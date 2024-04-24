28 апреля (в 10:00 по московскому времени) команда Codeby приглашает вас принять участие в международных CTF-соревнованиях по кибербезопасности — Киберколизей.

Соревнования пройдут в онлайн-формате Jeopardy (task-based) на платформе Codeby Games. Там же можно потренироваться, чтобы увеличить шансы на победу.

Зарегистрироваться можно здесь

Про команду

Можно сделать все в одиночку или в команде, максимум — пять человек. Ты можешь участвовать в соревнованиях как в составе уже существующей команды, так и создать свою. Если у тебя пока нет тиммейтов, загляни в группы в Telegram, Discord или на форум Codeby, там ты точно найдешь единомышленников.

Что будет на соревнованиях?

Web — уязвимости в страницах, веб-серверах и базах данных.

Криптография — тысячелетняя наука о том, как зашифровать данные так, чтобы их никто не прочел.

OSINT — разведка по открытым данным (англ. Open-source intelligence). Вычисление по IP-адресу и по виду из окна.

Стеганография — искусство тайной передачи информации по открытым каналам, невидимые чернила.

Реверс-инжиниринг — исследование машинного кода. Программы на твоем компьютере — не черные ящики.

Форензика — поиск улик в оперативной памяти, сливах сетевого трафика и образах дисков.

PWN — поиск и эксплуатация уязвимостей в скомпилированных приложениях.

Квесты — решение головоломок и логических заданий.

Разное — организаторы позаботились, чтобы интересно было не только играть, но и отдыхать.

За что боремся?

1 место : 50 000 рублей и годовая подписка на Xakep.ru

: 50 000 рублей и годовая подписка на Xakep.ru 2 место : 40 000 рублей

: 40 000 рублей 3 место: 30 000 рублей

Также тройка победителей получит скидку на любой курс Академии Кодебай в размере 50%, 40% и 30% соответственно. Участники из числа топ-10 получат электронный сертификат.

Если у тебя остались вопросы, не стесняйся обращаться в чаты в Telegram, Discord или пиши на почту dev@codeby.email.

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