вычитание ( 66 операций) for ( ; v20 > 0 ; -- v20 ) { v14 = ( ~ ( v15 + ( v8 ^ ( ( v15 & ( v15 + ( ( v15 - v8 + v14 ) < < 8 )) ) - v8 )) ) - v8 ) | 0x337 ; i = ( ~ ( v16 + ( v9 ^ ( ( v16 & ( v16 + ( ( v16 - v9 + i ) < < 8 )) ) - v9 )) ) - v9 ) | 0x337 ; v8 = ( ~ ( v15 + ( v14 ^ ( ( v15 & ( v15 + ( ( v15 - v14 + v8 ) < < 8 )) ) - v14 )) ) - v14 ) | 0x1C9 ; v9 = ( ~ ( v16 + ( i ^ ( ( v16 & ( v16 + ( ( v16 - i + v9 ) < < 8 )) ) - i )) ) - i ) | 0x1C9 ; v15 = ( ~ ( v14 + ( v8 ^ ( ( v14 & ( v14 + ( ( v14 + v15 - v8 ) < < 8 )) ) - v8 )) ) - v8 ) | 0x2A1 ; v16 = ( ~ ( i + ( v9 ^ ( ( i & ( i + ( ( i + v16 - v9 ) < < 8 )) ) - v9 )) ) - v9 ) | 0x2A1 ; } int v22 = mulDivOpsCount ; // 32-битный эксперимент: умножение/ деление ( 10 операций) do { v11 = v18 | ( v18 * v10 * v11 * v10 * v11 / v10 ) ; v17 = v13 | ( v13 * v12 * v17 * v12 * v17 / v12 ) ; -- v22 ; } while ( v22 > 0 ) ; // 64-битный эксперимент: умножение/ деление ( 10 операций) for ( int j = mulDivOpsCount ; j > 0 ; -- j ) { v15 = v8 | ( v8 * v14 * v15 * v14 * v15 / v14 ) ; v16 = v9 | ( v9 * i * v16 * i * v16 / i ) ; } // Суммирование всех операций за итерацию ( 66 — сложение/ вычитание, 10 — умножение/ деление) v27 += 66 * ( addSubOpsCount + addSubOpsCount ) + 10 * ( mulDivOpsCount + mulDivOpsCount ) ; // Если время бенчмарка подошло к концу, выйти из цикла auto elapsed = std : : chrono : : duration_cast < std : : chrono : : milliseconds > ( std : : chrono : : high_resolution_clock : : now ( ) - start_time ) . count () ; if ( elapsed > = milliseconds ) { break ; } } auto end_time = std : : chrono : : high_resolution_clock : : now () ; auto elapsed = std : : chrono : : duration_cast < std : : chrono : : milliseconds > ( end_time - start_time ) . count () ; // Итоговый результат = число операций в микросекунду double result = ( static_cast < double > ( v27 ) / elapsed ) / 1000. 0 ; // Выводим все значения, чтобы компилятор не срезал вычисления в ходе оптимизации std : : cout < < "IntegerMath Test: " < < result < < " | " < < v11 + v17 + v4 + v10 + v12 + v13 + v18 + v15 + v16 + v14 + v8 + v9 + v31 + i < < std : : endl ; std : : cin . get () ; return 0 ; }

А вот код бен­чмар­ка FloatingPointMathTest (С++):

#include < iostream> #include < vector> #include < random> #include < chrono> int main ( ) { // Время работы бенчмарка по умолчанию long long milliseconds = 6000 ; // Размер буфера чисел для бенчмарка в тесте ( нужен, чтобы избежать работы L1/ L2/ L3-кеша процессора) int randomBufferSize = 20000 ; // Заполнение 32-битных чисел с плавающей запятой ( float) для участия в бенчмарке std : : vector < float > mem1 ; std : : mt19937 rnd1 ( 777 ) ; for ( int n = 0 ; n < randomBufferSize ; n ++ ) { float a = static_cast < float > ( rnd1 ( ) % INT_MAX ) * 1000. 0 f ; float b = static_cast < float > ( rnd1 ( ) % INT_MAX ) + a ; float c = static_cast < float > ( rnd1 ( ) % INT_MAX ) / 10000. 0 f + b ; mem1 . push_back ( c == 0. 0 f ? 1. 0 f : c ) ; } // Заполнение 64-битных чисел с плавающей запятой ( double) для участия в бенчмарке std : : vector < double > mem2 ; std : : mt19937 rnd2 ( 777 ) ; for ( int n = 0 ; n < randomBufferSize ; n ++ ) { double a = static_cast < double > ( rnd2 ( ) % INT_MAX ) * 1000. 0 ; double b = static_cast < double > ( rnd2 ( ) % INT_MAX ) + a ; double c = static_cast < double > ( rnd2 ( ) % INT_MAX ) / 10000. 0 + b ; mem2 . push_back ( c == 0. 0 ? 1. 0 : c ) ; } // Числа, участвующие в бенчмарке, вынесены из цикла, чтобы не тратить ресурсы на выделение памяти на каждой итерации long long v4 = 0 ; float v11 , r1 = 0. 0 f ; double v10 , r2 = 0. 0 ; int v5 = 300 ; int v6 = 0 ; int v7 , v8 , v9 ; // Таймер для подсчета прошедшего времени auto start_time = std : : chrono : : high_resolution_clock : : now () ; while ( true ) { v7 = v6 ; v8 = v6 + 1 ; v9 = v8 ; v6 = v8 + 1 ; v10 = mem2 [ v9 ] ; v11 = mem1 [ v9 ] ; // 32-битный эксперимент: сложение/ вычитание/ умножение/ деление ( 20 операций) r1 = (((((((((((((((((( ( v11 + mem1 [ v7 ] ) - v11 ) * v11 ) + v11 ) - v11 ) * v11 ) + v11 ) - v11 ) * v11 ) / v11 ) + v11 ) - v11 ) * v11 ) + v11 ) - v11 ) * v11 ) + v11 ) - v11 ) * v11 ) / v11 ; // 64-битный эксперимент: сложение/ вычитание/ умножение/ деление ( 20 операций) r2 = ((((( ( v10 + mem2 [ v7 ] - v10 ) * v10 + v10 - v10 ) * v10 + v10 - v10 ) * v10 / v10 + v10 - v10 ) * v10 + v10 - v10 ) * v10 + v10 - v10 ) * v10 / v10 ; // Суммирование всех операций за итерацию ( 20 + 20) v4 += 40 ; // Бессмысленная проверка r1 и r2, чтобы компилятор не срезал полезные вычисления в ходе оптимизации if ( r1 == 0 & & r2 == 0 ) { break ; } if ( -- v5 == 0 ) { // Если время бенчмарка подошло к концу, выйти из цикла auto elapsed = std : : chrono : : duration_cast < std : : chrono : : milliseconds > ( std : : chrono : : high_resolution_clock : : now ( ) - start_time ) . count () ; if ( elapsed > = milliseconds ) { break ; } v5 = 300 ; } if ( v6 > = 20000 ) { v6 = 0 ; } } auto end_time = std : : chrono : : high_resolution_clock : : now () ; auto elapsed = std : : chrono : : duration_cast < std : : chrono : : milliseconds > ( end_time - start_time ) . count () ; // Итоговый результат = число операций в микросекунду double result = ( static_cast < double > ( v4 ) / elapsed ) / 1000. 0 ; // Выводим числа r1 и r2, чтобы компилятор не срезал полезные вычисления в ходе оптимизации std : : cout < < "FloatingPointMath Test: " < < result < < " | " < < r1 < < ", " < < r2 < < std : : endl ; getchar () ; return 0 ; }

Код был вос­ста­нов­лен на осно­ве реверс‑инжи­нирин­га PassMark под Windows и macOS. Оба бен­чмар­ка по струк­туре кода очень похожи. Уни­вер­саль­ный алго­ритм выг­лядит так:

За­пол­нить буфер слу­чай­ными чис­лами, что­бы от ите­рации к ите­рации резуль­таты вычис­лений не ке­широ­вались внут­ри CPU. За­пус­тить цикл на 6 секунд, в ходе каж­дой ите­рации которо­го: со­вер­шить N 32-бит­ных опе­раций;

со­вер­шить M 64-бит­ных опе­раций;

уве­личить счет­чик совер­шенных опе­раций на N + M. Пос­читать чис­ло опе­раций в мик­росекун­ду (по фор­муле выше).

Здесь есть нес­коль­ко замеча­ний, которые могут быть любопыт­ны всем, кто инте­ресу­ется срав­нимостью оцен­ки меж­ду раз­личны­ми устрой­ства­ми.

Раз­работ­чики PassMark учли, что кеш про­цес­сора сре­жет реаль­ные вычис­ления, из‑за чего резуль­таты будут недос­товер­ны. Что­бы обой­ти это, на каж­дой ите­рации цик­ла их код избы­точ­но обра­щает­ся к опе­ратив­ной памяти (буферу чисел), что при боль­шом количес­тве ите­раций (а их мно­го!) при­ведет к нес­коль­ко занижен­ным резуль­татам тес­та. У раз­ных устрой­ств раз­ная ско­рость обра­щения к ОЗУ. Под­счет опе­раций про­изво­дит­ся слиш­ком усреднен­но: сме­шива­ются в одну кучу 32- и 64-бит­ные опе­рации сло­жения, вычита­ния, умно­жения и деления, хотя на уров­не язы­ка ассем­бле­ра эти опе­рации, конеч­но же, нерав­нознач­ны — в иде­але их нуж­но сум­мировать с коэф­фици­ентом друг отно­ситель­но дру­га. Про­цес­соры раз­ных устрой­ств могут быть опти­мизи­рова­ны под опре­делен­ные типы опе­раций.

Сравнение результатов

Вос­ста­нов­ленный код работа­ет в один поток (на одном ядре), а PassMark запус­кает этот же код, рас­парал­леливая его в соот­ветс­твии с количес­твом ядер про­цес­сора, поэто­му для срав­нения резуль­татов необ­ходимо либо зас­тавить PassMark запус­кать­ся в одно­ядер­ном режиме, либо запус­кать наш код в нес­коль­ких потоках. Пер­вый вари­ант выг­лядит более прив­лекатель­ным — это не соз­дает избы­точ­ную наг­рузку.

Так как набор фун­кций PassMark отли­чает­ся на раз­ных плат­формах, для каж­дой из них надо будет искать свой метод запус­ка на одном ядре. В Windows, нап­ример, мож­но задать чис­ло потоков (про­цес­сов, ядер) в нас­трой­ках интерфей­са PassMark. В macOS при­дет­ся «обма­нывать» PassMark внеш­ними спо­соба­ми — отклю­чая ядра про­цес­сора из тер­минала:

// Отключить все, кроме одного главного ядра for I in ` seq 0 48 ` ; do sudo cpuctl offline $ I ; done ; // Включить все ядра обратно for I in ` seq 0 48 ` ; do sudo cpuctl online $ I ; done ;

На дру­гих плат­формах нуж­но искать что‑то свое. Но ско­рее все­го, метод для macOS будет работать вез­де, где получит­ся най­ти аль­тер­нативу коман­де cpuctl .

До­бив­шись запус­ка на одном ядре, мы уви­дим при­мер­но оди­нако­вые резуль­таты бен­чмар­ков.

Ре­зуль­таты тес­тов вос­ста­нов­ленно­го кода на C++ сош­лись с резуль­татами PassMark на том же компь­юте­ре прак­тичес­ки иде­аль­но. Но что­бы дос­тичь это­го, недос­таточ­но прос­то закинуть код C++ в любую IDE и ском­пилиро­вать. Ког­да совер­шают­ся мил­лиар­ды ите­раций, каж­дая допол­нитель­ная опе­рация в цик­ле и «телод­вижение» ком­пилято­ра могут выз­вать «эффект бабоч­ки» на пути к обще­му резуль­тату.

Игры с кодом бенчмарков и особенности работы современных компиляторов

Код, написан­ный на C++, ком­пилиру­ется в язык ассем­бле­ра и име­ет, соот­ветс­твен­но, не мень­ше раз­личных «машин­ных» пред­став­лений, чем сущес­тву­ет архи­тек­тур про­цес­соров (язы­ков ассем­бле­ра). На прак­тике про­изво­дитель­ность ском­пилиро­ван­ного ассем­блер­ного кода зависит от еще боль­шего чис­ла парамет­ров.

Компилятор

Раз­ные ком­пилято­ры генери­руют раз­личный машин­ный код из‑за раз­личий алго­рит­мов пос­тро­ения AST-дерева.

Опции компилятора

Сов­ремен­ные IDE поз­воля­ют варь­иро­вать тип сбор­ки ( debug / release ). Debug-сбор­ка отклю­чает любые оп­тимиза­ции ком­пилято­ра для более удоб­ной отладки, в то вре­мя как release-сбор­ка вклю­чает самые важ­ные опти­миза­ции, но далеко не все воз­можные. Из‑за задей­ство­ван­ных опти­миза­ций ком­пилято­ра про­изво­дитель­ность одно­го и того же кода на C++ может отли­чать­ся в три‑четыре раза!

Раз­ные IDE име­ют раз­личные дефол­тные нас­трой­ки опти­миза­ции: в Visual Studio режим release име­ет по умол­чанию вто­рой уро­вень опти­миза­ции ( -O2 ), а IDE CLion — тре­тий ( -O3 ), из‑за чего сле­дующий код бен­чмар­ка FloatingPointMathTest необ­ходим для CLion, но необя­зате­лен для Visual Studio:

.. . // Бессмысленная проверка r1 и r2, чтобы компилятор не срезал полезные вычисления в ходе оптимизации if ( r1 == 0 & & r2 == 0 ) { break ; } .. .

Этот код обя­зыва­ет опти­миза­тор ком­пилято­ра CLion выпол­нять вычис­ления r1 и r2 на каж­дой ите­рации цик­ла. Если же ука­зан­ный блок убрать, в ассем­блер­ном коде вычис­ление r1 и r2 выпол­нится толь­ко на пос­ледней ите­рации, а на пре­дыду­щих будут прос­читывать­ся лишь перемен­ные v7... v11 для пос­ледней ите­рации, то есть нап­рочь сре­жут­ся все полез­ные вычис­ления, оце­нива­ющие про­изво­дитель­ность CPU.

Сле­дующий код уже необ­ходим для любого уров­ня опти­миза­ции >= -O2 , пос­коль­ку ком­пилятор в ходе опти­миза­ции выб­расыва­ет все перемен­ные, которые никак не исполь­зуют­ся:

.. . // Выводим все значения, чтобы компилятор не срезал вычисления в ходе оптимизации std : : cout < < "IntegerMath Test: " < < result < < " | " < < v11 + v17 + v4 + v10 + v12 + v13 + v18 + v15 + v16 + v14 + v8 + v9 + v31 + i < < std : : endl ; .. .

Ско­рее все­го, PassMark был ском­пилиро­ван с опци­ей опти­миза­ции -O2 , что было под­твержде­но эмпи­ричес­ки. В ито­ге резуль­таты бен­чмар­ков сош­лись с резуль­татами, получен­ными с исполь­зовани­ем вос­ста­нов­ленно­го кода.

Структура кода

Каж­дая избы­точ­ная опе­рация в вос­ста­нов­ленном коде (любое допол­нитель­ное усло­вие, обра­щение к памяти, матема­тичес­кая про­цеду­ра) наруша­ет резуль­таты тес­тов. Раз­работ­чики PassMark уже порабо­тали с кодом сво­их бен­чмар­ков за нас и сумели орга­низо­вать его струк­туру опти­маль­но. Рас­смот­рим нес­коль­ко инте­рес­ных фраг­ментов.

В IntegerMathTest алго­ритм под­сче­та индекса буфера орга­низо­ван таким обра­зом:

mem_index = ( mem_index + 6 ) % ( randomBufferSize - 6 ) ;

А в FloatingPointMathTest — таким:

v8 = v6 + 1 ; v6 = v8 + 1 ; .. . if ( v6 > = 20000 ) { v6 = 0 ; }

Ес­ли в FloatingPointMathTest сде­лать так же, как в IntegerMathTest , про­изво­дитель­ность пада­ет на 3–5%. А если в IntegerMathTest так же, как в FloatingPointMathTest , про­изво­дитель­ность не меня­ется.

Дру­гой при­мер — урод­ливые ревер­сивные цик­лы в IntegerMathTest :

do { } while ( v19 > 0 ) ; .. . for ( ; v20 > 0 ; -- v20 ) { } .. . do { } while ( v22 > 0 ) ; .. . for ( int j = mulDivOpsCount ; j > 0 ; -- j ) {

Ес­ли их сде­лать кра­сивы­ми — for ( int j = 0; j< mulDivOpsCount; j++) , то про­изво­дитель­ность ском­пилиро­ван­ного кода при про­чих рав­ных обру­шит­ся на 15%!

Кста­ти говоря, то, что про­ход цик­ла в обратном нап­равле­нии может зна­читель­но уве­личи­вать про­изво­дитель­ность, извес­тно уже дав­но (и раз­работ­чикам PassMark, оче­вид­но, тоже). Еще в далеком 2014 году этот при­ем раз­бирал­ся в статье «Повыша­ем про­изво­дитель­ность кли­ент­ской час­ти веб‑при­ложе­ния» для язы­ка JavaScript — каким бы высоко­уров­невым ни был язык, а прос­тые опе­рации вро­де усло­вий и цик­лов все рав­но кон­верти­руют­ся в при­мер­но оди­нако­вый машин­ный код.

Сравнение производительности языков программирования с помощью бенчмарков

Имея на руках вос­ста­нов­ленный код бен­чмар­ков PassMark, мы можем исполь­зовать его для любых сво­их экс­тра­ваган­тных нужд, в том чис­ле для срав­нения про­изво­дитель­нос­ти язы­ков прог­рамми­рова­ния.

Возь­мем для при­мера си‑подоб­ный язык с вир­туаль­ной машиной и IL — C# — и оце­ним, нас­коль­ко в нем работа с целыми и дроб­ными чис­лами мед­леннее, чем в натив­ном C++.

Прог­ресс пре­под­носит мно­го при­ятных сюр­при­зов, недос­тупных еще пару лет назад, а потому для «перево­да» C++ в C# боль­ше не нуж­но думать — дос­таточ­но поп­росить это сде­лать за нас ChatGPT, который справ­ляет­ся с подоб­ными задача­ми пре­вос­ходно. Получив код бен­чмар­ков на C#, ком­пилиру­ем его в release-режиме и оце­нива­ем резуль­таты.

Ус­реднен­ный резуль­тат десяти тес­тов показал, что про­изво­дитель­ность C# (язык с IL) на 6–8% ниже по срав­нению с C++ (язык без IL) с точ­ки зре­ния чис­ловых опе­раций. Из‑за это­го отли­чия для вос­про­изве­дения кода бен­чмар­ков и был изна­чаль­но выб­ран C++.

Выводы

До начала иссле­дова­ния PassMark у меня было нес­коль­ко иное пред­став­ление об орга­низа­ции его кода: так как код бен­чмар­ков дол­жен быть оди­нако­вым вне зависи­мос­ти от плат­формы (для срав­нимос­ти резуль­татов по пуб­личной базе), казалось бы, наибо­лее пра­виль­ный спо­соб его орга­низа­ции — обо­соб­ление в динами­чес­ки под­клю­чаемые биб­лиоте­ки ( . dll , . so ), которые сущес­тву­ют во всех под­держи­ваемых при­ложе­нием плат­формах. Одна­ко раз­работ­чики пред­почли под каж­дую плат­форму выпус­кать про­дукт с нуля, делая руч­ной копипаст кода бен­чмар­ков в плат­формен­но зависи­мый вари­ант прог­раммы. Это при­водит к тому, что для каж­дого бен­чмар­ка необ­ходимо про­водить отдель­ный аудит на раз­ных плат­формах, что­бы убе­дить­ся, что он дей­стви­тель­но вез­де работа­ет оди­нако­во.

В этой статье аудит был сде­лан для двух клю­чевых тес­тов CPU — IntegerMathTest и FloatingPointMathTest на плат­формах Windows и macOS. По его резуль­татам мож­но в целом пред­положить, что внут­ри оди­нако­вых бен­чмар­ков на раз­ных плат­формах находит­ся оди­нако­вый код, не зат­ронутый опти­миза­тором кон­крет­ного ком­пилято­ра и спе­цифи­кой плат­формен­ного ассем­бле­ра.

И отдель­ного вни­мания зас­лужива­ют пуб­личные резуль­таты бен­чмар­ков PassMark. Как уже упо­мина­лось выше, резуль­тат любого бен­чмар­ка — это прос­то сум­ма опе­раций за мик­росекун­ду со всех запущен­ных дочер­них про­цес­сов в количес­тве ядер про­цес­сора. Но что, если запус­тить про­цес­сов боль­ше, чем у про­цес­сора име­ется ядер?

Возь­мем для при­мера резуль­таты тес­тов PassMark на 1, 24, 48 и 64 потока для экспе­римен­таль­ного 24-ядер­ного Core I9-13950Hx, которые уже час­тично демонс­три­рова­лись ранее.

С их помощью мож­но уви­деть нес­коль­ко инте­рес­ных момен­тов работы PassMark и сов­ремен­ных про­цес­соров:

Ре­зуль­таты на 24 ядра не рав­ны резуль­татам на одно ядро, умно­жен­ным на 24. Это про­исхо­дит из‑за того, что ядра сов­ремен­ных про­цес­соров не иден­тичны по про­изво­дитель­нос­ти — ядра делят­ся на performance и efficient. Опе­рации с дроб­ными чис­лами в один поток могут быть быс­трее опе­раций с целыми чис­лами в один поток на некото­рых про­цес­сорах. Наибо­лее веро­ятное объ­ясне­ние это­му — устрой­ство performance-ядер кон­крет­ного про­цес­сора. Ес­ли запус­тить потоков боль­ше, чем ядер про­цес­сора, резуль­таты бен­чмар­ка уве­личат­ся на 10–25%. Это покажет нас­тоящую про­изво­дитель­ность про­цес­сора под 100%-й наг­рузкой, и она не будет соот­ветс­тво­вать той, что мож­но уви­деть в пуб­личной базе дан­ных PassMark. Пуб­личная база PassMark собира­ется с устрой­ств по все­му миру со стан­дар­тны­ми нас­трой­ками прог­раммы PassMark. Ес­ли запус­тить еще боль­ше потоков, резуль­таты осо­бо не улуч­шатся, что сви­детель­ству­ет о пол­ной заг­рузке про­цес­сора.

Та­ким обра­зом, мож­но резюми­ровать, что раз­работ­чики PassMark изрядно пос­тарались соз­дать наибо­лее уни­вер­саль­ную оцен­ку про­изво­дитель­нос­ти раз­личных устрой­ств по все­му миру. Но в реаль­нос­ти же устрой­ства могут быть на 10–25% мощ­нее усреднен­ной пуб­личной оцен­ки, а заложен­ный в осно­ву бен­чмар­ков алго­ритм «заг­рязнен» побоч­ными опе­раци­ями, еще боль­ше занижа­ющи­ми реаль­ную оцен­ку.

В любом слу­чае, имея на руках алго­ритм любого бен­чмар­ка PassMark и пуб­личную базу резуль­татов с мил­лиона­ми устрой­ств, мож­но про­водить доволь­но инте­рес­ные иссле­дова­ния, нап­ример:

Сколь­ко целочис­ленных опе­раций на C# в сре­де Mono из Unity смо­жет выпол­нить iPhone 14 Pro Max? А нас­коль­ко боль­ше, если перепи­сать код на C++? Сто­ит ли оно того? Ка­кой луч­ше выб­рать язык для раз­работ­ки сер­верно­го при­ложе­ния с боль­шим чис­лом опе­раций с пла­вающей точ­кой на базе про­цес­сора Xeon Bronze 3204: Python или JavaScript?

На эти и дру­гие подоб­ные воп­росы мож­но будет получить ответ путем нехит­рых манипу­ляций с резуль­татами тес­тов, выпол­ненных с исполь­зовани­ем раз­ных язы­ков прог­рамми­рова­ния и устрой­ств.