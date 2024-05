tail -f / var/ log/ mysql/ mysql. log | grep -i 'xss'

2024- 04- 27T13: 35: 15. 303711Z 9 Query

SELECT s. * FROM students s, login_ authentication la

WHERE la. USER_ ID = s. STUDENT_ ID AND la. USERNAME = 'aaaaa'

AND s. BIRTHDATE = '2024-04-25' AND s. STUDENT_ ID = XSS OR 1 = 1

AND la. PROFILE_ ID = 3

2024- 04- 27T13: 35: 29. 563796Z 10 Query

SELECT la. PASSWORD FROM students s, login_ authentication la

WHERE la. USER_ ID = s. STUDENT_ ID AND s. BIRTHDATE = '2024-04-30'